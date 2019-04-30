К 75-летию освобождения Беларуси «Комсомолка» объявляет конкурс рассказов о тех, кто воевал и получал награды за подвиги

В 2015 году мы уже публиковали истории о ваших родных, дедушках и бабушках, тех, кто сражался за родину в Великой Отечественной войне.

Поток ваших писем в редакцию порадовал и удивил нас. Поэтому в канун Дня Победы мы решили вспомнить хорошую и нужную акцию - мы объявляем о продолжении конкурса писем «Награда моего деда».

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Это могут быть истории подвига на фронте или в тылу, рассказ о том, как ваши бабушка и дедушка нашли и полюбили друг друга во время войны. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми!

В каждой «толстушке», до 3 июля - Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - мы будем публиковать ваши самые интересные письма. Авторы самых интересных из них получат сувениры от «Комсомолки». А абсолютно все истории попадут на наш сайт kp.by в раздел «75 лет освобождения Беларуси».

БУДЬ В КУРСЕ!

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005, г.Минск, а/я 192 с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!

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