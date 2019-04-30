2019-04-30T12:40:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Из старой коляски сын вырос»

У Альберта Крышаловича из Гродно ДЦП [нужна помощь!]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Альберт не ходит, но с поддержкой делает попыткиАльберт не ходит, но с поддержкой делает попыткиФото: из личного архива
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Альберту 7 лет, у него ДЦП с рождения. Он не сидит, не говорит, но все понимает. Мальчик посещает коррекционный центр.

- Врачи не давали нам никаких прогнозов с самого начала. Один врач мне сказал: «У вас ребенок - чистый лист. Чему научите, то и будет делать». И с самого рождения сына мы с мужем не опускаем руки - боремся за его здоровье, - говорит Валентина, мама Альберта. - Сын проходил реабилитацию, пока ему не диагностировали эпилепсию. Сейчас он принимает противосудорожные препараты. С поддержкой своего папы Альберт пытается ходить. Папа помогает ему и чистить зубки.

Валентина сама имеет инвалидность - она пережила инсульт.

- Я много чего не могу, поэтому папа - наш настоящий помощник. У меня есть еще двое взрослых детей, но у них свои семьи - мне помогают по мере возможностей.

Сейчас Альберту нужна коляска для прогулок.

- У нас есть одна коляска, но он из нее уже вырос. Для него мы нашли специализированную кресло-коляску с подставкой для ног. Стоит она 3855 белорусских рублей. Сами мы такую сумму не осилим, так как в семье работает только папа - он электрогазосварщик. Если нам помогут люди, будет замечательно!

РЕКВИЗИТЫ:

Помочь мальчику можно внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов Центра помощи «Вера» с указанием назначения платежа - Крышалович Альберт:

1. Банковский благотворительный счет. Центр помощи Вера. Филиал №400 - Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371; БИК (SWIFT): AKBBBY21400.

Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

В открывшейся платежной форме вам будет предложено дважды заполнить Ф.И.О.: в одной строке Ф.И.О. вы указываете вашу фамилию и инициалы (по желанию), во второй строке Ф.И.О. вы указываете фамилию и имя ребенка, которому вы желаете помочь. Вводите сумму пожертвования и подтверждаете данный платеж.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение: 1222 ПРОБЕЛ Крышалович ПРОБЕЛ сумма. С вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен. Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия: для абонентов МТС комиссия составляет 3%, для абонентов life:) - 4,5%.

Контакты: (029) 866-90-68, Валентина, мама Альберта.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел»

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