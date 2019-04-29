2019-04-29T17:07:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Лесные пожары в Беларуси начались из-за военных учений и приходили от соседей

А огонь в Ольманских болотах тушили с помощью советских десантных бронетранспортеров
Геннадий МОЖЕЙКО
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За выходные зафиксировано 15 случаев пожаров на площади 8,9 гектара. Фото: МЧСЗа выходные зафиксировано 15 случаев пожаров на площади 8,9 гектара. Фото: МЧС
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Необычно теплая для апреля погода сыграла с нами злую шутку. В Беларуси начались лесные пожары. Масштабнее всего горело на юге страны.

- Первое возгорание произошло еще 18 марта, - рассказал замминистра лесного хозяйства Валентин Шатравко. - Основная причина - переход огня при выжигании сухой растительности. Усугубил ситуацию дефицит влаги и сильный порывистый ветер. На 29 апреля в лесном фонде зарегистрировано 296 лесных пожаров на площади 1210 гектаров. Это без учета крупных пожаров в Полесском, Гродненском и Наровлянском лесхозах - там идет уточнение поврежденных пожаром площадей.

Для раннего обнаружения пожаров сейчас используют специальные вышки, на которых установлены видеокамеры. Всего в стране 622 пожарно-наблюдательные вышки, 534 с видеокамерами.

Замминистра назвал причины крупных лесных пожаров:

- Переход огня с территории военных полигонов - в это время практически на всех полигонах проводились учения. Было пять таких случаев: в Гродненском, Ивацевичском, Пуховичском, Борисовском и Боровлянском лесхозах, - рассказал Валентин Шатравко. - Еще четыре случая - это трансграничные лесные пожары с территории Украины. Один случай - переход огня с территории населенного пункта.

Все крупные лесные пожары локализованы, идет их дотушивание. Фото: МЧС

Все крупные лесные пожары локализованы, идет их дотушивание. Фото: МЧС

В результате в последние апрельские выходные на большей территории Беларуси объявили четвертый (максимальный!) класс пожарной опасности и во всех районах установили запрет на посещение лесов, усилили режим противопожарной охраны, устроили круглосуточное дежурство, усилили патрулирование лесного фонда.

- Сейчас ситуация стабилизировалась. За выходные зафиксировано 15 случаев пожаров на площади 8,9 гектара. Все крупные лесные пожары локализованы, идет их дотушивание, - рассказал Валентин Шатравко. - На выходных провели 840 рейдов, 69 нарушителей оштрафовали за посещение лесов.

По закону за нарушение запрета на посещение лесов можно получить от предупреждения до 637 рублей штрафа. А если нарушение привело к пожару - от 637 до 1275 рублей.

Поскольку в некоторых районах прошли дожди, скоро запрет на посещение лесов снимут.

Замминистра рассказал о технике, которая участвует в тушении пожара. Оказалось, что беспилотники пока не применяют. Зато в 2016 - 2018 годах поставили на вооружение 20 гусеничных шасси ГТ-МУ - это советский десантный бронетранспортер.

- Это техника от Министерства обороны, - рассказал Валентин Шатравко. - При тушении пожара в Полесском лесхозе именно благодаря такой технике удалось локализовать пожар, потому что никакая другая по Ольманским болотам не идет.

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