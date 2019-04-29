В этом году в Минске построят дома для почти 2 тысяч многодетных семей

В недавнем послании парламенту Александр Лукашенко сказал, что прежде всего нужно обеспечивать жильем тех, «кто родил троих и больше детей». Столичные власти уточнили, как это будет выполняться.

Сейчас в Минске на очереди стоит 5861 многодетная семья. На данный момент улучшают жилищные условия, или, проще говоря, строятся только 1000 из них. Более трех лет ожидают направление 1769 семей. В этом году ситуацию планируют исправить и направить на строительство еще 1896 многодетных семей.

- Глава государства поставил задачу по обеспечению многодетных семей, увеличению объемов строительства жилья для данных категорий, чтобы ликвидировать образовавшуюся задолженность. С выходом на обеспечение многодетных жильем в течение года, как это установлено законом. При этом прирост к очереди ежегодно 1000 многодетных семей, - объясняет замначальника управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Федорович. - Многодетные семьи наделены внеочередным правом на строительство жилья. В первоочередном порядке направляются семьи, где четверо и более детей, а также в которых есть дети-инвалиды.

В планах - построить в этом году 15 новых домов для многодетных семей. В основном в Заводском, Фрунзенском районах, микрорайонах Михалово, Лошица и Чижовка-6А. Восемь домов уже активно строятся, к остальным планируют приступить в мае. В 2020 году дома для многодетных появятся в Лошице, Чижовке-6, Чижовке-6А, а также Сухарево.

На строительство жилья многодетные семьи могут получить кредит или субсидию.

- На сегодня строительство домов осуществляется с привлечением господдержки в рамках указов президента №13 и №240. На льготные кредиты в этом году выделено 16 млн рублей, на субсидии - 107 млн рублей, - добавляет зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

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