"Я буду ездить, а брат будет меня догонять"

- Матвей - наш с мужем первый и долгожданный ребенок. Сын рос здоровым малышом, но ближе к 7 - 8 месяцам мы стали замечать, что Матвей не садится, выглядит вялым. Генетический анализ показал: у сына спинальная мышечная атрофия II типа. Стали читать в интернете про этот диагноз и расплакались, - вспоминает Наталья, мама Матвея.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) - генетическое нервно-мышечное заболевание, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга и приводит к нарастающей мышечной слабости. Заболевание прогрессирующее - в какой-то момент слабость доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.

- Мы с мужем сейчас приняли ситуацию такой, какая она есть. Стараемся держаться, быть сильными. Матвей иногда говорит: "Я не могу ходить, а Егор (трехлетний братик мальчика. - Ред.) ходит. Сыну мы объясняем, что у него ножки болят, поэтому он сидит в коляске. Я отгоняю от себя мысли, что когда-то придется рассказать ему правду - он никогда не встанет на ноги.

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, мама и папа Матвея делают все, чтобы состояние сына не ухудшилось.

- Мы занимаемся с ним дома, и иногда он переворачивается. Если за Матвеем хорошо ухаживать, то он проживет долго. Но нужно избегать простуд. Для детей с СМА опасна пневмония, поэтому поликлинику мы посещаем в маске, стараемся избегать мест массовых скоплений людей.

Родители мальчика хотят приобрести сыну электроколяску, которой он сможет управлять сам и будет более самостоятельным.

- Матвей называет эту электроколяску машинкой. Говорит: «Я буду ездить, а Егор будет меня догонять».

Электроколяска с доставкой из России в Минск обойдется семье в приличную сумму - примерно в 5510 долларов. Собрать такую сумму самостоятельно семья не может.

- Муж работает на мясокомбинате, а я смотрю за детьми, - говорит Наталья. - Плюс мы выплачиваем кредит, который брали на покупку откашливателя. Мы будем благодарны неравнодушным людям за помощь!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале №100 Беларусбанка - города Брест, ул. Московская, 202. УНП 200246676 МФО 150 501246:

Белорусские рубли: транзитный счет 3819382124630 на благотворительный счет 000001 в отделении 100/173, бессрочный.

Доллары: транзитный счет 3819382104878 на благотворительный счет 000001 в отделении 100/173, бессрочный.

Назначение платежа: на имя Солдатовой Натальи Сергеевны для сбора средств на покупку технического средства реабилитации.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 9112000099055309. Срок действия: 07/21.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37533) 316-40-24, откуда деньги переводятся на благотворительный счет. Номер оформлен на Наталью Сергеевну Солдатову.

Контакты: (025) 529-15-11, Наталья, мама Матвея.

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