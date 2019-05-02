«Да свіданія, мы ўходзім ат вас, а вы аставайцесь, атдыхайце». Белорусы на Радуницу приносили на кладбище кутью с блинами и сохраняли скатерть с могилы

- Поминальными обрядами, считали наши предки, можно повлиять на земные и небесные силы, - говорит этнолог Татьяна Кухаронак, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук. - Такие обряды связывались с культами плодовитости - древними представлениями о том, что умершие предки, похороненные в земле, связаны с ее богатствами и могут влиять на будущий урожай. А еще сулили хорошую погоду, ведь выполнялись, по сути, в начале сельскохозяйственных работ в годовом цикле. Вдобавок такие церемонии словно включали умерших, выбывших из коллектива, в единый социальный организм с живыми. Считалось также, что ушедшие предки помогают держать связь с замогильным миром.

К Радунице было принято менять ручники или платки на могилах – словно по весне подновляли домики для ушедших. Этот снимок из Наровлянского района. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

Уникальные захоронения есть в Наровлянском районе Гомельщины. Обратите внимания на форму креста, его украшение и лик Христа на вертикальной перекладине. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

- Как готовились к Радунице?

- Убирали хату, хозяйка готовила блюда для поминания на кладбище - обязательно нечетное количество. Добавляли и что-то освященное - крашеные яйца или сыр. Кстати, и до сегодня живет единственное ограничение на крашение яиц - смерть в этом году кого-то из близких. Утром поминали своих покойников в церкви, после обеда - на кладбище, где накануне наводили порядок. Кресты меняли редко, разве что они совсем трухлели. Тогда старый крест оставляли догнивать прямо на могиле. В саму Радуницу крестьяне ничего не сеяли и не сажали, но могли, к примеру, убрать с поля камни.

К Радунице на могилах меняли завязанные год назад ручники или платки. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

- Каким традициям следовали на кладбище?

- На кладбище шли все члены семьи, от мала до велика, одевались по-праздничному. Женщины, еще подходя к кладбищу, начинали голосить, продолжали на могиле, припадая к ней лицом. Затем все пришедшие по очереди качали освященное яйцо по могиле со словами «Хрыстос уваскрос!». Начинали с главного для этой семьи захоронения, потом шли к последним пристанищам друзей и соседей. Потом рассаживались вокруг одной из могил, где хозяйка на белой скатерти расставляла принесенные блюда. На трапезу приглашали ушедших: «Святыя радзіцелі, хадзіце да нас хлеба і солі кушаць, старыя і малыя». По кусочку всех блюд откладывали для усопших, а воду или спиртное для них сразу выливали. Во время довольно долгой трапезы вспоминали ушедших, а на свежих могилах голосили. Если рядом проходили знакомые, они задерживались на несколько минут, а затем шли к своим могилам.

Старый крест, когда прежде его меняли на новый, а теперь меняют на памятник, принято было оставлять на могиле. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

Остатки еды оставляли нищим - по поверью, все отданное доходило до того света. В любом случае ничего из принесенных блюд домой не несли, даже крошки высыпали на могилу для птиц со словами: «Няхай і птушкі памянуць нашых дзядоў», «Каб верабейкі прыляталі, шчабяталі, весялілі нашых памёршых радзіцеляў». Кое-где и теперь сыплют просо на каждую посещенную могилу. Эта традиция основана на архаичном восприятии птиц как воплощения душ. Скорлупу от яиц, а порой и целое яйцо закапывали в могильную насыпь. Поминание заканчивали голошением. В конце обряда кто-то из старших членов семьи снова обращался к усопшим: «Мае радзіцелі, выбачайце, не дзівіце, чым хата багата, тым і рада».

На Радуницу и сегодня принято приходить всей семьей. Снимок сделан в Логойском районе. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

Завершалось все вечером в кругу семьи. Могли, к примеру, разделить обязанности на время посевной. Правда, на белорусско-русском пограничье проводили настоящую гулянку с пением песен под гармошку. В общем, все по пословице: «На Радаўніцу да абеда пашуць, у абед плачуць, а после абеда скачуць».

ТЕПЕРЬ НА РАДУНИЦУ ГОВОРЯТ: «УСЕ ЖЫВЫЯ»

- Что поменялось в поминальных обрядах?

- Сегодня Радуница стала самым массовым поминовением предков в году, когда на малую родину приезжают живущие в городе родственники. Этот день в деревнях нередко называют Пасхой ушедших, в отличие от других дней поминовения на Радуницу считается, что «усе жывыя». Потому и усопших на кладбище приветствуют словесной формулой «Хрыстос уваскрос!», часто говорят: «Ужо пакойнікі нас ждуць».

Такие праздничные продукты с пасхального стола и сегодня оставляют на могилах предков. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

Как и прежде, на кладбище перед Радуницей приводят в порядок могилы, меняют рушники, платки, фартушки или ленты на крестах, но теперь могилу, как правило, украшают искусственными цветами. В сам поминальный день посещают кладбище в первой половине дня, хотя прежде это делали в обед - особенно на востоке Беларуси. В деревнях нередко начинают с общего обхода кладбища или общего молебна после службы в церкви, откуда приглашают и священника.

На некоторых сельских кладбищах память предков поминают за трапезой в отдельном месте за оградой. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

На востоке Беларуси был распространен обычай застилать на Радуницу могилы скатертями для трапезы. Он жив и теперь на Могилевском Поднепровье, причем тут скатерть кладут на могилу обязательно изнанкой вверх. До сих пор тут стараются застелить каждую посещенную могилу. Что со скатертями делали потом? Вот что я записала в деревне Нарки Чериковского района: «Скацерці тыя только прынясеш с кладбішча, перасціруеш і кладзеш. Адну кідаеш: як граза - мы яе засцілаем на стол ад гразы». Особой скатертью считали ту, которой застилали могилу отца, деда или кого-то из недавно умерших.

В Борисовском районе тоже жива традиция поминать своих близких прямо на их могилах – такие снимки стали частью серии «Меню для продкаў» (2013) фотографа Сергея Гудилина.

- Сегодня много споров о застольях на Радуницу прямо на могилах...

- В этом обряде произошли, пожалуй, самые большие изменения. К ним отрицательно относятся священники, которые активно стали принимать участие в отбывании Радуницы, а также многие представители старшего поколения, молодежь. Конечно, негатив к народной традиции вызван поведением определенной категории людей, которые превращают поминание в гульбище. Так или иначе, но белорусы все чаще отказываются от трапез на кладбище. А там, где традиция жива, сокращают набор блюд, которые раньше считались обязательными - например, канун или кутья, яичница, блины, радуничный хлеб или пирог. Или заменяют домашние блюда магазинными продуктами. В деревнях нет единства и по поводу того, оставлять ли на кладбище еду и напитки. А кое-где поминают предков не на могиле, а на краю кладбища или неподалеку от него.

Из других обрядов локально сохранились голошения. А в конце поминания все родственники по очереди берутся за крест и прощаются. «Да свіданія, мы ўходзім ат вас, а вы аставайцесь, атдыхайце», - такую формулу я записала в Шкловском районе на Могилевщине. А вот почти полностью исчезли обычаи играть в битки на кладбище, вечерней гулянки с песнями и танцами, прежде обязательное мытье в бане перед Радуницей.

В Борисовском районе тоже жива традиция поминать своих близких прямо на их могилах – такие снимки стали частью серии «Меню для продкаў» (2013) фотографа Сергея Гудилина.

СПРАВКА «КП»

Радуница отмечается во вторник послепасхальной (Фоминой, проводной) недели (в 2019-м это 7 мая). В православии в эти семь дней вспоминают появление воскресшего Христа апостолам и прикосновение к его ранам апостолом Фомой, усомнившимся в воскрешении. Поминовение умерших начиная с Фоминого понедельника - это память о сошествии Христа в ад.

КСТАТИ

В БССР предлагали заменить Радуницу митингами на кладбище

Даже в советское время, когда активно боролись с религией и народными обычаями, традиция поминовения предков весной жила среди белорусов. Правда, сельчане и горожане далеко не всегда могли вырваться на кладбище именно в саму Радуницу - этот день был рабочим. Однако многие стремились побывать на могилах родных вскоре после Пасхи.

В 60-х - 80-х в БССР пытались установить единый день поминовения. Предлагали проводить его конкретно 2 или 8 мая, либо в последнее воскресенье апреля, или в первое воскресенье мая. В эти дни на кладбищах проводили траурные митинги. Но такие акции не собирали много участников и не прижились ни в городе, ни в деревне.

Нерабочим днем в Беларуси Радуница стала только в 1990-х, а вот в странах-соседках этот день рабочий.

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