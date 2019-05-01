Фотоконкурс kp.by «Мой любимый малыш»

Первые шаги, перемазанные в краске ладошки, сон среди игрушек, встреча с морем и огромные удивленные глаза всего лишь из-за увиденного жука… Жизнь детей состоит из стольких прекрасных моментов! Ловите лучшие из них в кадр и присылайте нам фотографии на конкурс «Мой любимый малыш».

По результатам конкурса будут определены победители: два мальчика и две девочки.

Один мальчик и одна девочка из них будут определены по результатам интернет-голосования. Еще двое будут определены организаторами конкурса совместно с представителями бренда гигиенических средств для малышей BALLA BABY HAPPY.

Мы ждем фото деток от рождения до двух лет. В подарок семья получит набор качественных гигиенических средств на целый месяц! Целая корзина только полезных средств от BALLA BABY HAPPY! Подарок победителю будет соответствовать его возрасту.

Загружать фото можно с 1 мая 2019 года по 22 мая 2019 года (до 21.00), голосование будет идти по 29 мая 2019 года.

Победителей мы объявим 31 мая 2019 года.

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе может участвовать ОДНО ФОТО среди фотографий мальчиков и ОДНО ФОТО среди фотографий девочек. Возраст ребенка на фото должен быть до ДВУХ лет. В поле "Описание" обязательно укажите имя и сколько ему лет сейчас.

Принимая участие в фотоконкурсе, законные представители детей, изображенных на фотографии, дают согласие на размещение данной фотографии на сайте kp.by в рамках конкурса.

При загрузке фотографий участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.