Балтика - где белорусу счастье улыбнется?

Будем честны: Балтика - это вам не Египет и не Турция по системе «все включено», с теплым морем и гарантированным загаром. Балтику любят эстеты, которые едут сюда за релаксом и запахом сосен, которые любят неспешно гулять или кататься на велосипеде вдоль пляжа, проводить время за разговорами в уютных кафе. А если повезет с погодой (на что не стоит особенно уповать), то и позагорать, спрятавшись в дюнах от ветра. Считается, что высокий сезон на Балтике начинается в конце июня - начале июля и заканчивается уже в середине августа. И все же каждый год сотни белорусов устремляются на Балтику хотя бы потому, что это самое близкое от нас море.

Мы решили выяснить, во сколько обойдется это удовольствие в этом году.

На Куршскую косу едут за спокойным созерцательным отдыхомФото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Начнем с того, что вам нужна шенгенская виза. Сейчас она стоит €60 плюс €20 за услуги визового центра. А если добавить еще стоимость медицинской страховки - получится, что вам нужно выложить практически €100.

Литва: рай для интровертов

Самый популярный и близкий к Беларуси курорт - Паланга (от Минска всего 513 км). Сюда не проблема добраться на автомобиле, автобусе, поезде (с пересадкой в Вильнюсе) или самолете. Билеты на самолет «Белавиа» при самостоятельной покупке будут стоить €70 - 130 в обе стороны (как повезет). На поезде придется ехать с пересадкой в Вильнюсе. Поездка туда/обратно в сумме обойдется в €60 - 70. Она складывается из стоимости билетов на поезд Минск - Вильнюс (от 30 руб.) и поезд Вильнюс - Клайпеда (€14,5 - 16). До самой Паланги из Клайпеды можно доехать на автобусе или маршрутном такси за пару евро. Расписание можно посмотреть на сайте www.autobusustotis.lt. Самый дешевый вариант - туристическим автобусом из Минска - 45 евро в обе стороны.

Снять жилье можно без проблем - например, на сайте booking.com или tophotels.ru. Самые бюджетные номера будут стоить от €20 (соответственно, €140 за неделю). Апартаменты в доме (с отдельным входом) - от €35 в сутки. Дом с двумя комнатами - от €50 в сутки.

К сожалению, в Прибалтике теплый сезон крайне непродолжительный.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Подводим итог: самый экономичный вариант обойдется примерно от €185 на одного человека в неделю. Это не учитывая питания.

Если же покупать тур в туристической фирме, то самые экономичные варианты стартуют от €400 на двоих (7 дней отдыха, автобусный проезд, проживание).

Есть отдельные гурманствующие туристы, которые признают исключительно отдых на Балтике на Куршской косе. Это узкая полоса суши длиной почти 100 километров и шириной от 300 метров до 4 км. Примерно половина косы принадлежит Литве, половина - России. На литовской стороне расположены поселки Юодкранте, Прейла, Пярвалка, Нида - хотя формально это один вытянутый в длину город Неринга (кстати, за свою уникальность он внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО). Природа здесь восхитительная, но и жилье стоит в среднем раза в два дороже, чем в Паланге. Например, в Ниде самый простой двухместный номер на вилле в июне обойдется в €48 в сутки (в неделю - €336), в Юодкранте - от €80.

Малые архитектурные формы в ЮодкрантеФото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Добраться до Куршской косы можно на автобусе Вильнюс - Клайпеда, а затем на пароме.

Польша: балтийская Ибица

Главный конкурент литовской Паланге для нашего туриста - польская Балтика. Прежде всего это курорт Леба (его даже называют польской Ибицей). Население Лебы - всего лишь 4000 человек, зато ежегодно сюда стекаются до 40 - 50 тысяч туристов! Популярны у нас также Владиславово, Крыница Морска и другие.

Польское взморье считается идеальным как для семейного ленивого отпуска, так и для тех, кто любит отдыхать активно: это все те же велосипедные прогулки, виндсерфинг, конная езда, катание на байдарках. Кроме того, здесь постоянно что-то происходит: конкурсы красоты, рок-фестивали, выставки искусства, состязания по виндсерфингу и пляжному волейболу. Есть даже порт, в котором всегда пришвартованы около сотни красивейших яхт. Не стоит забывать и о невероятной балтийской кухне, основу которой составляет рыба.

Леба находится в 880 км от Минска и в 500 км от Варшавы. Поэтому удобнее всего доехать до польской столицы - авиа (от €85), ж/д (€17), автобусом (41 руб. в одну сторону) либо своим транспортом. А уже из Варшавы добираться ночным поездом или автобусом, которые в сезон ходят ежедневно. Время в пути - около 9 часов.

А можно купить тур из Минска в Лебу и ни о чем больше не беспокоиться - в среднем он составляет €640 - 700 на двоих (10 дней отдыха, проезд, проживание, завтраки).

Латвия: песнь о Юрмале

Кто ж не слышал о Юрмале - крупнейшем и самом популярном курорте Латвии. Прекрасные песчаные пляжи тянутся на 32 км, все они отвечают европейским стандартам и все удостоены синего флага Евросоюза. Еще одним популярным местом отдыха является Вентспилс. Курорт Лиепая находится на самом юге Балтийского побережья страны. От Минска до Юрмалы всего 495 км (фактически на машине без учета границы всего 7 часов чистого времени в пути). Так что ехать туда можно не только в отпуск, но и на длинные выходные - туристические фирмы предлагают разнообразные автобусные экскурсии с посещением Риги, а как вариант - и поездку в Эстонию и Швецию на пароме.

Как удобнее всего добраться до Юрмалы из Минска? Проще всего добираться из Минска до Риги - самолет (от €89), поезд (€26), автобус (от €20). А из столицы Латвии до Юрмалы - на электричке. Тут надо отметить, что Юрмала - это общее название курортов (поселков), расположенных на Балтийском побережье Латвии. Так что станции Юрмала в расписаниях транспорта вы не найдете. Центральным поселком и центральной станцией, до которого стоит ехать, если вы хотите попасть в самый центр Юрмалы, является Майори (Majori). Расстояние от Риги до Юрмалы (Майори) около 25 км, электричка находится в пути примерно полчаса. Билеты можно купить в кассах вокзала перед отправлением поезда - они ходят несколько раз в час, так что в продаже билеты есть всегда. Билет стоит €1,40. Если опаздываете на электричку, можете купить билет прямо у контролера в вагоне, но цена будет немного выше. Стоимость билетов и расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте внутренних железных дорог: www.pv.lv.

На Балтике жизнь более размеренная и спокойная - во всяком случае, так кажется.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Есть более романтический способ - с мая по сентябрь с набережной Даугавы, от причала, расположенного напротив Рижского замка, отходят речные кораблики New Wave в Юрмалу до пристани Майори и обратно. В пути примерно 2,5 часа. Цена билета - от €20. Расписание движения теплоходов и цену билетов можно узнать на сайте www.pie-kapteina.lv.

Жилье в Юрмале стартует от €25 за ночь. Таким образом, минимальная цена недельного отдыха на одного человека - €200 плюс питание. В то же время турфирмы предлагают латвийскую Балтику на неделю от €350.

Россия: на родину Канта

Как ни странно, российский Калининград не пользуется успехом среди белорусских турфирм. Сезон на Балтике очень короткий, море прохладное, так что чартер не организуешь. Да и спланировать поездку самостоятельно туристу не составляет никакого труда (чаще всего ездят к друзьям или родственникам в гости). А еще белорусские туристы на родину великого немецкого философа Иммануила Канта не очень-то и стремятся. За те же €120 (столько стоит билет на самолет туда и обратно) белорусы предпочитают экскурсию в Европу или на теплый курорт, а не в Россию.

Если у вас нет шенгенской визы, наиболее подходящий вариант - лететь самолетом. Сэкономить на автобусе или поезде не удастся, так как в этом случае нужно открывать мультивизу шенген либо транзитную визу через Литву.

И, если уж на то пошло, удобнее ехать в ту же Палангу - и ближе по расстоянию, и цены вполне сопоставимы (снять скромное жилье на сутки в Калининграде обойдется минимум в €15 - 20).