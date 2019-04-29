2019-04-29T16:57:57+03:00
Спорт
КП Беларусь

Тренер «Динамо» Роман Пилипчук: «Чемпионат Беларуси очень сложный»

Минское «Динамо» впервые за девять матчей пропустило и проиграло, а «Шахтер» уступил дебютанту Высшей лиги
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Чемпионат Беларуси сложный - много борьбы. Фото: dinamo-minsk.byЧемпионат Беларуси сложный - много борьбы. Фото: dinamo-minsk.by
Изменить размер текста:

Пятый тур футбольного чемпионата преподнес несколько неожиданных результатов. Минское «Динамо» выдало самую содержательную игру в нынешнем сезоне, но проиграло «Неману»: в конце матча привезли себе пенальти и соперник наказал. Так прервалась рекордная для динамовцев серия из девяти матчей без пропущенных мячей (длилась с прошлого чемпионата).

- Это больно, но мы примем и будем двигаться дальше. Очки все теряют, турнир длинный. Вы же видите - и Брест две игры подряд теряет очки. Это то, что я говорил, когда у меня первое время спрашивали по поводу уровня чемпионата Беларуси. Могу уже сейчас однозначно сказать, что чемпионат очень сложный и легко никому не будет, - сказал Роман Пилипчук.

Единолично лидировавший «Шахтер» уступил дебютанту «Энергетику»-БГУ - 3:4. Причем три мяча были забиты в последние 10 минут. Вновь сыграло вничью брестское «Динамо» - 0:0 со «Славией». Артем Милевский как в воду глядел, когда говорил эти слова после победы над БАТЭ:

- Эта победа ничего не означает. Только три тура сыграно. Нам надо научиться не терять очки с более слабыми командами. Так что вся борьба впереди.

После пяти туров положение лидеров таково: 1-3. БАТЭ, «Ислочь», «Шахтер» - по 12 очков. 4. «Динамо» (Брест) - 11. 5-6. «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» (Минск) - 10.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Андрей Сидоренко: «На чемпионате каждый матч будет как плей-офф»
Завтра хоккеисты сборной Беларуси возьмут курс на Казахстан. Накануне игроки рассказали об атмосфере в команде, главный тренер Андрей Сидоренко поведал о планах и ответил на выпады Михаила Захарова
Новости 24
В Щучинском районе пропали 4 девятиклассника. Милиция искала их все выходные
В Гродно во дворе частного дома нашли закопанные останки человека
Белстат рассказал, на что уйдут деньги, собранные на субботнике 20 апреля
Бывшего директора «Би энд Би иншуренс Ко» приговорили к двум годам ограничения свободы
В Рогачеве велосипедист разбился насмерть, упав с крыльца
В Минском районе утонул 15-летний подросток
Сборная Беларуси обыграла Литву в первом матче чемпионата мира
В Шарковщинском районе милиционеры гнались за авто с 12 поросятами
В Витебске загорелась духовка, когда семья пекла пасхальные куличи
Курсы валют 29 апреля: доллар подешевел, евро стал дороже
Под Минском ликвидировали крупнейшую в истории независимой Беларуси нарколабораторию
Финальный сезон «Игры престолов» покажут по-белорусски
«Хотел ей понравиться». Эксгибиционист несколько месяцев оголялся перед девушкой
Следственный комитет завершил расследование аварии, в которой погиб вратарь футбольного клуба «Витебск»
Директор брестской фирмы тратил деньги предприятия на ремонт своего дома
Белгидромет - о лете в апреле: «Температура была на 3 - 9 градусов выше нормы»
Украденную икону XIX века вернули в женский монастырь в Могилеве
Муж оставил жену в лесу и пошел домой. Женщину искали спасатели
В Минске закрывают два выхода из метро «Октябрьская»
В прошлом году в Беларуси выдали 680 льготных кредитов на проведение ЭКО
Беларусбанк предупреждает о новых случаях мошенничества
Александр Лукашенко зажег свечу в храме Рождества Христова и угостил прихожан шоколадом "Президент"
Николай Лукашенко передал эксклюзивные подарки лидеру КНР Си Цзиньпину
В Барановичах вахтер тушила пожар в общежитии и пострадала
В Новолукомле внедорожник «Ниссан» врезался в дерево, водитель и пассажир погибли