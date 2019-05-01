«Решили проверить соберет ли «Динамо». Кто пришел на концерт Александра Солодухи

7000 белорусов 1 мая провели на концерте заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи. К 15. 00 поклонники выстроились на входе в «Динамо». Если скептики думают, что послушать хиты самого улыбчивого артиста страны пришли только женщины средних лет, то они ошибаются. Солодуху, как оказалось, любят все!

Очередь на концерт Александра Солодухи.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Мы приехали специально из Борисова. Он у нас в городе выступал, любим его творчество, - рассказала компания веселых девушек, распевающих по дороге на концерт любимые хиты артиста.

Поклонники приехали из Борисова.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Подружки Настя и Наташа признались, что на юбилейный концерт Солодухи зашли случайно.

- Решили посмотреть соберет ли он «Динамо», - улыбнулись девушки.

Подружки Настя и Наташа признались, что на юбилейный концерт Солодухи зашли случайно.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

А вот Ядвига и Галина - фанаты Александра еще с тех пор, как он работал в санстанции и только начинал свой творческий путь.

Ядвига и Галина - преданные поклонники Солодухи.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Мы фанаты Солодухи, - гордо признались женщины. - Мы очень рады, что он получил звание заслуженного артиста Беларуси. Саша это заслужил своим трудом. Мы этим гордимся! Мы очень рады за его семью, за сыновей, за Варю, за Наталию. Он заслуживает того, чтобы его люди слушали. Сделал праздник для людей на 1 мая. И даже если бы билеты стоили 30 рублей, мы бы все равно пошли!

Рядом с женщинами – целая семья поклонников Солодухи.

Ольга привезла на концерт всю семью.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Мы с детства знаем его песни, поэтому пришли на концерт. И даже привезли родных со Смолевичского района, - рассказала нам поклонница Ольга.

Среди зрителей мы заметили много бородатых парней. Казалось бы, что они делают на концерте лирического Александра?

Саша и Женя пришли на концерт, а их жены остались дома.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Жена на 23 февраля подарила билет. И даже на первый ряд! – хвастается тезка Солодухи. – А что? Это поприкольнее носков!

- Мы еще хотели прийти с большой виноградиной, но не успели купить, - рассмешил нас компаньон Александра Евгений.