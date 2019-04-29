Александр Лукашенко на Пасху: Я не люблю, когда довлеют над людьми

28 апреля, в праздник Пасхи, Александр Лукашенко зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы, что в 30 км от Минска. На входе в церковь его и сына Николая встретил настоятель протоиерей Александр Зимницкий.

- В этот светлый, радостный праздник - Воскресение Христово - я бываю в маленьких деревушках. Уже много-много храмов у меня за плечами, стараюсь помочь, где-то подремонтировать. Очень люблю эти храмы, - сказал он. - Я не люблю, когда довлеют над людьми. И помпезности не люблю. (…) Вы знаете, как сейчас пристально за нами наблюдают. И пусть наблюдают. Но если Господь будет с нами, то будет все в порядке.

По словам президента, помпезность гармонично смотрится в тех местах, которые что-то символизируют.

- Вот Дворец Независимости внешне кажется серым, а внутри помпезный, потому что это независимость нашего государства. Он и был создан в честь независимости, - привел пример Лукашенко.

В дар храму президент передал икону «Воскресение Господне», написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии. А прихожан Александр Лукашенко угостил шоколадом «Президент», который производится по специальной рецептуре.

В ВЕРХАХ

«Когда у соседей проблемы, это и твои проблемы».

29 апреля Александр Лукашенко встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

- Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина, - сказал Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА. Президент признался, что часто критикует организацию за слабую реакцию на эти проблемы. - Это организация прежде всего по безопасности на Европейском континенте, и закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя.

Президент добавил, что уже долго на площадке ОБСЕ не проводятся встречи глав государств. Последнее подобное мероприятие прошло в 2010 году в Астане, а масштабная конференция состоялась в 1999 году в Стамбуле.

- Это была сильная конференция, и больше не собирались, а надо было бы. Поэтому очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание. Надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае зачем создавали организацию? - сказал президент. - Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, честность и искренность во всех вопросах.

Георгий Церетели согласился с Александром Лукашенко, что в регионе ОБСЕ есть проблемы.

- Когда у соседей проблемы, это и твои проблемы. Я согласен с вами, что ОБСЕ - организация очень серьезная, и многие страны, и Беларусь, делают очень много, чтобы усилить ее. Мы за это благодарны, - сказал председатель Парламентской ассамблеи.

В тот же день президент встретился с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе.

- Мы, естественно, будем двигаться в направлении большей самостоятельности органов местного самоуправления. Много хорошего из того, что создано у вас, подлежит заимствованию в Беларуси. Думаю, хорошим подспорьем в реализации сказанного были бы более тесные контакты органов местного самоуправления с соответствующими структурами Европейского союза.