Гроб последнего короля Речи Посполитой в 1938-м тайно перетащили из СССР в Польшу

Последний король Речи Посполитой Станислав II Август Понятовский родился в 1732-м в Волчине - нынешний Каменецкий район. С хорошим европейским образованием к 20 годам он, четвертый сын краковского кашталяна, уже обратил на себя внимание в сойме. Затем Станислав оказался в России - сначала как секретарь английского представителя, затем - послом Саксонии. У него вспыхнул роман с будущей императрицей Екатериной II, но в 1758 году политическая ситуация сложилась так, что Станислав покинул Санкт-Петербург. Спустя 6 лет, после смерти короля Августа III, несмотря на протесты магнатов Потоцких и Радзивиллов, королем Речи Посполитой и великим князем литовским становится именно Понятовский. За него стояли Чарторыйские, из рода которых мать Станислава, и уже императрица Екатерина II, чью поддержку подкрепила русская армия.

На троне Понятовский пытается укрепить самостоятельность Речи Посполитой, но этому сопротивляется Россия. В итоге она получает роль гаранта «кардинальных прав» - выборности короля, сохранения привилегий шляхты, а также права либерум вето, блокирующего принятие решений в сойме.

Под этим коронационным портретом Понятовского кисти итальянца Марчелло Бочарелли с ним прощались, когда останки последнего короля Речи Посполитой, переданные из БССР в Польшу, захоранивали уже в третий раз.

В итоге выступавшая против политики Понятовского шляхта объединилась в вооруженную Барскую конфедерацию, объявила бескоролевье и пыталась совершить покушение на Понятовского. Когда Республика Двух народов стояла на грани гражданской войны, грянул первый раздел Речи Посполитой. По нему к России отошла часть белорусских земель по линии Полоцк - Витебск - Орша - Могилев - Гомель. В европейских дворах не поддержали попытку Понятовского найти союзника против России.

Понятовский пытается усилить свою власть (правда, под присмотром российского посла) в агонизирующем государстве, параллельно выторговывая преференции у Екатерины II – например, увеличение армии и возможность оставить трон племяннику. Кстати, императрица чинила препятствия женитьбе короля на представительнице другого двора Европы. Правда, амурных связей и детей у Станислава Августа хватало. Говорили даже, что Понятовский может быть отцом княжны Анны Петровны и императора Павла I - детей Екатерины II. Конечно, доказательств этому нікто из них никогда не озвучивал…

На картине Яна Матейко - один из самых драматичных моментов правления Понятовского. Речь о попытке белорусских шляхтичей во главе с Тадеушем Рейтаном противостоять первому разделу Речи Посполитой.

Тем временем шляхта и мещане проводят ряд буржуазных реформ в Речи Посполитой. Король поддержал многие из них. А в 1791-м принята устанавливавшая конституционную монархию Конституция - первая в Европе и вторая в мире после США. Однако уже в 1792 году противники реформ и русская армия захватили власть в стране. Король принял интервенцию, отказался от кровопролития и реформ. На сойме в 1793-м под контролем русского посла был принят второй раздел, по которому России отошла, среди прочего, Центральная Беларусь.

Во время восстания Тадеуша Костюшко в 1794 году короля фактически отклонили от власти, а о третьем разделе Речи Посполитой он и вовсе узнал постфактум. 25 ноября 1795 года король подписал акт отречения от короны в пользу Екатерины II. Точку в существовании Речи Посполитой и Великого княжества Литовского поставили в Гродно. Кстати, ровно в этот день - день именин императрицы - 31 год назад Понятовский принял престол…

Прощание с Понятовским в петербургском Мраморном дворце, где он жил после потери престола, недешево обошлось российской казне. На гравюре видно, с каким шиком проводили церемонию. Фото: Wikipedia.pl

ПОХОРОНЫ ПОНЯТОВСКОГО ОБОШЛИСЬ В 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Екатерина II умирает спустя год. Понятовского переселяют в Мраморный дворец Санкт-Петербурга, сохранив за ним титул и небольшой двор. Король без королевства неожиданно умер в 1798 году в возрасте 66 лет. Его похоронили в костеле святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте.

После траурной церемонии «печальная комиссия» спрашивала у князя Александра Безбородко, курировавшего внешнюю политику империи, «куда употребить» оставшиеся от короля вещи. Например, мраморный трон и парадную кровать с вензелем императрицы, бархатные обои (в ту пору они были многоразовые), покрывало, отделанное мехом горностая, шесть табуретов. Был вопрос и о королевской обслуге: 6 камер-пажей, 20 пажей, 10 камер-лакеев, 8 скороходов, 40 лакеев, служащие конюшни и кухни, почтальоны, лекари, секретари, прачки. Все они, кстати, названы в архивных документах пофамильно. В качестве расчета медику Беклеру и гардеробмейстеру Риксу причиталось по 3600 рублей, адъютанту Киркору и секретарю Фризу - по 1800, непогашенные расходы на двух парикмахеров - 71 рубль. Перед камер-лакеями долги были примерно по 350 рублей, а перед простыми лакеями по 36 - 72 рубля. С кухней предстояло рассчитаться на суммы от 9 рублей посудомойке до 300 повару. Сумма расчета со слугами - почти 39 тысяч рублей.

Похороны же короля обошлись российской казне в 52 492 рубля 31 копейку (для сравнения: за такие деньги в те годы можно было приобрести пять десятков отличных домов или отстроить или обставить не самых больших размеров дворец – Ред.). Половину суммы заняла подготовка церемонии в Мраморном дворце и отпевания в костеле. Еще 6 тысяч - это траурные облачения для лошадей, факелы, знамена и церковная музыка. На две короны - золотую, «возложенную на короля», и на «серебряную и вызолоченную», которую несли во время процессии, - 3200 рублей. Сохранилась и опись последнего облачения короля: мундир, украшенный серебром, шляпа с белым пером и шляпа для короны, полог. А еще ордена, правда, только российские.

Тело Понятовского покоилось в костеле на Невском 140 лет. За эти годы храм пережил несколько крупных паводков. Во время одного из них, после Октябрьской революции, вода из Невы так затопила фундамент костела, что гроб короля достали из усыпальницы и вынесли наверх. А в 1938-м решили передать саркофаг Польше. По одной версии, об этом Сталина попросило польское правительство, по другой - советская сторона сама не раз обращалось к Польше с подобной инициативой.

Так выглядели костел в Волчине и место захоронения Понятовского снаружи и внутри храма в 1938 - 1939 годах. Фото: Польский цифровой архив; Radzima.org

- Так или иначе, а факты таковы, - говорит бывший первый замминистра культуры Беларуси Владимир Гилеп, который в конце 1980-х занимался судьбой останков короля, - что в июле 1938-го в Ленинграде гроб Понятовского упаковали в сбитый из досок футляр и отправили к советско-польской границе. Обычный товарный вагон прибыл на станцию Негорелое. Затем под покровом ночи останки короля буквально передвинули через пограничную полосу.

Саркофаг весом в несколько сот килограммов из тогда польских Столбцов отправили в Брест. Там вагон с ценным, но пока бесхозным грузом поставили на запасной путь. Вскоре стало ясно: в Вавель, где захоронены все польские короли, останки не повезут. Понятовского решили захоронить в Троицком костеле в Волчине - на его родине. Правда, как пишет историк Анатолий Гладыщук, дело тоже было ночью. В Волчин приехали служебное авто и грузовик почтового управления, где и стоял гроб.

- В архивных документах говорилось, что была заранее подготовлена ниша для саркофага в костельном притворе, но оказалось, что она мала, - говорит Владимир Гилеп. - И гроб с деревянной оболочкой поместили поверх ниши. Также сделали решетку, которая закрывала захоронение на замок.

В волчинский костел было страшно зайти, когда в конце 1980-х там пытались отыскать останки короля. Фото: Radzima.org

«ОСТАНКИ ИЗ ЗАХОРОНЕНИЯ КОРОЛЯ СТОЯЛИ В МОЕМ КАБИНЕТЕ»

- В сентябре 1939-го Волчин становится частью СССР после присоединения Западной Беларуси, - продолжает Владимир Александрович. - В деревню, вспоминали местные жители, даже приезжали советские пограничники с недалекой заставы с приказом: останки короля не трогать. Я это знаю из бесед со старожилами, которые с историком Михаилом Ткачевым и реставратором Владимиром Кислым мы вели в 1989 году. Тем не менее захоронение разграбили…

Сложно сказать, когда именно это произошло. В годы Великой Отечественной войны Троицкий костел пострадал от огня, и кто-то из местных жителей говорил, будто в ту пору местный кузнец вскрыл гроб короля и ходил, надев корону на голову.

- Конечно, короны там не могло быть. Однако это ссылка на то, что во время или после войны могло произойти надругательство над останками и местом захоронения, - уверен Владимир Гилеп.

Теперь храм отреставрировали. Фото: Radzima.org Фото: Youtube.com

Также есть мнение, что останки Понятовского истлели еще в Санкт-Петербурге. Еще был слух, что сам гроб короля увезли и перезахоронили. Мол, местный ксендз Антоний Чишевич во время или после войны вывез его останки. Но никаких подтверждений нет и этой версии.

Собственно, никакими поисками в СССР и не занимались. А после отъезда из Волчина ксендза костел использовали как склад и зернохранилище…

Уже во времена перестройки, в 1988 году, польское правительство обратилось к советской стороне и лично к Михаилу Горбачеву. ЦК КПСС спустило письмо в ЦК КПБ, а там его исполнение поручили Минкультуры БССР.

- Поляки за подписью главы Польской Народной Республики Войцеха Ярузельского просили изучить место, где был похоронен последний король Речи Посполитой, провести работы по поиску и передаче польской стороне его останков, - рассказывает Владимир Гилеп, через которого на посту первого замминистра культуры БССР проходило это обращение. - Трудно сказать, почему письмо появилось именно тогда. Наверное, что-то назревало в Польше.

Гилеп рассказал о письме археологу Михаилу Ткачеву. Именно он с коллегами начал расчистку костела, который был в ужасном состоянии: крыша провалилась, две из четырех фигур, которыми был украшен храм, упали.

- Когда я приехал туда, войти в храм было невозможно, - вспоминает Гилеп. - За время расчистки ученые собрали все, что можно было бы сопоставить с элементами захоронения. Это части саркофага, покрывала с гербом Чарторыйских, которым был покрыт король, детали похоронной одежды короля, обуви, оружия (к примеру, части эфеса шпаги) - более 400 фрагментов. Но идентифицировать кости оказалось невозможно.

После первичных работ, очистки и раскладки материалы оказались в Минкультуры БССР - в специальной бумажной упаковке они находились в кабинете Владимира Гилепа. О первых результатах сообщили Польше, и в декабре 1989-го в Беларусь приехала польская часть двухсторонней комиссии. От БССР ее возглавлял Владимир Гилеп, от ПНР – президент Польской академии наук Александр Гейштар. В конце 1989-го прошла передача останков в нашем Историческом музее, а затем их еще раз отправили из Союза в Польшу. Но церемонии захоронения не состоялось и спустя пять лет. В 1994-м Гилеп сообщал об этом в письме на имя президента Польши Леха Валенсы:

Останки 17 королей Польши и Речи Посполитой находятся в краковском Вавеле. А Станислава Августа Понятовского упокоили в самом центре варшавской «старувки» – в крипте собора святого Яна.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Нам ответили, что все работы проведены, и пообещали пригласить на торжества по случаю захоронения. Это случилось в 1995 году. Гроб с останками короля неделю стоял в зале Понятовского варшавского Королевского замка под его парадным портретом, затем процессия во главе с первыми лицами Польши проследовала к Костелу Святого Яна в сердце Варшавы. Правда, Понятовский по-прежнему остается тем королем Речи Посполитой, который похоронен не в Вавеле, хотя наша комиссия договаривалась именно об этом месте. На мой взгляд, каким бы ни было отношение к фигуре Понятовского из-за трех разделов Речи Посполитой, выпавших на его правление, - кесарю кесарево. Тем более из всех королей никто не сделал для культуры Речи Посполитой больше Станислава Августа - большого поклонника искусств.

Владимир Александрович добавляет, что долгое время его как председателя белорусской части комиссии упрекали многие, знакомые и незнакомые: зачем вы отдали нашего («Хотя он был ведь общим», - уточняет Гилеп) короля?

Так выглядит место последнего упокоения короля Понятовского. Фото: Wikipedia.pl

- Знаете, ни о чем не жалею. Не произойди все это 30 лет назад, скорее всего, король и сегодня не был бы упокоен так, как сделали поляки. И вряд ли дошли бы руки до костела в Волчине, сегодня уже отреставрированного...

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