С 1 мая пенсии вырастут в среднем на 25 рублей, а единовременное пособие на второго ребенка - почти на 100

Некоторые детские пособия станут больше

С 1 мая увеличится бюджет прожиточного минимума, который пересматривают раз в квартал. Он вырастет на 7 руб. 12 коп. и составит 224 руб. 2 коп. К бюджету прожиточного минимума привязаны некоторые выплаты - например, единовременные пособия при рождении ребенка. На первого государство платит 10 величин бюджета прожиточного минимума, на второго и последующих - 14. Соответственно, новое единовременное пособие на первого ребенка с 1 мая составит 2240 руб. 20 коп. (прибавка - 71 руб. 20 коп.), а на второго - 3136 руб. 28 коп. (прибавка - 99 руб. 68 коп.).

Помимо единовременных пособий к бюджету прожиточного минимума привязаны и пособия на детей от 3 до 18 лет, когда в семье есть еще дети младше трех лет. Они составляют 50% БПМ и увеличатся до 112 руб. 1 коп. (прибавка - 3 руб. 56 коп.).

А вот ежемесячные пособия на детей до трех лет пока останутся неизменными. Они привязаны к средней зарплате по стране и пересматриваются дважды в год - 1 февраля и 1 августа.

Пенсии вырастут на 6,5%

Это первое повышение пенсий в этом году. Увеличить эти выплаты решили потому, что выросли и зарплаты, а вместе с ними - отчисления в Фонд соцзащиты, из которого платят пенсии. В среднем пенсии вырастут на 6,5%, или на 25 рублей. С 1 мая средний размер пенсии по возрасту составит 418 руб. 40 коп.

- Размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, - отмечают в Минтруда.

Прибавка для белорусов старше 75 и 80 лет увеличится

Эти бонусы к пенсии привязаны к минимальной пенсии по возрасту. А минимальная пенсия, в свою очередь, зависит от бюджета прожиточного минимума. С 1 мая пенсионеры, которым исполнилось 75 лет, будут получать прибавку в 42 руб. 1 коп. (75% минимальной пенсии по возрасту). Прибавка составит 1 руб. 34 коп. После 80 лет прибавка составляет уже 100% минимальной пенсии, с 1 мая это 56 руб. 1 коп. Это на 1 руб. 78 коп. больше нынешней величины.

Увеличатся зарплаты бюджетников

С мая вырастет и тарифная ставка первого разряда, от которой зависят зарплаты бюджетников. Ее новый размер - 36 руб. 40 коп. Разница с прежней тарифной ставкой невелика, всего 90 коп. Правда, подсчитать, как это повышение скажется на зарплате, к примеру, конкретного учителя или врача, невозможно. Все зависит от разряда и стажа работника, а также от того, какие надбавки и повышения ему положены.

Кстати, со следующего года тарифную ставку первого разряда отменят, а вместо нее введут новый показатель - базовую ставку. Она будет равняться 180 руб., гораздо больше тарифной ставки, но и зарплату бюджетников тоже будут считать по-другому.