Александр Солодуха дал концерт на «Динамо»: «Бедросович не сосчитает все мои понты!»

Александр Солодуха - один из тех артистов, который ставит цель и ее добивается. И неважно, что билет на концерт стоил 2 рубля, как чашка чая в кафе «Динамо». Солодуха собрал 7000 тысяч зрителей, как и задумывал, хотя стадион вмещает 22 000. Для белорусского артиста - уже достижение!

Александр Солодуха всегда мечтал о "Динамо"!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Заслуженный артист устроил концерт днем, поэтому никаких визуальных эффектов мы не увидели, как и полноценной сцены. Но и харизмы самого улыбчивого артиста страны хватило, чтобы с первой же песни расшевелить публику! И бородатые широкоплечие парни, и субтильные хипстеры, и самые обычные женщины и мужчины белорусских широт с первых нот начали подпевать и пританцовывать нашему Саше.

Артист собрал на стадионе не только зрителей, но и всю семью и своих друзей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Это моя давняя мечта - собрать реконструированный стадион «Динамо». И я первый из артистов, кто это сделал. Спасибо, Господи, - поблагодарил Солодуха небеса и зрителей.

За кулисами артиста поддерживала вся семья: сыновья Александр и Антон, жена Наталия и дочь Варя. 8-летняя дочка артиста волновалась больше других - ей предстояло выйти на зеленый газон стадиона. Это первое выступление Вари перед таким количеством зрителей.

- Наталия, поют и сыновья Александра, и вот Варя собирается. Может, и вы уже готовите сольный номер? - спросили мы.

- Я уже готовлюсь к пенсии, - пошутила жена артиста.

Послушать Солодухи пришли 7000 зрителей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Поклонники Солодухи сделали забавные плакаты с надписями «Мир. Труд. Солодуха», «Саша – Ван Лав», «Солодуха – красавчик». В первом отделении заслуженный артист исполнил не самые яркие свои хиты, но настроение публики однозначно поднял дуэт Александра с молодым артистом Никитой Ходасом. Они перепели песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

Зрители с юмором.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Настоящие поклонники артиста!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Твоя мама знает Солодуху, все твои родные знают Солодуху, Пифагор не сосчитает все мои хиты, Бедросович не сосчитает все мои понты, - рассмешил публику артист.

Дальше на сцену вышла дочь Варвара.

- Сейчас для вас споет моя дочь Варечка. Варя жги!

И Варя зажгла, правда, казалось, что двигалась малышка быстрее, чем пела. Но ничего: все еще впереди у 8-летней обожаемой папой дочери. Дальше для зрителей выступили сыновья, друг и композитор Олег Елисеенков, певица Виктория Алешко, бизнесмен и певец из Москвы Андрей Ковалев. В это время Александр Солодуха перекусывал в гримерке, и менял образ: пестрый пиджак сменил на однотонный бархатный.

Дочка Варя дебютировала на сцене!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Свои основные хиты артист приберег на второе отделение: «Лет Лебединый», «Берега», «Невозможное станет возможным». Зрители еще больше оживились, да и Солодуха отправился гулять с микрофоном по стадиону.

- Правила, правила, правила. Жизнь заставила, жизнь заставила, - подпевал весь стадион.

- Вот так надо работать! - оценил задор публики Солодуха. – А эту песню я просвящаю своей жене. Две недели назад она отметила юбилей - 50 лет!

Артист спел песню для любимой жены "Не грусти".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

И Александр начал петь «Не грусти» из нового альбома. На сцене появилась жена Наталия.

- Жизнь только начинается. Я люблю тебя! – на глазах у всех признался в любви артист.

- А сейчас настал час, когда я буду петь золотые хиты! – обрадовал всех зрителей Солодуха. И понеслось: «Калина», «Здравствуй, чужая милая», «Виноград». Люди пищали от восторга, танцевали и даже падали, через турникет, чтобы дотянутся до любимого артиста, который пошел в народ!

Концерт Александра Солодухи.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Я люблю вас, белорусы, - неистовствовал Солодуха, а на прощание грянул одноименную песню, премьера которой состоялась 18 января на юбилей артиста!

Александр Солодуха собрал 7000 зрителей и очень счастлив!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Концерт Солодухи.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Женщины пришли с цветами!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

С Никитой Ходасом.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Народ был в восторге.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Вот только в VIP-ложе особенно не танцевали.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Юный поклонники Александра.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ