«Под видом сотрудника банка просят данные карты»

На какие только ухищрения не идут мошенники в век новых технологий! Например, представляются по телефону работниками банка и просят людей предоставить паспортные данные и реквизиты банковских карт. О таких случаях «Комсомолка» писала в начале февраля. Тогда Нацбанк предупредил: давать личные данные по телефону ни в коем случае нельзя!

Однако не все эту информацию приняли к сведению. На днях Беларусбанк сообщил, что мошенники нашли новых жертв.

Так, одному клиенту банка кто-то позвонил со скрытого номера и представился программистом банка. Он сослался на проблему несанкционированного входа в личный кабинет интернет-банкинга и спросил, есть ли у человека карта Беларусбанка. Услышав утвердительный ответ от клиента, программист банка предложил продиктовать все реквизиты: номер карты, срок действия, CVV-код, логин в интернет-банкинге и пароль от него. Клиенту пришло сообщение с кодом для добавления карты и временным паролем. А после передачи данного кода у человека… списались с карты все деньги!

Еще один случай мошенничества связан с соцсетями. Так, человек нашел ВКонтакте объявление о помощи в выдаче кредитов при поддержке оператора Беларусбанка Натальи Савченко и решил воспользоваться услугой.

В качестве доказательства, что кредит одобрен, ему направили картинку - скриншот интерфейса официального корпоративного сайта банка, отредактированного с помощью фотошопа. Человеку несведущему разницу на глаз можно и не заметить, и того, что картинка – не настоящая, пользователь может и не понять.

За оказанные услуги человеку предлагалось перечислить на платежную карточку Натальи Савченко вознаграждение - 350 долларов.

- Сотрудники нашего банка не будут запрашивать по телефону паспортные данные клиента или его банковской карты, а также логины и пароли интернет-банкинга, - рассказали «Комсомолке» в Беларусбанке. - А для общения с клиентом в популярных мессенджерах у банка существуют официальные аккаунты. Мы призываем людей быть внимательными и не вестись на уловки мошенников.

Если же вы все-таки стали жертвой злоумышленника, то поступить нужно так: заблокировать карту и обратиться с заявлением в милицию.

Жители Гомельщины пострадали от махинаций через мобильный банкинг

Сейчас кража денег у абонентов сотовой связи происходит при помощи мобильного приложения (его представляет один из операторов). Для осуществления этого злоумышленнику достаточно пары минут, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Один из таких злоумышленников - недавно осужденный на три года лишения свободы 20-летний гомельчанин. По этой схеме он украл деньги примерно у сорока человек!

А схема кражи проста. Преступнику лишь нужно получить ваш смартфон. А предлоги для этого могут быть разные. Он, например, просит дать ему срочно позвонить или зайти в интернет. После этого он оперативно устанавливает на телефоне мобильный банкинг, загрузив его из магазина приложений, и активирует его.

- С помощью данной программы можно управлять банковскими картами, оплачивать услуги и товары, переводить деньги с карты на карту. Некоторые операторы сотовой связи даже предоставляют определенную сумму электронных денег, которые можно использовать по своему усмотрению, - сообщает УВД Гомельского облисполкома. - Вот именно этот микрозаем, а чаще это 100 рублей, преступники моментально переводят на другой номер телефона или банковский счет. После чего преступник удаляет софт и подтверждающие смс-сообщения о подключенной услуге.

Так, владелец телефона даже не подозревает о том, что, например, подключен на некую услугу. А спустя какое-то время ему приходит напоминание от оператора сотовой связи с просьбой погасить задолженность.