Белорусы и участники II Европейских игр пробегут рекордные 200 000 километров в помощь детям

Одновременно с II Европейскими играми стартует пятый сезон благотворительного проекта #velcombegom – «Европейские забеги».

С 12 мая, когда по стране начнет путешествие эстафета «Пламя мира», стартует первый этап акции, который продлится до 20 июня. Второй этап будет проходить во время самих соревнований с 21 по 30 июня. За 50 дней участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

Любой желающий помочь детям может бегать с 12 мая по 30 июня в удобное для себя время, фиксировать свои беговые результаты при помощи фитнес-приложений и делиться ими на своей странице в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam. Акция «Европейские забеги» проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь.

Участники акции будут бежать в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь нашей страны на международных соревнованиях. Бенефициарами акции «Европейские забеги» станут Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит 200 000 рублей – по 100 000 рублей каждому бенефициару.

- Проведение международной благотворительной акции «Европейские забеги» в рамках II Европейских игр, в которой смогут принять участие все жители нашей страны, спортсмены, иностранные гости, по сути можно считать своеобразной пара-составляющей II Европейских игр. Такие масштабные благотворительные инициативы привлекают внимание общества к решению важных социальных вопросов, содействуют популяризации здорового образа жизни, а еще это настоящая помощь детям с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом, – отметил Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

«Европейские забеги» #velcombegom в этом году посетят каждый регион нашей страны вместе с этапами эстафеты «Пламя мира»: старт намечен на 12 мая в Бресте, затем эстафета перейдет в Гродно, где этап эстафеты пройдет 18 мая. В Витебской области старт эстафеты намечен на 24 мая, в Могилевской – 30 мая, в Гомельской – 5 июня, а завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках «Европейских забегов» Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске.

Принять участие в Большом символическом забеге смогут самые активные участники проекта #velcombegom – те, кто пробежит самое большое количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Самые активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

(будет дополнено)