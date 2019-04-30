Под занавес сезона - концерты звезд, взрослые и детские вечеринки и большой фестиваль

1. «Ночь пожирателей рекламы».

31 мая во Дворце Республики. Билеты: 20 - 45 руб.

«Ночь пожирателей рекламы» в этом году пройдет под слоганом «Перерождение»

- Шоу «Ночь пожирателей рекламы» в этом году пройдет под слоганом «Перерождение». Будут показаны самые креативные и эксклюзивные рекламные ролики со всего мира и не только. В программе также выступления популярных артистов эстрады, игровые зоны, сюрпризы, которые сделают последнюю ночь весны и первую лета интересной. Только для взрослой публики!

2. Winners party от звезд Детского «Евровидения».

26 мая в клубе Re:Pablic. Билеты: 10 руб.

Все звезды Детского Евровидения и их друзья соберутся вместе для Вас!

- Все звезды Детского «Евровидения», молодые и талантливые авторы и исполнители, участники проектов «Голос», «Голос.Дети», «Песни на ТНТ» соберутся вместе. В этот вечер - вокальные и танцевальные баттлы, любимые хиты и новые песни. Приходите с детьми!

3. Андрей Макаревич и группа Yo5.

2 мая в КЗ «Минск». Билеты: 55 - 145 руб.

Макаревич исполнит свои песни в джазовой обработкеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- У Андрея Макаревича есть не только группа «Машина времени», но с недавнего времени и группа Yo5, с которой Макаревич исполняет свои песни в джазовой обработке. Вокал и гитара за Андреем Вадимовичем, за музыкантами - пассажи на рояле, контрабасе, духовых инструментах и барабанах.

4. Стас Михайлов.

14 мая в столичном Дворце спорта. Билеты: 45 - 250 руб.

14 мая состоится концерт Стаса Михайлова в Минске,Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Десять майских дней известный певец и композитор Стас Михайлов проведет в Беларуси. Запланирован большой тур по восьми городам: 14 мая состоится концерт в Минске, 15 мая - в Солигорске, 17 мая - в Бобруйске, 18 мая - в Гомеле, 20 мая - в Могилеве, 21 мая - в Лиде, 23 мая - в Гродно и 24 мая - в Бресте. Тур приурочен к 50-летию певца, которое он отметил 27 апреля.

5. Спектакль «Он в Аргентине».

17 мая в КЗ «Минск». Билеты: 50 - 120 руб.

Спектакль «Он в Аргентине»

- В спектакле «Он в Аргентине» почти детективный сюжет разыгрывают две замечательные актрисы - Татьяна Васильева и Елена Воробей. Увидеть актрис можно будет не только в Минске, а также 15 мая - в Гомеле, 16 мая - в Бресте и 18 мая - в Гродно.

6. Art challenge «Искусство больших вызовов».

1 мая весь день в Культ. центре «Корпус». Вход свободный, но организаторы просят предварительно зарегистрироваться на сайте mazda.by

Art challenge «Искусство больших вызовов»

- Известные белорусские художники решили запустить Art challenge «Искусство больших вызовов» и создать выставку вместе со зрителями. В программе - семь интерактивных площадок, мастер-классы популярных современных художников нон-стоп и концерт классической музыки. Экспонаты, а они очень креативные, можно трогать руками, а еще можно пообщаться с их авторами. Гостей ждет также первомайский арт-завтрак, мастер-классы, а вечером - лаундж-зона с диджеем и «открытым микрофоном».

7. «Сурганова и оркестр».

30 мая, 20.00, Prime Hall. Билеты: 53 - 113 руб.

- Группе «Сурганова и оркестр» - 15 лет, Светлане Сургановой - 50, а она позволяет себе независимость от форматов и ломает стереотипы, поет песни на стихи Бродского и Ахматовой, а может повернуться и на 180 градусов - выпустив громкий рок-альбом, взять в состав струнный квартет и уехать в тур с классической программой. Юбилейный концерт - это микст лучших хитов, созданных за полтора десятилетия нестандартной хорошей группой.

8. Нино Катамадзе.

2 мая в Prime Hall. Билеты: 60 – 130 руб.

2 мая Нино Катамадзе выступит в Prime HallФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Нино Катамадзе в последний раз можно было увидеть в Минске в сентябре минувшего года на фестивале «Тбилисоба», где она дала бесплатный концерт. И вот планируется новая встреча. Критики называют ее музыку умной, предназначенной для ценителей серьезного искусства. А еще эта музыка очень атмосферная и заводная. А аура на концертах – удивительная. Импровизаций у певицы, которая мастерски сплетает вместе джаз, джаз-рок, этномузыку, - масса.

9. Bright Festival.

11 мая на минском стадионе «Динамо». Билеты: 25 – 35 руб.

На одной сцене выступят «Ляпис-98» и Светлана Лобода. Фото: ГИЛИЦКИЙ Виктор / ФРОЛОВ Михаил

- В преддверии II Европейских игр на «Динамо» и в его окрестностях будет ярко, весело, музыкально, интересно и разнообразно. Bright Festival продлится не менее 10 часов! На одной сцене выступят звезды - группы J:Морс, «Ляпис-98», «Каста», Светлана Лобода и другие известные артисты. Перед концертом , с 15.00, возле стадиона по ул.Кирова будет много активностей: откроются спортивные и интерактивные площадки, фотозоны, зоны релаксации, пройдут танцевальные и песенные баттлы, мастер-классы. Будет работать и большой фуд-корт.

10. Тарья Турунен.

14 мая в Prime Hall. Билеты: 73 – 103 руб.

В Минске выступит экс-вокалистка Nightwish Тарья Турунен. Фото: Tim Tronckoe

- Финская певица, экс-вокалистка металл-группы Nightwish Тарья Турунен – «королева симфо-метала». Тарья последний раз выступала в Минске пять лет назад, так что ее поклонники уже успели соскучиться. Помимо лучших песен разных лет, в рамках концерта впервые в Минске прозвучат песни из самого свежего студийного альбома певицы The Shadow Self.