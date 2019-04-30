Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом в Беларуси

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в СМИ поступила информация от высокопоставленных источников о том, что российские власти могут отозвать посла России в Беларуси Михаила Бабича.

И вот официальное подтверждение от пресс-службы Кремля. Михаила Бабича, который возглавлял в Минске российскую дипслужбу, освободили от занимаемых должностей: посла в Беларуси и должности спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с нашей страной. Соответствующий указ Владимир Путин подписал во вторник, 30 апреля. Причиной назван «переход на другую работу».

Путин освободил Михаила Бабича от занимаемых должностей. Фото: kremlin.ru.

Другим указом Путина – №201 также от 30 апреля была определена «замена» Бабичу. Новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларусь стал Дмитрий Мезенцев.

О нем известно, что в период с 2009 по 2012 годы управлял Иркутской областью, в 2013 – 2015 годах был генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества, а с 2016 года работал членом Совета Федерации, осуществляя полномочия члена Федерального собрания России от исполнительной власти Сахалинской области.