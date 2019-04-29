2019-04-29T16:27:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Незнакомый прохожий сломал ногу минчанке, потому что ему так захотелось

Парень объяснил, что был пьян и не контролировал свои действия
Настасья КОРСАК
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Молодой человек подбежал к девушке и ударил ногой по правому колену. Фото: pixabay.comМолодой человек подбежал к девушке и ударил ногой по правому колену. Фото: pixabay.com
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Случилась странная ситуация в конце апреля. 27-летняя девушка возвращалась домой около 10 вечера. Когда она переходила дорогу, к ней подбежал молодой человек и ударил ногой по правому колену. Итог - перелом ноги у минчанки.

Девушка написала заявление в милицию. Задержали 22-летнего безработного минчанина. Когда молодой человек ударил девушку, он был пьян. А та оказалась не первой жертвой, но, пожалуй, пострадала сильнее всех.

В этот день накануне молодой человек распивал спиртные напитки в общественном месте и приставал к окружающим. Сейчас милиция проводит проверку, чтобы выяснить: возможно, это не единственное правонарушение молодого человека.

- Задержанный пояснил, что ударил девушку просто потому, что ему так захотелось, так как он был пьян и свои действия не контролировал, - рассказали в Московском РУВД Минска.

В травматологии 6-й больнице, где девушке накладывали гипс, говорят, что ее уже выписали.

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