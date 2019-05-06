«Мисс Офис - 2019»: четыре девушки из Минска прошли в полуфинал международного конкурса

Накануне длинных выходных, 4 мая, в Минске прошел кастинг 10-го юбилейного сезона Международного конкурса «Мисс Офис - 2019». Сотрудницы белорусских компаний приняли участие в мероприятии, и только четыре из них представят страну в полуфинале конкурса. Итак, белорусские полуфиналистки: Яна Светлова, инженер-конструктор (ООО «СтеклоМонтажСтрой»), Анна Пономарева, офис-менеджер (ИООО ЭПАМ Системз), Алина Коршикова, специалист отдела арендных отношений (ГП «Отель «Минск») и Анжелика Кузьменок, юрист (ООО «Волна идее»).

Кроме этого, Алина Коршикова, победила в голосовании на сайте информационного партнера мероприятия - газеты «Комсомольская правда» в Беларуси.

В жюри конкурса присутствовали: Анна Вербицкая, «Мисс Офис Беларусь-2018», Сергей Андрианов, руководитель отдела спецпроектов газеты «Комсомольская Правда» в Белоруссии, Валерия Богданович, владелец сети салонов Beauty lounge, Тамара Гончарова, владелица агентства моделей «Тамара».

В Минске прошел кастинг международного конкурса "Мисс Офис -2019". Фото предоставлено организатором

Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса только начинаются. Впереди еще 20 городов, в которых состоится отбор. Ознакомиться с анкетами участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно будет на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.ru. Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал шоу выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул «Мисс Офис - 2019», главный приз - 2 000 000 российских рублей (после налогообложения. Налог оплачивает организатор. - Авт.) и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса - компании «Комус».

Помимо главного приза, в финале конкурса разыгрывают сказочные путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы!

Участницам нужно было показать свои таланты... Фото предоставлено организатором.

СПРАВКА

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» - это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель конкурса - популяризация образа успешной деловой женщины. За девять лет в оргкомитет конкурса пришло более 108 000 заявок от участниц. Конкурс состоялся в 71 субъекте РФ и стране ближнего зарубежья. Онлайн-трансляцию финала 2018 года посмотрели более 1,5 миллиона человек. Ссылка на финальное шоу 2018 года.

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