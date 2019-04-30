Угрозы рассылали по e-mail, саперы ничего не нашли: подробности «минирования» минского аэропорта, вокзала и отеля

- 29 апреля в 22.30 поступило сообщение о заминировании Национального аэропорта «Минск», отеля «Хилтон» и железнодорожного вокзала, - сообщили в ГУВДМингорисполкома. - Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На места выехали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группа.

К вокзалу стянули силы МЧС и скорой помощи. Вход в здание вокзала перекрыли. Впрочем, движение поездов не останавливалось. Проверяли саперы и здание минского аэропорта. Судя по всему, пассажирам неудобств не доставили – большинство прилетающих и отлетающих людей ничего необычного не заметили.

Следователи проверяют сумки пассажиров. Фото: СК РБ.

Подробности рассказали в Следственном комитете:

- В понедельник около 22 часов неустановленное лицо направило на электронные адреса контакт-центра БелЖД и справочно-информационной службы авиакомпании «Белавиа» заведомо ложное сообщение об опасности, - рассказали в СК. - В ходе обследования объектов саперно-пиротехническими группами указанная в сообщении информация не подтвердилась. В настоящее время объекты работают в штатном режиме. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого.

Железнодорожный вокзал Минска был оцеплен. Фото: СК РБ.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Национальном аэропорту «Минск», столичном железнодорожном вокзале и одной из гостиниц Минска. По этой статье виновному грозит до пяти лет тюрьмы.

БУДЬ В КУРСЕ

С начала года в Беларуси было возбуждено 19 уголовных дел по фактам заведомо ложных сообщений об опасности, по 12 из них установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых.

Напомним, месяц назад из «Галилео», «Замка» и вокзала эвакуировали более 7 тысяч человек. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. А накануне Пасхи из-за угрозы минирования закрыли сразу три станции минского метро. Мужчину, который «заминировал» минское метро, уже нашли и задержали.

В феврале неизвестные разослали по e-mail угрозы в офисы «Белавиа». Сообщение касалось здания по адресу улица Ленина, 18, которое находится на перекрестке со столичной улицей Карла Маркса. В здании находятся кассы компании «Белавиа». «Минера» не нашли»

В 2016 году из Италии в офис «Белавиа» позвонил неизвестный: «Самолет рейса «Минск-Милан» заминирован!» Бомбы на борту не нашли, но самолет с васильком из-за дополнительных проверок задержали на 3,5 часа. Звонившего не нашли до сих пор.