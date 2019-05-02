Модная обувь лето-2019: фотообзор главных трендов и новинок

Лето – это возможность попробовать новые яркие образы, изменить свой стиль, имидж и внешний облик в целом, используя советы и рекомендации стилистов. Любой летний образ, будь то повседневный, торжественный либо спортивный вы должны гармонично завершить подходящей обувью. И в этом вам помогут магазины CAPRICE.

Идеальное сочетание моды и спорта

Современная модная тенденция — использование спортивного стиля в повседневной одежде — нашла отражение в коллекции женственных моделей на каждый день, которые прекрасно дополнят деловой образ.

Палитра СТОЙКАЯ ПАСТЕЛЬ воплощает в себе нежность и силу женственности. Легкие тона практически невесомы. Плотный фиолетовый и голубой оттенки незаметно сменяются утонченным жемчужно-розовым. Песочные цвета дарят покой и придают образу свежесть.

Цена - 204 руб., со скидкой - 173 руб.

Цена - 211 руб., со скидкой - 179 руб.

Цена - 181 руб., со скидкой - 154 руб.

Высокие каблуки — высокая степень комфорта

В этом сезоне новая коллекция вновь позволяет женщинам со всей уверенностью заявить: высокие каблуки — это очень удобно. Запатентованная стелька радикально изменила отношение к высоким каблукам!

Цена - 113 руб., со скидкой - 96 руб.

Новые комфортные летние модели представлены в светлых голубых, серых и бежевых тонах. Острый нос придает моделям женственный и элегантный облик.

Цена - 282 руб., со скидкой - 240 руб.

Цена - 199 руб., со скидкой - 169 руб.

Цена - 172 руб., со скидкой - 146 руб.

Цена - 290 руб., со скидкой - 247 руб.

Собираемся на летнюю вечеринку

Лето — это беззаботность. Лето — это долгие дни, теплые ночи, легкий загар и хорошее настроение. Лето — это вечеринки на открытом воздухе. Дресс-код? Воздушные легкие платья и яркие сандалии. Королевский синий навевает мысли о Французской Ривьере, а малиновый — о холодном фруктовом сорбенте.

Завершают насыщенную летнюю палитру оранжевый и ярко-красный оттенки, которые идеально сочетаются с замшей, лаковой кожей и игривыми ремешками. Каблуки тоже важны: благодаря новым устойчивым формам вы сможете танцевать и на песке, и на траве. А значит, каждая летняя вечеринка будет незабываемой.

Обувь для отдыха – самый модный тренд сезона

Летом 2019 года будут особенно актуальны мюли, которые буквально «открыты всему». Эта повседневная обувь из типичного варианта для отдыха превратилась в самый модный тренд сезона. Этим летом мюли стали еще ярче, игривее и экстравагантнее. Какую бы модель вы ни искали, однотонную белую или с леопардовым принтом, с параллельными или пересекающимися ремешками, со шнуровкой или плетеным декором, среди множества моделей в магазине CAPRICE вы обязательно найдете пару по вкусу.

А в эти модели вы влюбитесь с первого взгляда! Изящество и комфорт, практичность и износоустойчивость – вы будете буквально парить в воздухе, чувствовать легкость при ходьбе и не уставать.

Цена - 188 руб., со скидкой - 160 руб.

Цена - 151 руб., со скидкой - 128 руб.

Цена - 211 руб., со скидкой - 179 руб.

А с 5 по 9 мая все эти модели, а также множество других вы сможете купить со скидкой от 15 до 30%! Не пропустите!

Ведь ассортимент обуви в наших магазинах просто огромен. Только известные и надёжные бренды из Европы! Более 400 моделей женской и мужской обуви!

В фирменных магазинах CAPRICE более 50% ассортимента приходится на обувь CAPRICE, и еще половина – на обувь других немецких и польских брендов. В их числе, Tamaris, Marco Tozzi, S.Oliver,Rieker, Baldowski, DOMENO, Szydlowski, TRIO.

Выгодно, что в магазинах CAPRICE во время Акции с 5 по 9 мая действуют карты рассрочки «Халва», «Карта покупок» и «Магнит» (рассрочка 3 месяца).

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При покупке в интернет-магазине www.caprice.by бесплатная доставка с примеркой по всей Беларуси.

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