«Лечение помогает - дочка пошла на поправку!»

О восьмилетней Лиле Сюриной из Гродно "Комсомолка" писала в прошлом году. У Лилечки многочисленные врожденные пороки развития. Благодаря же неравнодушным людям, в том числе читателям "Комсомолки", Лиля в прошлом году смогла поехать на обследование и лечение в Израиль.

- Лиля очень долго не набирала вес и рост. Но поездка за границу все изменила: израильские специалисты назначили нам лекарства, аналогов которым нет в нашей стране. И мы очень быстро получили результат. Лиля стала набирать рост и вес, перестала болеть, проблемы с сердцем, печенью и почками исчезли. Все анализы крови нормализовались. Мы на финишной прямой: в мае нас ждет завершающий этап лечения, - рассказывает Елена, мама Лили.

Из израильской клиники Елене выслали счет на сумму около 2 тысяч долларов.

- Это стоимость анализов и консультаций. Кроме этого мы должны будем закупить лекарства, которые есть только в Израиле. Также планируем пройти сложный генетический анализ, который установит или исключит у Лили тяжелый синдром. В Беларуси, увы, генетики ничем нам не могут помочь, - говорит Елена. - Сейчас мной собрано 300 долларов, а времени для сбора осталось совсем немного - поездку мы планировали в середине мая.

Елена написала письмо в авиакомпанию. Она надеется, что ей предоставят скидку на билеты, так как ее дочь едет на лечение.

- Я обращаюсь ко всем добрым и неравнодушным людям: помогите, пожалуйста, моей дочери сделать еще один шаг на пути к выздоровлению! Мы очень рассчитываем на эту поездку. Дочку я воспитываю одна, работаю, но денег все равно не хватает.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале №400 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 500156630; МФО AKBBBY21400:

Белорусские рубли: транзитный счет BY58AKBB38193821000344000000 на благотворительный счет BY84AKBB31340000162664020151 в отделении 400/151. Дата окончания действия договора благотворительного счета 01.02.2020.

Доллары: транзитный счет BY57AKBB38193821000474000000 на благотворительный счет BY54AKBB31340000162684020151 в отделении 400/151. Дата окончания действия договора благотворительного счета 01.02.2020.

Евро: транзитный счет BY57AKBB38193821000474000000 на благотворительный счет BY69AKBB31340000162674020151 в отделении 400/151, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Сюриной Елены Вячеславовны, для лечения дочери на территории РБ и за границей.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 9112 0000 3188 6233. Срок действия: до 01/20.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37533) 667-87-66. Средства будут выведены на благотворительный счет.

Электронные кошельки:

WebMoney:

B121351367142 - белорусские рубли

Z357240570094 - доллары США

R415514690457 - российские рубли

E387208807338 - евро

Контакты: (8033) 902-90-97, Елена, мама Лили.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».