К Европейским играм в «Евроопт» стартует акция «Команда Плюш» - обменяй наклейки на мягкие игрушки!

Суть акции, которая стартует во всех магазинах «Евроопт», а также онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл», в коллекционировании игрушек - 7 плюшевых персонажей, помещенных в специальную кружку со своим изображением.

Каждый из героев команды представляет собой зверька, являющегося чемпионом в определенном виде спорта. Капитан «Команды Плюш» - лисенок Лесик, талисман II Европейских игр. Медведь Валик - чемпион в первенствах по борьбе, боксировать на ринге будет барсук Рокки, в легкой атлетике непобедим заяц Скок, номер один в карате - сова Вилли, лучшая в баскетболе - белка Майя, а за пляжный футбол в «Команде Плюш» отвечает волк Меся.

Акция «Команда Плюш» продлится три месяца - до 28 июля - и будет интересной не только для детей, но и для родителей. Юных покупателей привлекут забавные плюшевые персонажи, ну а взрослым коллекционирование команды обеспечит пополнение в домашний сервиз.

Собирать коллекцию можно тремя разными способами.

Способ первый: получить игрушку в кружке бесплатно, собрав фишки.

Любой набор из «Команды Плюш» (игрушка и кружка) на выбор можно получить бесплатно в магазинах сети «Евроопт», собрав 50 специальных фишек-стикеров за покупки. Одна фишка выдается за каждые 15 рублей в чеке с использованием дисконтной карты «Е-плюс» или СТАТУСкарты. Из суммы чека вычитается стоимость алкогольной, слабоалкогольной и табачной продукции.

Способ второй: покупка по специальной цене.

Любой понравившийся набор можно приобрести по специальной цене 9 рублей 99 копеек, собрав 20 фишек-наклеек.

Способ третий: самый быстрый.

Без фишек-наклеек любой набор можно приобрести за полную стоимость: 39 рублей 99 копеек.

Дополнительные наклейки выдаются за приобретение товаров-партнеров. Флаер для собирания наклеек можно бесплатно взять на кассе любого магазина «Евроопт».

Покупатели онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» получат одну виртуальную фишку за каждые 15 рублей в заказе. Количество собранных фишек будет отображено в их корзине заказа на сайтах названных онлайн-гипермаркетов. Когда покупатель соберет нужное количество фишек для получения игрушки в кружке бесплатно (50 фишек) или приобретения ее по специальной цене (20 фишек), он сможет выбрать и добавить в свою корзину понравившийся набор (игрушка и кружка).

Внимание! Виртуальные фишки, полученные за покупки онлайн, не суммируются с наклейками, выдаваемыми в магазинах «Евроопт». Получить игрушку в кружке за виртуальные фишки можно только в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл», стать владельцем набора за наклейки можно только в магазинах «Евроопт». Объединять виртуальные фишки с наклейками нельзя.

Дополнительно всем коллекционерам «Команды Плюш» будет доступно специальное мобильное приложение с играми (play.google.com и itunes.apple.com). Первый уровень игры становится доступен даже при пустом флаере для собирания наклеек: достаточно навести смартфон или планшет с запущенной игрой на флаер. За каждые 3 новые наклейки открываются новые уровни игры. После получения игрушки в кружке при наведении мобильного устройства на кружку для ее обладателя откроется совершенно новая игра в дополненной реальности.

Кроме игрушек в период действия акции к приобретению будут предлагаться товары с изображениями героев «Команды Плюш»: платки, салфетки, мыльные пузыри, пазлы, блокноты, тетради, альбомы для рисования, раскраски.

Всю информацию об акции, мобильных играх, персонажах, товарах-партнерах можно найти на сайте. Поселится веселая команда и в социальных сетях: следить за новостями акции и приключениями героев можно будет на страницах «Евроопт Кидс» ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

ООО «ЕВРОТОРГ». УНП 101168731.