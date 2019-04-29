«Хорошо, что не опустили руки». Хоккейная сборная с трудом обыграла литовцев

- Естественно, мы рассчитывали на другой старт, - передает слова Мильчакова пресс-служба ФХБ. - Но случилось то, что случилось. Думаю, нервозность сказалась. Первый матч, первые минуты. Мы допустили ряд грубых ошибок, соперник ими воспользовался. Матч играется 60 минут. Был уверен в нашей команде, что мы выправим ситуацию.

- Выиграли на классе?

- На классе 5:0 выигрывают, здесь же нельзя так сказать. Наоборот, волевая победа с 0:2. Может, и хорошо, что так сложился матч. Мы уже в тонусе и будем лучше готовы ко встрече с венграми.

На чемпионате мира в дивизионе А1, который начался в Нур-Султане, команды борются за то, чтобы попасть в топ-16. Белорусы, напомним, вылетели из сильнейшего дивизиона в прошлом году. Но и здесь, где нет элитных команд, нашим тяжело.

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После первый минут матча с литовцами было не понятно: это триллер или комедия. К 9-й минуте уступали 0:2. Причем первую шайбу пропустили, играя в большинстве, а вторую забросил 40-летний Дайнис Зубрус. Он провел 1293 матча в НХЛ, но последний был в 2016 году, сейчас Дайнис президент литовской федерации хоккея… Но даже на «пенсии» Зубрус показал белорусам мастер-класс.

Наши хоккеисты смогли все-таки переломить ход матча и выйти вперед. В третьем периоде при счете 4:2 владели преимуществом, но умудрились пропустить на 53-й минуте. Это был первый бросок по нашим воротам за период! В концовке за результат было тревожно. В итоге выиграли (4:3), но послевкусие странное. Если в игре с Литвой такие качели, то что будет с Казахстаном и Словенией, главными соперниками?

Равно как и тревожно за последний рубеж. Дмитрий Мильчаков в пльзеньской «Шкоде» не играл с февраля. В игре с литовцами 3 из 13 бросков стали голевыми. Мягко говоря, не впечатляющий показатель.

Главный тренер верит, что следующие матчи будут менее нервозными.

- Поначалу все развивалось не по нашему сценарию, согласно которому забрасывать первыми должны были как раз мы, - сказал Андрей Сидоренко. - Вместо этого допустили ошибки с известными последствиями. Это нервозность. Нечто подобное случилось с нашей сборной в 90-е в Голландии на чемпионате мира с аналогичными ставками. Там тоже мы с хозяевами неожиданно поделили очки на старте, а после они всем уступили. Но в общем мы сегодня были довольно дисциплинированны в плане фолов - об этом и просили. Но не слишком продуктивны в реализации моментов и большинства. Хотя остроту нагнетали. Но хорошо, что не опустили руки и еще до первого перерыва вышли вперед, а со второго периода прочно завладели инициативой, правда, реализация оставляла желать лучшего. Плюс очередная ошибка привела к третьей шайбе и, как следствие, нервной концовке. Вообще нервозность, которая часто сопровождает дебютные игры, в наших действиях ощущалась.

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Во вторник в 16:30 матч Беларусь - Венгрия. Напомним, также нашим хоккеистам предстоит сыграть с Казахстаном, Словенией, Южной Кореей. Чтобы вернуться в элитный дивизион мирового хоккея надо занять первое или второе место.

Литва - Беларусь - 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Дан.Богздюл (2.52 - мен.). 2:0 - Зубрус (8.23). 2:1 - Лопачук (8.51). 2:2 - С.Малявко (15.52). 2:3 - Платт (16.35). 2:4 - Феоктистов (43.00). 3:4 - Гинтаутас (52.34).