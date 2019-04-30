Кастинг в «СПАМАШ»: звездами хотят стать микробиолог, сельский учитель и повар

- Сегодня мы ищем настоящую звезду, - поприветствовав артистов, поясняет директор центра Анжелина Микульская.

Все девушки и парни уникальны, каждый со своим стилем и харизмой. Всего в списке 40 претендентов, которые были отобраны комиссией из больше, чем 200 заявок.

Конкурсанты поднимаются на второй этаж, где и должен начаться кастинг. Среди членов жюри заслуженные артисты Беларуси Алена Ланская и Наталья Тамело, певец Тео, руководители «СПАМАШ».

В жюри позвали состоявшихся артистов Алену Ланскую и Тео. Фото: СПАМАШ

Кастинг открывает музыкальная группа: две девушки и три парня. Они исполняют шикарный кавер на песню Impossible.

Номер два - миниатюрная Диана Флейер. Студентка 4-го курса Академии искусств начинает зажигательной песенкой про Жанетту и 14 французских моряков. В конце песни в зал вбегает Тео и отвешивает девушке комплимент: «Вы очень красиво пели!»

Диану просят исполнить что-нибудь еще, и она выбирает песню на испанском языке. Песня черноволосой смугленькой девушке подходит идеально, а от ее шикарного чарующего голоса по коже бегут мурашки. Сама певица так прониклась, что даже расплакалась.

- Не плачьте, а то мы все люди творческие, расплачемся еще, - подбадривает ее Микульская.

Участники волнуются перед выступлением. Фото: СПАМАШ

Хрупкая Татьяна из Минска в легком платьице и на каблучках исполняет зажигательную песенку на свои стихи. Тео и Ланская с удовольствием качают головами в такт музыке - видимо понравилось.

Анастатасия Дубровская из деревни Черниковщина учится на преподавателя младших классов. Но, по словам девушки, такая профессия - совсем не ее, поэтому она решила сменить курс в сторону музыки. Анастасия исполняет песню «Куточак Беларуси», которую поет Алена Ланская. Самоучка Настя подкупает всех своей простотой и обаянием, ну и, конечно же, красивым голосом. Алена ей подпевает, а в конце спрашивает, не боится ли девушка петь песню перед лицом ее исполнителя. На что Настя отвечает, что, несмотря на страх и волнение, она патриот и ей по душе песни Алены.

– Очень душевное исполнение! Пойте на здоровье эти песни, главное, чтобы голосовые и вокальные данные позволяли, – отмечает заслуженная артистка.

Почти все участники кастинга поют по две песни – на русском или белорусском и английском. Фото: СПАМАШ

Парень с истфака БГУ Евгений Дыско удивил всех исполнением знаменитой песни «Relax», устроил под этот трек настоящее диско. Жюри пританцовывают.

- Молодец, вот так надо использовать свое время на сцене, - довольна Анжелина Микульская.

каждый участник кастинга, чем-то да запомнился жюри. Минчанин Михаил, парень с накаченными бицепсами и татуировкой, исполнил «Серенаду Трубадура» из мультфильма про Бременских музыкантов. Оказывается он фитнес-тренер с тремя работами, а вокалу обучается самостоятельно по видео в интернете. Следом идет сногсшибательная мама в декрете Оксана Козлова. Она совсем не похожа на типичную белоруску – прическа «афро» и смуглая кожа. Ей 34, но жюри толи в шутку, а может, и всерьез сомневаются - уж слишком молодо выглядит.

- Хорошо, вам послышалось, мне 24, - отшучивается Оксана. Песня на украинском языке, которую она исполняет, пробирает до мурашек.

Оксана Козлова совсем не похожа на типичную белоруску – прическа «афро» и смуглая кожа. Фото: СПАМАШ

Почти все участники кастинга поют по две песни – на русском или белорусском и английском. Очередной конкурсант говорит, что не поет на иностранном, но готов исполнить авторскую песню.

- Мы очень поощряем, когда люди сами пишут песни, - поддерживает его директор.

Одного из самых юных участников кастинга 11-классника Святослава Воробьева жюри узнает сразу. В 2015 году он победил в телешоу «Я пою», теперь парень метит и на победу в кастинге.

- Подрос, - замечает Тео.

Святослав исполняет песню Дениса Клявера «Старый полковник». Выбор репертуара связан с тем, что парень интересуется историей. Святослав добавляет: скоро вся страна будет отмечать 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а потому тема войны особенно актуально.

Почти все участники кастинга поют безупречно, не повезло только номеру 12: Валерия незадолго до прослушивания заболела и ей пришлось даже менять тональность. Девушка не допевает до конца первую песню, а после второй покидает центр с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Яна Каменская из Дзержинска учится на повара. Девушка с радостью отвечает на вопрос Тео как правильно приготовить омлет. Своим выступлением Яна впечатляет жюри: похоже, девушка одна из фавориток отбора. На расспросы, где же она так научилась петь, отвечает, что самоучка! Когда-то ходила в музыкальную школу по классу фортепиано, но бросила из-за сольфеджио.

- Никто ремня не дал, - вздыхает Тео.

В ближайшее время продюсерский центр назовет имена своих новых артистов. Фото: СПАМАШ

Кстати, у многих участников кастинга нет музыкального образования - самородки из самых разных уголков страны. Очередная исполнительница учиться в БГУ... на микробиолога!

– Сегодня БГУ даже больше, чем Институт Культуры представлен, - поражается Анжелина Микульская.

На отбор пришло действительно большое количество талантливых ребят. Однако некоторым, несмотря на шикарные вокальные данные, не хватает той самой харизмы, которая и отличает настоящего артиста от вокалиста. А задача продюсерского центра «СПАМАШ» - найти потенциальных звезд и поддержать их в профессиональном становлении.

- Список тех, кто произвел впечатление на жюри, получился внушительным. А потому мы объявляем дополнительное прослушивание в Продюсерском центре. Приглашаем группу HOLOGRAM, Оксану Козлову, Татьяну Мэр, Анастасию Крупко, Юлию Муха, Влада Филипповича, Ивана Здонюка, Яну Каменскую, Евгения Курчича, Анну Зайцеву, Оксану Войтешик, Дарью Тарасевич, Илью Карпенко, Александра Миненока, Павла Цуприкова, Дмитрия Миникаева к нам, - рассказала после кастинга руководитель продюсерского центра Екатерина Близнец.