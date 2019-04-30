Людас Румбутис: «Тренирую память, играя на гитаре»

- Людас Ионович, вот что вас отличает от многих наших тренеров: вы всегда улыбаетесь, шутите.

- Да, хмурым меня практически не увидишь. Бывает плохое настроение, если что-то не удалось. Если что, всегда умею переключаться с одного дела на другое. Всегда люблю пошутить, создать людям настроение.

Людас Румбутис: "Всегда люблю пошутить, создать людям настроение". Фото: abff.by

«В 1990-Х Я НЕ СПУСТИЛ ЗАРАБОТКИ НА ДОРОГИЕ ВЕЩИ, А ВЛОЖИЛ В ДЕЛО»

- Чем сейчас занимаетесь?

- Консультируют команду “Дняпро”-МЧЗ (де-юре Людас Румбутис главный тренер, так как у Ивана Биончика нет тренерской лицензии категории PRO – KP.BY). Обсуждаем с руководством игроков, трансферы.

- За карьеру вы сменили много клубов. Период без работы - стресс?

- Надо найти занятие, которое не дает стрессам в тебе задерживаться. Я нашел такое - игра на гитаре. Даже если тренер без клуба - это не значит, что он не следит за футболом. Я всегда пользуюсь InStat (программа, которая собирает спортивную аналитику, статистику, видеоматериалы. – KP.BY), смотрю матчи. Как-то зимой за день посмотреть пять игр чемпионатов Англии, Италии, Германии. Тренеру важно быть в контексте современных тенденций.

- А финансовый вопрос?

- У меня есть стабильный доход, который позволяет жить безбедно. В свое время создал фирму, сейчас это семейный бизнес. В 1990-е я не спустил заработки на дорогие вещи, а вложил в дело. Фирме уже 28 лет (были разные направления, сейчас это сеть аптек). Сначала работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Так везде. Кстати, в фирме я начинал какие-нибудь направления, а дальше дела вела жена, она дотошная, все любит доводить до конца.

- В легендарном золотом составе минского «Динамо» главным весельчаком-запевалой был Юрий Пудышев. Вы, наверное, помогали.

- Сравниться с Пудышевым в этом плане сложно. А балагуров хватало: Саша Алексейчиков, Валера Мельников, Толя Байдачный. Как-то с ними праздновал день рождения, и еще пригласил хоккеистов, с кем играю в любительских лигах. Они так насмеялись, что челюсти болели. Или как-то в нашу компанию лет 15 назад попал Толя Капский. На следующий день говорил, что от смеха живот болел. Футбольный юмор ситуационный, возникает сам по себе.

- Например.

- Праздновали мой юбилей – 60 лет. Ведущим был Валерий Якунин, тоже футболист. Он предоставил слово Валентине Николаевне Савостиковой (жена Ивана Ивановича Савостикова, в 1980-х года тренера «Динамо» - KP.BY). Он говорит: «Тут собрались футболисты…» Якунин ее обрывает: «Здесь нет футболистов». А там за столом сидели Байдачный, Шишкин, Курнев, Алексейчиков. Весь зал просто рухнули: как нет футболистов?

Состав минского "Динамо" 1982 года. Людас Румбутис второй слева во втором ряду. Фото: dinamo-minsk.by

«ВРАЧИ КАК УВИДЕЛИ, ЗА ГОЛОВУ СХВАТИЛИСЬ: КАК ВЫ ДОЕХАЛИ, У ВАС ЖЕ КРОВЬ ХЛЕЩЕТ?»

- Еще есть истории сезона 1982 года, которые не рассказали?

- Тогда была дурацкая история. Жил в одном доме с Савостиковыми: я на восьмом этаже, они – на девятом. У нас на этаже дверь в тамбур была закрыта, но стекла в проеме не было, и через него проходили. Я пошел за Кириллом Савостиковым на девятый этаж и по привычке пошел через проем – а там стекло. В итоге глубоко рассек колено. Порезал и югославский костюм тройку (как сейчас помню: за 250 рублей). Перевязал ногу полотенцем и сам поехал в больницу на машине. Врачи как увидели, за голову схватились: как вы доехали, у вас же кровь хлещет? Стали зашивать рану, но сначала вкололи обезболивающее. А я тогда не знал, что есть аллергия на лекарства. В общем, меня тогда повело, прошиб пот. Врачи снова хватаются за голову: мы его теряем. В итоге оклемался, колено зашили, но полтора месяца я не мог тренироваться. Было очень обидно, потому что до этого был в хорошей форме, постоянно играл в основе. Восстановился, но в октябре в Кутаиси меня так травмировали, что сломали щитки, практически с поля в самолет унесли. За всю карьеру почти не было травм, а в тот сезон сразу две.

В 1982 году в июне перед месячной паузой на чемпионат мира играли в Днепропетровске. Выиграли 3:1, вышли на первое место. Решили отпраздновать это дело. К тому же день рождения Эдуарда Васильевича Малофеева наступал. И вот он спрашивает: сколько есть шампанского? Вергеенко: бутылка. Боровский: бутылка. Пудышев и Румбутис: ящик. Эдуард Васильевич: как ящик? Отвечаем: а мы заранее…

В общем, хорошо посидели коллективом. Тогда еще дали мини-отпуск на семь дней. Это запомнилось, потому что все остальное время мы тренировались по два раза в день, это прибивало. Когда в 1982 году до мая не попадал в состав, у меня не было выходных 42 дня. Ведь даже после игр Эдуард Васильевич говорил: надо собраться и посмотреть друг другу в глаза. Не прийти нельзя. И это дало результат. Только работа делает из футболиста хорошего футболиста.

Людас Румбутис: "Дома сделал себе мини-зал: турник, гантели, гимнастическое колесо, велотренажер. Поддерживаю себя в форме, в неделю получается 4 - 5 занятий".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«В ДЕТСТВЕ ПО 15 КМ ТУДА-ОБРАТНО ЕЗДИЛ РАБОТАТЬ»

- У вас в роду тоже все оптимисты?

- Это от мамы и папы. Папа рано погиб, мне было почти семь лет, сестре - пять. Мы тогда хлебнули… До 7-го класса ходил в школу в шароварах, мама на заводе получала 40 рублей. Когда у меня что-то стало получаться в жизни, то это была радость: я не ушел в песок, и с мамой все в порядке было. Выкарабкались.

- Вы рассказывали, что в молодости в Литве ездили по 15 км туда-обратно.

- В Литве принято, чтобы дети летом работали. Начиная с четвертого класса я работал на стройке, торфяниках, консервном заводе, бытовом комбинате. Это было и необходимостью: рос без отца, мама не знала, за что купить пиджак, штаны. Торфяники были в 15 км за городом, там платили по 60 - 70 рублей в месяц, это были нормальные деньги для школьника. Так и ездил туда-обратно на велосипеде два года. Еще после работы ходил на футбол, стадион был рядом. С седьмого класса уже играл с мужиками и в футбол, и в хоккей. Когда попал в спортивный интернат, играл в гандбол, в баскетбол. Тогда развитие было комплексное. Сейчас в спорте так узко идет специализация, что ребенок не умеет группироваться при падении, не умеет кувыркаться хотя бы в одной плоскости.

Людас Румбутис: "Сначала работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Так везде".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В «Динамо» Михаил Цейтин вас так тренировал, что, наверное, могли в акробатику идти.

- Он пришел в 1979 году. В неделю две-три тренировки были акробатические. Сначала сальто с места никто не мог сделать. Потом это было как семечки. С батута в прыжковую яму я делал двойное сальто. В «Динамо» был жесткий отбор. За 11 лет, пока я был в команде, через дубль прошло 100-130 человек. Из них единицы оставались в главной команде.

«ЕСЛИ ДОЛГО НЕ ЗАНИМАЮСЬ СПОРТОМ, ТО НАЧИНАЕТ КАЗАТЬСЯ, ЧТО ПРОХОДЯЩИЙ АВТОБУС ВЕТРОМ МЕНЯ СДУЕТ»

- А чем сейчас в плане физической активности занимаетесь?

- Играю в хоккей в любительской лиге два раза в неделю. До недавнего времени играл и в футбол, но дали о себе знать проблемы с коленом. В хоккее нагрузка на суставы распределяется иначе, поэтому там проще. Дома сделал себе мини-зал: турник, гантели, гимнастическое колесо, велотренажер. Поддерживаю себя в форме, в неделю получается 4 - 5 занятий. Если я долго не занимаюсь спортом, то плохо себя чувствую, начинает казаться, что проходящий автобус ветром меня сдует. Прочитал, что мой знак зодиака Стрелец и группа крови (1+) самые оптимальные для спорта. Мне говорят: тебя в коньках и в гроб положат (смеется).

- Футбольно-хоккейные шуточки.

- Год или два назад в хоккейной команде «Щит» меня поздравляют и молодой человек спрашивает: «Так а сколько вам лет?» Я в шутку, но с серьезным лицом говорю: «Не переживай, я Ленина живым видел». Парень остолбенел: «Не может быть».

Смех смехом, а с Лениным есть фото. В прошлом году поехал на чемпионат мира в Россию. Там ходили загримированные двойники. И вот увидел этого Ленина. Спрашиваю: «Сколько стоит сделать фото?». А у меня наличными только 100 рублей российских. «Двести рублей», - отвечает. «Владимир Ильич, так может 100 рублей на благо революции хватит», - предлагаю. «Хватит», - четко ответил Ленин.

И вот увидел этого Ленина. Спрашиваю: «Сколько стоит сделать фото?» Фото: личный архив

- У вас же из-за хоккея была травма.

- В прошлом году клюшкой серьезно подбили глаз. Врачи делали операцию. Потом полгода нельзя было заниматься спортом, даже пресс качать, в баню сходить. И на самолете летать нельзя было, а с молодежной сборной надо было на матч в Сан-Марино, так пришлось на поезде 40 часов туда и 40 обратно ехать.

Работая с молодежной сборной Беларуси, Людас Румбутис легко нашел общий язык с новым поколением. Фото: abff.by

- Как работалось с молодежной сборной?

- Сначала думал, как же меня воспримут в «молодежке». Но у меня внуки такого же возраста, знаю, чем они живут и дышат. На первом сборе обыграли Литву, ребята увидели, что мы играем в футбол, а не бегаем в футбол. Им это понравилось. Со многими ребятами до сих пор плотно общаюсь, на свадьбу приглашали не раз. Коллектив сложился очень хороший. Тренеры клубов даже говорили, мол, ребята в сборной лучше играют, чем в своих командах. Жаль, что прошлый сентябрь не сложился, вирус скосил полкоманды, результат получился не таким, каким должен был быть. А проблем работы с молодежью нет, наоборот, это подстегивает, я стремлюсь узнавать новое, те же технологии. Когда занимаюсь музыкой, там многое надо делать на современно: преобразовать файл, добавить видеоряд, убрать звуковую дорожку.

Александр Лухвич и Людас Румбутис работали с молодежной сборной в 2017-2018 годах. Фото: abff.by

- У вас афористичный язык. После матча вы цитировали Жванецкого. Как-то вам звонил за комментарием, вы вспомнили строчку из «Машины Времени».

- Читаю не так много, как хотелось бы. Но всегда считаю, что общаться надо на простом языке и приводить яркие примеры. Это особенно важно при работе с футболистами, так проще доносить свои идеи. Но специально цитаты не подбираю, это получается естественно. А Жванецкого люблю, у него очень глубокий юмор. Еще недавно подсел на «Квартал 95».

«ПОСЛЕ УЗИ МОЗГА ВРАЧ СКАЗАЛ: «ВАМ ЕЩЕ РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ»

- Вы любопытно рассказывали, как тренируете память.

- Если забыл какой-то термин или имя, то мучаю себя, пока не вспомню без посторонней помощи. Недавно решил сделать УЗИ сосудов головного мозга, врач сказал: «Молодой человек, вам еще работать и работать». Для тренировки памяти хорошо учить иностранные языки или играть на гитаре. Гитара мне интереснее. Представь, это же надо помнить аккорды, переходы, как играть: с флажолетом или без.

- УЗИ делали, когда получили травму на хоккее?

- Периодически хожу к врачам, сдаю анализы. Лучше делать это упреждающе, чем потом долго лечиться. В Европе колоноскопию с 45 лет периодически делают, чтобы контролировать свое здоровье. У нас об этом сколько людей знает? А это важно. У нас начинают лечиться, когда уже прихватило. К сожалению, из-за Чернобыля в Беларуси высокий уровень онкологических заболеваний. Свое состояние надо контролировать. Это рекомендую всем.

- Раньше вы любили погонять на автодроме «Заря».

- Это уже в прошлом. Зимой иногда за городом люблю поездить с управляемым заносом. Это и адреналин, и может пригодиться в экстренной ситуации.

- Что в плане питания и алкогольных напитков?

- Пью в медицинских дозах вино. Спокойно к этому отношусь. Все долгожители пьют вино. За питанием следит жена, не хочет, чтобы ел в общепите (этого хватило, пока работал в других городах). Она здорово готовит.

Людас Румбутис: "проблем работы с молодежью нет, наоборот, это подстегивает, я стремлюсь узнавать новое". Фото: abff.by

«ИГРАЮ ПОД МИНУС РОК НА ГИТАРЕ»

- Как стали играть на гитаре?

- Еще в школьные времена в Литве создал музыкальную группу. Потом футбол начал забирать почти все время, а когда вышел на серьезный уровень и переехал в минское «Динамо», гитару отложил далеко. В 2013 году был на встрече с одноклассниками, там кто-то сыграл на кларнете и мне говорит: «Людас, а ты почему не играешь»? Так снова стал играть. Это называется гитарный минус - как караоке, только не поешь, а играешь. Нравится Гэри Мур, The Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath, из современных играю Nickelback, The White Stripes.

Людас Румбутис & AC/DC. TNT. Источник: Беларуская федэрацыя футбола

Все это записываю, даю послушать музыкантам, если не получаю хотя бы 4 из 5, то делаю дальше до упора. Недавно играл Эрика Клэптона - Wonderful Tonight, Deep Purple - When a Blind Man Cries, Nazareth - Love Hurts. Мне нравится. Живу за городом, и если один дома - вывожу звук через колонки, а если жена дома, то играю в наушниках. Аппаратуру купил себе хорошую, колонки на 1500 ватт.

Игра на гитаре не только кайф, но и тренировка памяти. В репертуаре Людаса Румбутиса классика рока.

- В футбольном сообществе подкалывают по поводу гитары?

- Сначала пытались, но когда послушали, то оценили: «Во лабает!»

- На концерты ходите?

- В прошлом году с женой ездили в Прагу на концерт The Rolling Stones. Это какое-то сумасшествие в хорошем смысле. Люди 50 лет вместе на сцене, и только один человек поменялся. Восхищаюсь ими. Еще был на концертах Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Def Leppard, Sting, Depeche Mode. Перечислять можно долго. Пару лет назад Юрий Грабовский, отец Михаила (знаменитого хоккеиста), приглашал в Прагу на концерт AC/DC, но не получилось.

- Говорят, бизнес с друзьями лучше не вести - может сказаться на отношениях. А как с женой?

- У нас все отлично. Жена не обманет. Если бы не она, сложно даже представить, что было бы. Я ведь часто по тренерской работе уезжал в командировки. У нас футбольный рынок не так развит, я понимал, что должен быть какой-то запас, позволяющий прожить без заработка от футбола.

Людас Румбутис с супругой Анной в Сиднее на фоне оперного театра. Фото: личный архив

- Сколько вы с женой вместе?

- С 1976 года она меня терпит, за что ей благодарен.

- Пудышев вам чуть свадьбу не сорвал?

- Да, Пудик (смеется). С ним прекрасные дружеские отношения. С 1978 по 1983 год жили вместе на базе в Стайках. В 1980-х в порядке вещей было, когда в выходной день Юра мог зайти в гости. Звонит: «Ты дома?» — «Дома». — «Я выхожу, жди». А мог и сразу в дверь звонить. Так вот однажды пришел, когда меня не было дома. С Аней тогда еще не расписались, она мало кого знала из команды. А Пудик ей с порога вручил бутылку шампанское и палку колбасы: «Приготовь. А где Людас? Сейчас веселье устроим». Жена в шоке, звонит мне: «Тут какой-то мужик веселье собирается устраивать». Отвечаю: «Ну-ка, дай ему трубку…» Потом шутили, что Юра чуть мне свадьбу не сорвал (смеется).

- Как дела у детей, внуков?

- Сын ведет свое дело. Один внук тоже работает, второй учится. Рад, что они не пошли в профессиональный спорт. Хватит одного спортсмена в семье. Почему я регулярно проверяюсь у врачей: после 50 болячки дают о себе знать, особенно колени.

- Внуки говорят, какой у них крутой дед: бодрый, на гитаре играет?

- Надо у них спрашивать. Как-то пошли с младшим внуком на хоккей в «Минск-Арену». И встречаю знакомых. Внук говорит: «Дедушка, а почему с тобой все здороваются?» (смеется). Мне неважно, как выгляжу в глазах внуков, важно, как я к ним отношусь. И как они ко мне.

ДОСЬЕ «КП»

Людас Румбутис, 63 года. Родился в Тельшае (Литовская ССР). Играл за «Жальгирис» (Вильнюс) и минское «Динамо» (1976 - 1986). Чемпион (1982) и бронзовый призер (1983) СССР. Как тренер в разное время работал с «Динамо» (Брест), «Динамо-93» (Минск), «Молодечно», «Неман» (Гродно), «Белшина» (Бобруйск), сборной Литвы, молодежной сборной Беларуси и другими командами. Сейчас тренер «Дняпро»-МЧЗ (Могилев).