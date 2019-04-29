2019-04-29T16:51:44+03:00
Минск
КП Беларусь

Выставка «СМІ ў Беларусі - 2019»: День пиара, автографы телезвезд и хорошие книги от «Комсомолки»

Выставка в этом году продлится всего три дня, но программа ее в этом году окажется еще насыщеннее
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Выставка «СМІ ў Беларусі» будет проходить с 2 по 4 мая.Выставка «СМІ ў Беларусі» будет проходить с 2 по 4 мая.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В выставочном комплексе по столичному адресу: проспект Победителей, 14 - Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі» будет проходить с 2 по 4 мая. Это уже 23-я по счету встреча медиапрофессионалов, их читателей и зрителей.

Презентации своих свежих проектов на главной и локальных площадках проведут за три дня многие телеканалы и радиостанции. А это ко всему возможность сфотографироваться или взять автограф у звезд эфира и пообщаться в закулисной атмосфере, царящей на выставке. Можно будет встретить и золотые перья Беларуси, пишущие для печатных и интернет-СМИ.

Профессиональная составляющая на выставке - это события в конференц-зале. Скажем, 2 мая там обсудят работу СМИ в соцсетях и защиту авторского права. А назавтра на выставке - День пиара, где представители ведущих пиар-агентств расскажут о теории и практике выстраивания современной коммуникации.

Немало событий будет посвящено 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - магистральной темы события. Важную дату отметят фотовыставками, презентациями, встречами с авторами центральных и региональных СМИ. А перед входом в выставочный центр телевизионщики покажут публике, как изнутри выглядят ПТС - передвижные телестанции, которые обычно можно заметить на больших событиях - через них оттуда ведут прямые трансляции.

Программа XХIII Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі»

ВАЖНО

Приходите на стенд «Комсомолки» - познакомимся!

Как и всегда, на выставке будет стенд «Комсомольской правды» в Белоруссии». Тут можно будет купить по лучшим ценам издания из коллекций «КП», детские книги по мотивам любимых мультсериалов и свежий бестселлер - книгу от самого успешного биографа примадонны эстрады «Алла Пугачева. Жизнь и удивительные приключения великой певицы».

Также на стенде - нашумевшие фолианты «Главные документы войны» и «Главные документы ВЧК». В них нет ни слова домысла - только документы и фотографии, которые более полувека хранились под грифом «Секретно». Так что приходите за книжками и просто познакомиться!

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