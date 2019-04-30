Lidbeer-2019: Элджей выступит на одной сцене с группой «Сплин»

В этом году традиционный фестиваль Lidbeer проходит уже в пятый раз. За эти годы в Лиде побывало столько музыкантов! В прошлом году Олег Скрипка из «Воплей Видоплясова» порадовал всех, что лучшая европейская музыка в Беларуси, но об этом мало, кто знает. В 2017 году «Океан Ельзи» дважды выходили на бис, а булочки стоили 30 копеек. В 2016 году лидчане удивлялись количеству людей в городе. А потом привыкли. В этом году Lidbeer пройдет 7 сентября. Чего ждать? Слишком разнообразного лайн-апа. Хотя бы сочетание хедлайнеров чего стоит - «Сплин», «Чайф» и Элджей. Еще на сцене гала-концерта выступят группы Yellow Arc 6, «Молчат дома», Akute, «Агонь».

Организаторы обещают, что в этом году оупен-эир пройдет с еще большим размахом и продолжают работать над расположением площадок. А благодаря интерактивному формату каждый сможет повлиять на фестиваль. Просто отдайте свой голос на сайте lidbeer.by за самое вкусное предложение на фудкорте, за лучших ремесленников, активации. Традиционно проголосовать на сайте можно и за молодых музыкантов, которые выступят на малой сцене. Победитель же получит право открыть гала-концерт Lidbeer-2020.

КТО ВЫСТУПИТ?

Yellow Arc 6

Откроет гала-концерт молодая поп-панк-группа Yellow Arc 6 – победитель голосования малой сцены среди белорусских исполнителей LIDBEER-2018. Постепенно завоёвывающие отечественную сцену музыканты из Минска выпустили в апреле дебютный EP «Feelings Don't Lie» на английском языке. Коллектив считается одним из перспективных представителей белорусской альтернативной музыки.

Молчат Дома

От синти-поп до нью-вэйв. Группа «Молчат дома» очаровывает британских критиков и разрывает пост-панк-чарты. Коллектив активно гастролирует по Западной Европе с последним альбомом «Этажи». У группы уже более 750 тысяч просмотров на Youtube и два распроданных альбома. Белорусские музыканты не раз выступали на крупных фестивалях и готовятся удивить гостей LIDBEER-2019.

Akute

Закрывает белорусский блок группа Akute, исполняющая песни исключительно на родном языке. Символично, что музыканты выступят на пятом LIDBEER со своим пятым студийным альбомом. В этот раз артисты поэкспериментировали с новым звучанием для своего репертуара. На фестивале стоит ждать исполнения главных хитов Akute и песен из нового релиза.

Агонь

Украинские поп-панки «Агонь» известны широкому зрителю как сооснователи и золотой состав группы Quest Pistols. На их счету два студийных альбома и хиты целого поколения «Белая стрекоза любви», «Я устал», «Ты так красива». Их музыка находится вне рамок определённого жанра, поэтому новый альбом «Закладка» взбудоражит слушателей миксом агрессивной поп-музыки, рэпа и панка.

Элджей

Музыкант впервые выступит на фестивале в Беларуси – и именно хедлайнером на LIDBEER-2019! Элджей входит в топ самых популярных исполнителей русского рэпа. Самый прослушиваемый артист на музыкальных сервисах 2018 года! Он привлекает внимание не только своей музыкой, но и экстраординарной внешностью. На концертах Элджея всегда творится настоящее безумие, а его синглы «Рваные джинсы» и «Розовое вино» долгое время не сходили с главных позиций чартов.

Сплин

Хедлайнеры этого года – питерские рокеры «Сплин», которые отмечают 25-летие. Они первая российская группа, собравшая 1 млн прослушиваний на международном музыкальном проекте Last.fm. На концертах «Сплин» всегда особая атмосфера, а музыка проникает в самое сердце. Музыканты ждут встречи с гостями LIDBEER-2019, чтобы вместе спеть песни «Выхода нет», «Орбит», «Моё сердце», «Линия жизни», которые навсегда вписаны в историю русского рока.

ЧАЙФ

Ещё одним хедлайнером фестиваля станут признанные легенды русского рока, причисляющие себя к «Поколению Yesterday», – группа «ЧАЙФ». На песнях группы выросло уже несколько поколений, и до сих пор подростки в подъездах горланят под гитару «Ой-йо», мужчины целуют девушек под «Поплачь о нём, пока он живой», туристы у костра тянут хором «Не спеши ты нас хоронить». Суть их музыки – в простоте, от которой идёт честный драйв, и мелодике, которая рифмуется с реальной жизнью. Новые песни, перемешанные с безусловными хитами, гарантируют отличный концерт и самое оранжевое настроение.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 7 сентября.10.00 начало фестиваля, 17.00 - начало гала-концерта

ГДЕ? Лида, ул. Я.Купалы, 1 (центральная площадь)

ЦЕНА ВОПРОСА: вход на фестиваль свободный, билеты на площадку гала-концерта - 19 BYN, а первые 2000 билетов - 14 BYN.

СПРАВКА: 6-935-935 (МТС и Velcom/А1) с 09:00 до 21:00.