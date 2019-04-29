«Комсомолка» кормила чебуреками айтишников, стоматологов и автослесарей

В начале апреля «Комсомолка» объявила конкурс: расскажите нам, почему мы должны накормить чебуреками именно вас, - и мы накормим. Желающих вкусно перекусить оказалось немало - заявки мы получали и в стихах, и в прозе. Мы выбрали самые интересные (признаемся, не без труда) и на прошлой неделе отравились выполнять обещание - угощать конкурсантов чебуреками со свининой и говядиной от «Марьино».

ПОЛОЖИЛИ В МИКРОВОЛНОВКУ ПРЯМО В УПАКОВКЕ - И ВСЕ ГОТОВО!

Стоматологи по достоинству оценили вкус чебуреков со свининой и говядиной от «Марьино».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первыми в нашем списке оказались стоматологи. Только они, после того как поедят чебуреков, могут сделать профессиональную чистку полости рта. По крайней мере так написали нам в письме. Назвали и еще одну причину, почему приехать мы должны в 9-ю стоматологическую клинику. Ее экономист Мария, которая писала нам письмо, мама двоих детей, весит 50 кило. Муж шутит: как мешок сахара.

Мария (справа) пообещала, что ее коллеги -стоматологи сделают профессиональную чистку зубов после еды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Знаете, почему блюда «Марьино» такие вкусные, как дома? - спрашивает врачей о чебуреках промоутер с корзинкой в руках. - Потому что мы готовим их с душой. Мы сохраняем тепло и качество домашней кухни. В наших чебуреках только натуральные продукты: сочная богатая начинка, тонкое тесто. Мы предлагаем вам только то, что с удовольствием съели бы сами!

Наши первые дегустаторы пробуют и делятся впечатлениями. Оказалось, чебуреки - действительно отличный перекус. Они не только вкусные, но и приготовить их можно быстро, даже не придется мыть лишнюю посуду. На полторы-три минуты чебурек в упаковке отправляют в микроволновку. И все готово!

Чебуреки - отличный перекус!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, состав начинки стоматологи разгадали довольно быстро - это сытное сочетание свинины и говядины. А еще, как и положено стоматологам, они советуют, как не навредить зубам, пока греется очередная порция чебуреков, а их аромат разносится по всей комнате.

- Еда должна быть средней температуры: и очень горячая, и очень холодная пища вредна для зубов. Поэтому больше трех минут греть чебурек не нужно.

После еды доктор почистил зубки и комсомольской утке.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- На обед брать такую еду очень хорошо! Чебуреки - очень вкусная и полноценная еда. Да и удобная для перекуса на работе. Но необходимо помнить, что после еды надо прополоскать полость рта - желательно ополаскивателем, а лучше почистить зубной щеткой, - резюмирует врач Светлана Николаевна и уходит чистить зубы.

«НАРОД, ЗАВТРА БЕЗ ССОБОЙКИ»

Сотрудники «Белстройпроекта» c удовольствием перекусили чебуреками - натуральными и ароматными, такими, как дома!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда заходим в «Белстройпроект» вместе с узнаваемой ростовой Уткой, главным героем мероприятий от «Комсомолки», на вахте интересуются, куда направляется пернатое. А пернатое направляется угощать чебуреками серьезных людей, которые занимаются сертификацией продукции!

- Мы проверяем продукцию, чтобы она была качественной, - объясняют в учреждении простым языком свою работу. - И мебель, и продукты. Все идут к нам за разрешением.

Эва (слева) обрадовала коллег: «Ссобойки не несите: будут чебуреки».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Расширив свои познания в области сертификации, находим соответствующий значок на упаковке с чебуреками. Все подтверждено - отметка о качестве стоит. Тем временем ведущий инженер Эвелина Каптурович, которая прислала нам заявку в стихах, рассказывает, что профессия ее не очень творческая. И в последние полгода она пишет стихи.

- В детстве, как и все девочки, мечтала стать актрисой, - делится Эвелина и подтверждает это, выразительно читая стихотворение, которое прислала нам в заявке:

Чебуреки за бесплатно

«Комсомолка» раздает.

Там не только Эве хватит!

Целый офис не умрет!

Побежала Эва к людям

И орет во глотку всю:

Народ, завтра без ссобойки -

Чебуреки нам везут.

Чебуреки - это круто!

Чебуреки - это класс!

А от «Марьино» подавно -

Просто высший пилотаж.

Эвиным предложением коллеги с радостью воспользовались: пришли без ссобоек и перекусили чебуреками - натуральными и ароматными, такими, как дома!

«ВКУСНЕЕ ТОЛЬКО У БАБУШКИ И МАМЫ»

В автосервисе отвлечься на обед получается не всегда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На автосервис приезжаем как раз во время обеда - оказывается, очень вовремя!

- Я, честно говоря, не ел ничего и никакой еды сегодня с собой не брал, совершенно нет времени, - признается один из работников, на минутку отрываясь от ремонта машины и откусывая сочный чебурек.

- Прямо как из вас сделано! - шутит его коллега, обращаясь к нашей Утке.

Однако мы уточняем: начинка все-таки из свинины и говядины - идеальное по сытности сочетание для мясоедов. Тем более для мужчин, работающих с железными конями.

Чебуреки - отличный перекус. Они не только вкусные, но и приготовить их можно быстро, даже не придется мыть лишнюю посуду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накормили чебуреками мы не только тех, кто работал. Артур занимается арендой автомобилей и нашим дегустатором стал случайно, когда привез в ремонт машину.

- Домашних чебуреков я давно не ел: жена ушла, - признается Артур. - А домашней еды поэтому очень хочется. Спасибо!

К айтишникам в компанию Softteco попадаем тоже в околообеденное время.

Айтишники готовить не очень любят. А вот чебуреки - отличный перекус.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Программисты - люди молодые, они часто покупают фастфуд. Не многие из ребят готовят дома и приносят еду с собой. Поэтому я думаю, такая еда будет для них хорошим подспорьем, - рассказывает специалист по коммуникации Таисия Пастухова. - Когда я написала в общий чат, что к нам приедут с чебуреками, ребята обрадовались, но программисты - люди особые: все им надо потестить и попробовать на зубок.

Специалист по коммуникации Таисия Пастухова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тестим, пробуем на зубок.

- Лучше, чем шаурма! - первый отзыв. - На восьмерочку.

Почему не десяточка, спрашиваем.

Для айтишников такая еда будет для них хорошим подспорьем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Извините! Десяточка - это чебуреки моей бабушки, девяточка - это чебуреки моей мамы. А вот эти восьмерочка - очень вкусно! Я недавно ел чебуреки на вокзале. Эти гораздо вкуснее, и хорошо, что не чувствуется лук.

Последний пункт нашего чебуречного маршрута - деревня Бузуны в 30 километрах от Минска. Здесь живет строительный блогер Павел Береснев, у которого два года дома не было холодильника, потому что тогда еще не провели электричество. Тогда семья закупалась или консервами, или фастфудом.

Чебуреки - очень вкусная и полноценная еда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Едзеш з Мінска - набыў нечага гатовага ці напаўгатовага, - вспоминает Павел. - Ці то ў аўталаўцы набывалі ежу. А ведаеце, у чым адрозненне аўталаўкі? Калі ты ў краму прыходзіш, то доўга блукаеш, нешта выбіраеш, якое малако набыць. То ў аўталаўку прыходзіш: мне, калі ласка, малако, хлеб ды згушчонку. І нават не называеш ніякія маркі.

Павел и сам попробовал чебуреки, и утку покормил.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но Павел обещает, что теперь, закупаясь в городе, будет обращать внимание на этикетку чебуреков от «Марьино», когда решит сытно перекусить - как дома. Или почти как дома.