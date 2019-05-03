Гомельчанин давал займы игроманам и заработал на процентах 30 тыс. долларов

Подпольного ростовщика выкрыли в Гомеле. 45-летний заимодавец нелегально заработал на процентах около 30 тысяч долларов, но счастья они не принесли: мужчину ждет суд по нескольким статьям, который может наказать немалым сроком заключения и конфискацией имущества.

На протяжении десяти лет гомельчанин наживался на беде игроманов. Поддавшись азарту, посетители игорных заведений обращались к ростовщику и брали взаймы деньги, чтобы отыграться.

- Как правило, мужчина передавал заемщикам деньги с условием возврата основного долга и уплаты процентов. К нему обращались студенты и пенсионеры, врачи и бизнесмены, жители Беларуси, России, Украины. Сумма займа варьировалась от 100 долларов до 35 тысяч долларов, - рассказывает «КП» официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Заимодавец брал в залог золотые часы, ювелирные изделия и даже автомобили, пока им не занялись в УДФР Комитета госконтроля по Гомельской области. Начали вскрываться и другие преступления. Например, грабеж. Как-то ростовщик сам решил сыграть в казино и украл фишки у своего знакомого, а потом проиграл их в рулетку. На требования вернуть деньги вор избил приятеля.

Было и такое: заимодавец не хотел возвращать одному из заемщиков золотое кольцо. Ради этого придумал историю, что якобы кто-то украл у него ключи от квартиры, а из нее похитил кольцо.

Расследование уже завершено, скоро начнется суд, и гомельчанину предстоит ответить за «покушение на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере», нарушение правил о сделках с драгоценными металлами, грабеж, злостное хулиганство, заведомо ложный донос. На имущество обвиняемого - две квартиры, два авто - наложен арест.