2019-04-29T17:30:32+03:00
Политика
КП Беларусь

Медведев дал неделю на поиски виновных в поставках некачественной нефти в Беларусь

До этого проблему «грязной нефти» обсудили президенты Беларуси и России
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Материалы проверки Дмитрий Медведев поручил направить в Генпрокуратуру.Материалы проверки Дмитрий Медведев поручил направить в Генпрокуратуру.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 29 апреля, чистая российская нефть в Беларусь так и не поступила, а белорусские НПЗ несут убытки.

- В трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по «Дружбе» не началась. НПЗ, как и ранее, работают на сниженной производственной загрузке. Концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти. Ведется также оценка ненадлежащего исполнения российскими контрагентами договорных обязательств, - сообщили в Белнефтехиме.

Напомним, еще 26 апреля в Минске начались переговоры по вопросу некачественной российской нефти и возобновления поставок, как предполагалось, до начала мая. Переговоры продолжаются 29 и 30 апреля в Москве.

Проблему, которая достигла уже серьезных масштабов, обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Китае 27 апреля.

- Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему, - рассказала БелТА глава администрации президента Наталья Кочанова.

Так и не известно, как в попавшей в Беларусь российской нефти могло оказаться двадцатикратное превышение уровня хлоридов, поломавшее в итоге белорусское оборудование. Сначала в Минэнерго России заявляли о технических неполадках, потом загрязнение назвали умышленным.

- Хлорорганика была вброшена в трубопровод «Дружба» через частный «Самаратранснефтьтерминал», обслуживающий несколько малых производителей, - заявил ТАСС советник президента «Транснефти» и пресс-секретарь Игорь Демин по результатам встречи в Минске. Самарская компания в ответ заявила, что продала этот узел в 2017 году.

27 апреля Владимир Путин пообещал провести расследование с привлечением спецслужб. Правда, только в случае, если корпоративного расследования будет мало.

- Нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало. (...) Я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб, - ответил на вопрос ТАСС во время пресс-конференции по итогам визита в КНР президент России.

В тот же день председатель российского правительства Дмитрий Медведев дал Минэнерго, Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору неделю на то, чтобы выявить виновных в попадании некачественной нефти в трубопровод «Дружба». Материалы проверки он поручил направить в Генпрокуратуру.

- По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения, - говорится в сообщении пресс-службы российского кабинета министров.

Получается, что результатов расследования от российской стороны можно ждать уже к концу этой недели.

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