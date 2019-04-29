«Помнить, какие поступки он совершал, и равняться на него». Экс-«Крумкачы» почтили память Юрия Блинова

21 апреля во время полумарафона в Гомеле умер Юрий Блинов. Выдающийся пианист и композитор, соучредитель футбольного клуба НФК (бывшие «Крумкачы»).

За 5 метров до финиша. В Гомеле во время марафона умер соучредитель ФК "Крумкачы" - знаменитый белорусский пианист Юрий Блинов

В феврале 2016 года мы с Юрием общались в первый раз. По телефону. Тогда он рассказывал о своем произведении Concerto-Krooso, которое посвятил любимому футболисту Тони Кроосу. Тогда же Юрий рассказывал откуда увеличение футболом:

- Я увлекаюсь футболом давно. Еще мальчишкой помню состав минского «Динамо» 1980-х годов. Тогда было много ярких моментов. Также я был на легендарном матче 7 июня 1995 года, когда сборная Беларуси обыграла команду Нидерландов. Довелось увидеть и сенсационную победу БАТЭ над «Баварией» в Лиге чемпионов. Но так вышло, что в последние 5 лет я больше слежу за немецким футболом. Но в данном случае еще сказалась и игра слов «Concerto grosso» «Concerto-Krooso». В один момент пришла эта идея. И еще. Как и многие с большим интересом слежу за развитием команды «Крумкачы». Это тоже своего рода сенсация. Очень надеюсь, что у этого проекта большое будущее.

Текст интервью я отправил специалисту по работе с болельщиками «Крумкачоў» Алексею Важнику. Вскоре он пригласил Юрия на матч «Крумкачоў» и подарил сезонный абонемент. Так постепенно он стал важной частью клуба. Уже в декабре 2016-го состоялась премьера произведения, посвященного «Крумкачам».

Алексей Важник вручил Юрию Блинову именную футболку "Крумкачоў после премьеры произведения "Запрашэнне ў Палёт". Фото: krumka.by

В 2018-м, когда клуб по ряду причин не смог заявиться в Высшую лигу, Юрий стал важным игроком в процессе возрождения.

- После недопуска команды к лицензированию состоялось собрание актива болельщиков. Там зашла речь о реорганизации клуба. Я сразу предложил себя в качестве одного из новых учредителей, - рассказывал нам Блинов.

Случившаяся трагедия эмоционально ударила по всем, кто знал Юрия. Очередной матч «Крумкачы» (официально клуб теперь называется НФК, но многие в обиходе все равно используют старое оригинальное название) проводили дома с новополоцким «Нафтаном».

Матч НФК - "Нафтан" начался с минуты молчания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Клуб заранее сообщил, что средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены семье Юрия Блинова. Болельщики подготовили баннер в память о нем.

Баннер болельщиков в память о Юрии Блинове.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хотели в баннере объединить его профессиональную деятельность, тему «Крумкачоў», - рассказывает болельщик Андрей. - Юра - оптимистичный, позитивный человек. Даже после неудачных матчей находил позитив. В прошлом сезоне постоянно говорил, что выйдем в Первую лигу. Мечтали о Высшей лиге. В Высшую лигу выйдем, но, к сожалению, уже без него. Общались с ним немного, но он всегда подходил, здоровался. После завершающего матча в прошлом году говорю ему: «Сезон закончен». А он ответил: «Работа только начинается». И тут такое несчастье… Для нашего клуба это большая утрата. Говорить об этом и подбирать слова очень сложно.

- Юра – светлый человек, - говорит болельщик Тимур Радько. - Выдающийся музыкант. Я сам музыкант, пусть не такой профессиональный, как он, особенно могу оценить то, чего он добился в музыке. До сих пор не укладывается в голове, как это произошло… Ведь Юра вел здоровый образ жизни, ушел в расцвете сил… Он всегда был рядом с командой. Большая редкость, чтобы люди искусства так переживали за футбольную команду.

Максим Югов: "Было приятно наблюдать, как Юра преданно и беззаветно отдается любому делу: музыке, футболу"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Югов, футбольный болельщик, известный ведущий:

- С Юрой мы не были друзьями, но я был знаком с ним знаком по работе с «Крумкачамi». Знал о его музыкальных успехах. Было приятно наблюдать, как он преданно и беззаветно отдается любому делу: музыке, футболу. Только за это можно было его уважать. На матчах он всегда был в первых рядах болельщиков. В свое время он помогал клубу и финансово, и морально. Он подавал пример остальным. Это больше дело. То, что случилось – это шок для всех. Сначала я не мог поверить, что такое могло произойти. К сожалению, в жизни такое случается. Сейчас нам важно сохранить память о нем. Помнить, какие поступки он совершал, и равняться на него. Так получается, что в последнее время я не часто хожу на матчи «Крумкачоў», но сегодня я не мог не прийти. Все это больно… Купил три билета. Если бы так поступил каждый из сочувствующих, это уже было бы хорошо. Жалею, что раньше не успел ближе познакомиться с его музыкальным творчеством. Обязательно сходил бы на его концерт. Теперь остается смотреть видеозаписи концертов, что уже начал делать.

Сергей Воронько на переднем плане в центре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Воронько, болельщик:

- С ними были друзьями. Последний год я в клубе болельщиков занимался атрибутикой. С Юрой и остальными болельщиками часто собирались, обсуждали дальнейшее развитие. Юра – наш идейный вдохновитель. Когда клуб не смог заявиться в Высшую лигу и начал заново возрождаться, стартовать со Второй лиги, встал вопрос, кто будет представлять интересы болельщиков. Можно сказать, он тогда поднял флаг и за ним пошли люди. Юра быстро завоевал авторитет, четко выражал мысли. В него верили. Сейчас нам очень его не хватает… Игроки, которые приходили в команду, знали, что играют и за идею, за возрождение. Они видели, что есть такой человек как Юра. Казалось бы, на первый взгляд, пианист, какое отношение он имеет к футболу? Но игроки верили ему. Мы семьей ходим на футбол. Два первых матча мы бойкотировали (нам не нравится политика клуба: с игроками, которые помогали выйти из Второй лиги в Первую, не продлили контракты, якобы они не подходят, мало сил, однако у них был огонь в глазах, болельщики на них ходили, была массовость). Но сегодняшний матч не могли пропустить, и пришли в память о Юре.

- Сейчас думаю: как Юрий везде успевал? Музыка, футбол, забеги, многое другое…

- А ведь еще каждую неделю у нас были собрания. Дел у него было очень много. Человек безграничных возможностей! Везде успевал. Даже на первый матч сезона он пришел с температурой, пусть и ушел в перерыве. Все было ради команды.

В начале матча "Нафтан" выстоял, а потом смог выиграть.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбольная команда с этот день не смогла выиграть, хотя все начиналось вроде бы хорошо: вели в счете 1:0. Но затем пропустили четыре мяча. Хотя не скажешь, что это отражает разницу в классе. На старте чемпионата НФК лихорадит. И по какой-то злой иронии третий мяч пропустили, когда весь стадион стоя аплодировал в память о Юрии на 44 минуте. Невольно вспомнился первый домашний матч БАТЭ без Анатолия Капского.

Ярослав Богунов (справа) в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер НФК Алексей Кучук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На заднем плане Георгий Кондратьев, Валерий Стрипейкис, Василий Глезов, Валерий Апанас, Михаил Мархель.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С мячом Дмитрий Пархачев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

на "Крумкачоў" ходят семьями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дети устраивают свои игры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна забава для детей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верим, что дело Юрия Блинова будет жить!