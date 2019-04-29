Тренер «Динамо» Роман Пилипчук: «Чемпионат Беларуси очень сложный»

Пятый тур футбольного чемпионата преподнес несколько неожиданных результатов. Минское «Динамо» выдало самую содержательную игру в нынешнем сезоне, но проиграло «Неману»: в конце матча привезли себе пенальти и соперник наказал. Так прервалась рекордная для динамовцев серия из девяти матчей без пропущенных мячей (длилась с прошлого чемпионата).

- Это больно, но мы примем и будем двигаться дальше. Очки все теряют, турнир длинный. Вы же видите - и Брест две игры подряд теряет очки. Это то, что я говорил, когда у меня первое время спрашивали по поводу уровня чемпионата Беларуси. Могу уже сейчас однозначно сказать, что чемпионат очень сложный и легко никому не будет, - сказал Роман Пилипчук.

Единолично лидировавший «Шахтер» уступил дебютанту «Энергетику»-БГУ - 3:4. Причем три мяча были забиты в последние 10 минут. Вновь сыграло вничью брестское «Динамо» - 0:0 со «Славией». Артем Милевский как в воду глядел, когда говорил эти слова после победы над БАТЭ:

- Эта победа ничего не означает. Только три тура сыграно. Нам надо научиться не терять очки с более слабыми командами. Так что вся борьба впереди.

После пяти туров положение лидеров таково: 1-3. БАТЭ, «Ислочь», «Шахтер» - по 12 очков. 4. «Динамо» (Брест) - 11. 5-6. «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» (Минск) - 10.