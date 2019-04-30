Шея убивает в разы чаще, чем рак!

Его гимнастика от шейного остеохондроза бьет рейтинги популярности в интернете. Миллионы просмотров, тысячи лайков. Александр Юрьевич уверяет, что гипертонии как таковой не существует, все дело в смещении шейных позвонков и зажатых сосудах, которые перестают питать головной мозг...

- Александр Юрьевич, ученые бьются над причинами возникновения гипертонии, а вы уверяете, что такой болезни не существует. Почему?

- У меня в клинике пять тысяч пациентов в год, все гипертоники. Обращаются люди от 50 до 90 лет, когда идти больше некуда - стаж приема препаратов до 30 лет. Глотали таблетки, а толку никакого, гипертония не уходит.

Если взять российскую статистику за 2017 год, из 1 миллиона 900 тысяч умерших почти 900 тысяч человек умерли от осложнений гипертонии - инфарктов и инсультов. Почему? Шея пережата, мозгу не хватает кислорода - развивается ишемический инсульт. Плюс все время перегружено сердце - отсюда инфаркты. Из всех гипертоников 40% - инсультники, 60% - инфарктники.

Когда мозг не получает питания в виде кислорода, он пытается выживать другими путями: приказывает сердцу - качай кровь сильнее, капиллярам - сжимайтесь, почкам - не отводите воду. Отсюда давление, отеки, варикозная болезнь.

Это как удавка на шее: затянули - и живите с этим. Организм работает на износ, не восстанавливаясь.

У нас в России 900 тысяч человек в год умирает от инфарктов и инсультов - осложнений гипертонии. А от всех форм онкологии умирает 300 тысяч человек. Рака боятся как огня, а гипертонии нет. А ведь она коварнее. Как видим, собственная шея убивает в три раза чаще, чем рак.

- Когда мозг не получает питания в виде кислорода, он пытается выживать другими путями: приказывает сердцу - качай кровь сильнее, капиллярам - сжимайтесь, почкам - не отводите воду. Отсюда давление, отеки, варикозная болезнь. Фото: личный архив.

«Нам удается устранить гипертонию и снять человека с препаратов»

- Все, о чем я рассказал, я заметил, когда разработал специальную гимнастику для шеи, и у людей после нее начало понижаться давление. Мы восстанавливаем нормальный кровоток шеи, благодаря чему удается устранить гипертонию и снять человека с препаратов. Для этого надо заниматься специальными упражнениями от месяца до полугода.

Если бы мы жили в естественных природных условиях, в которых и должен существовать человек, мы бы очень много крутили шеей - озирались, лазали бы по деревьям. Но мы почти не двигаемся и не крутим шеей. Поэтому шейный отдел с возрастом банально дубеет - нарушается микроциркуляция крови в мышцах, связках, сухожилиях. Поскольку кровоснабжение костей - позвонков и хрящей - зависит от кровоснабжения мышечного корсета, то и там нарушается кровоток. Так начинается остеохондроз.

- Шея пережата, мозгу не хватает кислорода - развивается ишемический инсульт. Плюс все время перегружено сердце - отсюда инфаркты. Фото: личный архив.

- Почему вы связываете развитие гипертонии именно с шейным остеохондрозом?

- Это не я связываю, а природа. В шейном отделе позвоночника, через шесть позвонков, проходят два крупных сосуда - правая и левая позвоночные артерии. Они заходят в череп, где сливаются в одну основную артерию мозга.

Из этой цистерны и питается ромбовидная ямка - зона в стволе головного мозга, где находится вся автоматика организма и центр управления сердечно-сосудистой деятельностью. Именно там решают, какое должно быть давление, частота пульса - это зависит от количества кислорода, приносимого кровью. Когда у человека развивается остеохондроз, шейные позвонки смещаются и зажимают позвоночные артерии.

Есть три стадии осложнений. Первая степень - когда в шейном отделе развиваются протрузии или предгрыжи до трех миллиметров. Более трех миллиметров - это грыжи, уже скачкообразно развивается гипертония: позвонок то зажмет артерию, то отпустит.

Третья степень - когда шейный позвонок сместился, зажал шейную артерию и не отпускает. Гипертония уже ваш верный спутник, поскольку кислород не поступает в мозг, и тот дает команду сердцу качать кровь сильнее. Но стоит восстановить кровоток, и гипертония, какая бы длительная она ни была, уходит. И это 95% случаев.

Остальные 5% причин высокого давления - опухоли надпочечников, щитовидки, заболевания почек - выявляют при стандартном обследовании в поликлинике. Исключив эти 5%, официальная медицина ставит диагноз «эссенциальная гипертония» - то есть гипертония непонятного генеза, и назначает сильные препараты, понижающие давление. Убирают следствие, но не причину.

- Казалось бы, куда проще - не таблетки назначать, а гимнастику для шеи: раз - и выздоровел. Почему тогда назначают таблетки?

- Потому что не знают вот этих, казалось бы, банальных вещей.

«Почти у всех, у кого долго зажаты сосуды шеи, - синдром сладкоежки»

- Слава богу, в большинстве случаев помогает моя гимнастика для шеи (она есть в интернете в открытом доступе). Тяжелые случаи мы восстанавливаем в клинике. Вылечили, сняли с таблеток и говорим: «Если и дальше будешь жить, как не положено в природе, тебе опять все вернется».

Прописываем минимум три раза в неделю гимнастику для шеи, побольше ходьбы - минимум два-три часа в день, или семь километров. Плюс отжимания - компенсация недостатка развития плечевого пояса, того, что мы не лазаем по деревьям. В день 20 отжиманий, для начала можно с коленок, за 3 - 4 подхода.

- А подушка?

- Подушка значения не имеет. Если шея здоровая, вы будете спать хоть на подушке, хоть без. Если больная - никакая подушка не поможет. И еще. Раз мы работаем с сосудами, после ходьбы и отжиманий, когда тело разогрето, назначаю ежедневно по минуте холодный душ. Помылись теплой водой - и в конце минута самой холодной воды из крана. И это у меня выполняют даже 90-летние пациенты.

Мы восстанавливаем нормальный кровоток шеи, для этого надо заниматься специальными упражнениями от месяца до полугода. Фото: личный архив.

- Ходьба, отжимания, обливания. А в питании что советуете?

- Когда сосуды шеи зажаты и мозгу не хватает кислорода, он начинает изменять баланс гормонов печени и поджелудочной железы, чтобы поднять сахар в крови. Чтобы насытить кровь сахаром, чтобы она была более высокоэнергетична, мозгу же надо откуда-то брать энергию. Так возникает сахарный диабет 2-го типа.

Почти у всех, у кого долгое время зажата шея, - почти поголовно синдром сладкоежки. Мозгу нужно питание, он восполняет пробел повышением глюкозы, и людей начинает неудержимо тянуть на сладкое. Когда мы убираем зажим шейных артерий, уменьшается и тяга к сладкому, это отмечают многие пациенты: начинают делать гимнастику - и сладкого хочется меньше. Тогда мы отменяем углеводы - сахар, фрукты, там сахара много, а витамины есть и в овощах.

Отменяем картошку, макароны, каши, хлеб. Переключаем человека, чтобы получал энергию не из сахара. Потому что съел картошку - там крахмал, но в кишечнике он все равно расщепляется до глюкозы. Макароны, мука то же самое. Все это отменяем и добавляем больше жирного: оливковое масло, жирную рыбу, мясо с жирком, сало, сливочное масло, молочные продукты, сыр.

Малоуглеводная высокожировая диета очень эффективна, но самое важное - у наших пациентов вместе с гипертонией уходит и сахарный диабет 2-го типа.

- Подождите, считается же наоборот - с возрастом жиры убираем, чтобы не зашкаливал холестерин, а сосуды не забивали бляшки…

- Я рекомендую другой принцип - жирная пища как лекарство от атеросклероза. Поэтому полностью изменяем диету, начинаем есть жирное. Если человек пьет статины, мы их тоже полностью отменяем. Статины очень токсичны, а последние исследования выявили, что размер уровня холестерина в крови и размер атеросклеротических бляшек - это два взаимонезависимых фактора.

Снижать холестерин в крови и ждать, что у вас бляшки от этого перестанут расти, неразумно. А статины травят печень до такой степени, что зачастую приводят к лекарственному циррозу. Поэтому мы их отменяем, убирая токсическую нагрузку как минимум на период лечения от гипертонии. Как правило, пациенты к ним не возвращаются: человек, который много двигается, крутит шеей, делает гимнастику, отжимается, правильно питается, у него и так холестерин приходит в норму.

Холестерин в переводе с греческого – это твердая желчь, что к жиру не имеет никакого отношения. Из холестерина печень делает желчные кислоты, которые, наоборот, жир переваривают. А вот если человека посадить на безжировую диету, пытаясь вылечить от атеросклероза, у него жир не будет поступать в 12-перстную кишку, и она не будет давать печени и желчному пузырю сигнал выделять желчь - жирное-то не поступает, и желчь начнет застаиваться в печени.

А печени куда ее девать? Она будет сбрасывать ее в кровь и таким образом повышать уровень холестерина. А когда мы употребляем жирное, весь холестерин, который в крови, уходит в кишечник на переваривание жирной пищи.

- При остеохондрозе некоторые врачи рекомендуют БАДы для восстановления хрящевой ткани.

- Если человек ест БАДы и не двигается, они не попадут в сустав, нет транспорта. А если двигается много и потребляет правильную высокожировую пищу - сустав и так восстановится.

«Не надо сразу набрасываться на гимнастику как коршун»

- Бывает, что человек и двигается, и ест, и шеей вертит, а проблема не уходит? Какую роль играет психосоматика и стресс?

- Да, бывает, шею вылечишь, а человек все равно считает себя больным, потому что в голове забита программа, что он больной. Сказывается хронический накопленный стресс. Тогда необходимо освоить нехитрое психофизическое дыхательное упражнение - сесть и по 10 минут в день просто дышать. Но при этом думать только о том, как воздух заходит в легкие, наполняет их и как выходит из легких. Физически представлять и думать только о том, как он дышит. Можно, расслабившись, прикрыть глаза. Мы эту технику применяем достаточно часто, лучше перед сном, когда человек уставший, тогда проще ни о чем не думать и легче засыпать.

- А посоветуйте 5-минутную разгрузку для офисных работников.

- Она делится на три этапа. Начинаем с моей гимнастики для шеи, но только выполняем каждое упражнение по одному разу. Это минуты три. Затем в течение минуты интенсивные приседания, чтобы разогнать кровь. Следом еще минута - массаж внутренних органов: напрягаем пресс и руками - растопыренные согнутые пальцы в форме «кошачий коготь» - аккуратно барабаним себе по животу. Вырабатывается пресс, а вибрация хорошо прорабатывает внутренние органы. Эту профилактику гиподинамии внутренних органов можно делать раз в 2 - 3 часа.

- Александр Юрьевич, некоторые критикуют вашу гимнастику, говоря, что от нее больше вреда, чем пользы. Она может навредить?

- Там нет опасных упражнений, но не надо сразу набрасываться на нее как коршун. Не надо фанатизма, вы сначала изучите технику, повторяя без усилий, а потом, идеально ее освоив, примерно через месяц аккуратно подключайте усилия. А люди, не освоив технику, не отработав навык, начинают сразу со всей мочи перенапрягать шею. И в итоге получают проблему: или болевой синдром, или скачок давления.

- Вы рассказали как надо, а чего нельзя таким пациентам?

- Я отменяю пациентам бег, если они бегают. Бег - это ударно-компрессионная нагрузка на шею, это опасно. Шея зажимается сильнее, становится еще хуже - нарушается кровоток, кислород выжигается мышцами из крови, и во время бега можно получить ишемический инсульт.

- Сколько лет самому молодому и самому взрослому вашим пациентам?

- Ко мне приходят с гипертонией с 14 лет, но это родовые травмы. Иногда во время родов у младенца случается подвывих позвонков шеи. Как при остеохондрозе сосуды поджимаются, и к 12 - 14 годам у подростков формируется устойчивая гипертония. Но детей восстанавливать проще, они активно двигаются и обычно уходят от нас без жестких рекомендаций.

- Лидии Алексеевне Махоновой 1 апреля исполнилось 92 года. У нее была гипертония, аритмия, она пила по 15 препаратов. Фото: личный архив.

А самой взрослой пациентке, Лидии Алексеевне Махоновой, в прошлом она детский врач-онколог, 1 апреля исполнилось 92 года. У нее была гипертония, аритмия, она пила по 15 препаратов. Мы ее восстановили, она нормализовала питание, трижды в неделю продолжает заниматься физическими упражнениями. И уже не пьет ни одного препарата, давление стабилизировалось - 120 на 80, гипертония ушла.

ДОСЬЕ «КП»

Шишонин Александр Юрьевич, 40 лет, реабилитолог, невролог, кандидат медицинских наук. Окончил Российский медицинский университет. В 2006 году открыл в Москве клинику лечения гипертонии безлекарственным методом. Старший научный сотрудник «Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева».