2019-04-30T22:42:34+03:00
Политика
КП Беларусь

Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом в Беларуси

Бабича все-таки освободили от должности. Уже официально
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Дмитрий Мезенцев возглавит российскую дипслужбу в Минске. Фото: council.gov.ru.Дмитрий Мезенцев возглавит российскую дипслужбу в Минске. Фото: council.gov.ru.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в СМИ поступила информация от высокопоставленных источников о том, что российские власти могут отозвать посла России в Беларуси Михаила Бабича.

И вот официальное подтверждение от пресс-службы Кремля. Михаила Бабича, который возглавлял в Минске российскую дипслужбу, освободили от занимаемых должностей: посла в Беларуси и должности спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с нашей страной. Соответствующий указ Владимир Путин подписал во вторник, 30 апреля. Причиной назван «переход на другую работу».

Путин освободил Михаила Бабича от занимаемых должностей. Фото: kremlin.ru.

Путин освободил Михаила Бабича от занимаемых должностей. Фото: kremlin.ru.

Другим указом Путина – №201 также от 30 апреля была определена «замена» Бабичу. Новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларусь стал Дмитрий Мезенцев.

О нем известно, что в период с 2009 по 2012 годы управлял Иркутской областью, в 2013 – 2015 годах был генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества, а с 2016 года работал членом Совета Федерации, осуществляя полномочия члена Федерального собрания России от исполнительной власти Сахалинской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Отношения Беларуси и Украины демонстрируют определенное политическое взаимопонимание. Лукашенко - гибридный союзник Украины
Актер Владимир Зеленский - шестой президент Украины. Опытный Петр Порошенко пообещал не уходить из политики и поздравил соперника с тем, что у него будет сильная оппозиция
Новости 24
СК: Пьяный сожитель избил женщину в Кричеве, она умерла от травм на следующий день
Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
Видеофакт. В Мяделе задержали браконьеров с 45 килограммами редкого угря
Из-за крупного лесного пожара под Гродно возбудили уголовное дело
Под Слуцком ОМОН открыл стрельбу по машине с наркоманами
Удерживать с работодателей-должников средства на зарплату будут по-новому с 1 мая
В ближайшие дни Михаил Бабич завершит посольскую работу в Минске
Сборная Беларуси обыграла Венгрию во втором матче чемпионата мира
Румас рассказал о проблемах ЕАЭС на заседании межправсовета
Новые купюры номиналом 10 и 5 рублей появятся в Беларуси
Смертельное ДТП в Минском районе: погиб водитель Audi
Поступление нефти из России по нефтепроводу «Дружба» временно остановили
Демократичные цены и холл в стиле лофт: МВД открыло свою гостиницу в Минске
Трое жителей Полоцка убили парня и закопали тело
В Гомеле и Калинковичах разыскивают подростков
Могилев закрыли для грузовиков и всей техники тяжелее 3,5 т
В Кобрине 2-летний ребенок выпал из окна, пока мама была в кухне
С 1 мая в Беларуси повысятся пенсии, детские и БПМ