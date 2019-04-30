Измененный дизайн и улучшенная защита: 20 мая в обращение выпустят новые купюры в 5 и 10 рублей

О том, что у нас появятся новые купюры, Нацбанк рассказывал еще в прошлом году. В 2019-м допечатают банкноты в 5 и 10 рублей, а в 2020-м - в 20 и 50 рублей. И вот, новыми пятерками и десятками мы сможем расплачиваться уже через три недели!

- Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей 2019 года выпуска будут введены в обращение с 20 мая, - сообщают в Нацбанке.

Новые 5- и 10-рублевки отпечатали в России на предприятии «Гознак» (банкноты образца 2009 года печатали в Великобритании). При этом прежние купюры все равно остаются в ходу.

Основная причина допечатки - то, что наши мелкие и средние купюры рассчитаны на 1 - 3 года службы и уже начали ветшать. Такие сроки нормальны: например, банкнота в 5 евро служит в среднем 13 месяцев, а банкнота в 1 доллар - 22 месяца. Денежная масса не увеличится, новыми банкнотами будут заменять ветхие, а те, в свою очередь, утилизировать.

Вдобавок на новых купюрах решили исправить некоторые неточности. Во-первых, на них не будет подписи председателя правления Нацбанка (сейчас на купюрах есть подпись прежнего главы Петра Прокоповича). Во-вторых, изображения архитектурных памятников «привели в соответствие с актуальным внешним видом» и подписали. А на новой 50-рублевке, которую отпечатают в следующем году, исправят еще и орфографическую ошибку, которая появилась после того, как вступили в силу новые правила белорусской орфографии: вместо «пяцьдзесят» будет напечатано «пяцьдзясят».

А еще новые купюры будет сложнее подделать.

- Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити, - комментируют в Нацбанке.