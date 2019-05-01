2019-05-01T11:17:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

ЧМ по хоккею: какие шансы Беларуси после второй победы

Результаты убеждают, что проходных матчей нет
Захар ПЛАТОНОВ
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С Венгрией справились. Фото: hockey.byС Венгрией справились. Фото: hockey.by
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Сборная Беларуси на чемпионате мира по хоккею в дивизионе А1 одержала вторую победу: обыграна Венгрия (3:1). Игра получилась более убедительно по сравнению с первым матчем, когда пришлось поволноваться: литовцам уступали 0:2 (в итоге выиграли 4:3).

- Предупреждали ребят, насколько венгры могут быть опасными. Тем не менее, опять проспали дебют. Соперники действовали агрессивнее, но шайба Феоктистова действительно придала нам уверенности, - сказал наш тренер Андрей Сидоренко. - Во втором периоде уже мы владели инициативой, создали много моментов, правда, реализовали лишь один. И очень нужный гол — в ситуации «пять на три», после которого могли себе позволить действовать уже чисто на результат на контратаках. Но вообще за вычетом дебюта провели поединок неплохо. Я бы сказал терпеливо.

Оба матча в воротах играл Дмитрий Мильчаков. Хотя в первой игре он не всегда смотрелся убедительно.

- Сделали анализ, собирались со штабом и решили не лишать Диму Мильчакова доверия. И он сегодня его вполне оправдал, - сказал Сидоренко.

Вчерашний игровой день подарил неожиданность: Южная Корея обыграла Словению (5:3). А ведь именно Словения и Казахстан рассматривались как главные наши соперники.

- Через день — встреча с дважды ранеными словенцами, - намекнули Андрею Сидоренко.

- Хорошая мощная команда, к встрече с которой постараемся тщательно подготовиться, восстановить ребят. Кстати, что порадовало — два стартовых поединка наша команда провела здорово с функциональной точки зрения. Нигде особо не проседали, - передает слова тренера пресс-служба ФХБ.

Расклад для сборной Беларуси: надо побеждать в каждом матче.

Положение команд после второго игрового дня. Сегодня играют Казахстан и Литва.

Положение команд после второго игрового дня. Сегодня играют Казахстан и Литва.

Теоретически право на осечку есть, но лучше то не делать. 2 мая в 13.00 игра Беларусь - Словения.

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