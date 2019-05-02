КП Беларусь
Салют в Минске на День Победы 9 мая 2019: откуда лучше смотреть
9 мая 2019 года салют в честь Дня Победы в Минске будут давать с девяти огневых позиций
Салют в Минске на День Победы 9 мая 2019: откуда лучше смотреть. Фото: 1prof.by.
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- Буквально сегодня подготовлен приказ министра обороны о праздновании Дня Победы, в соответствии с которым 9 мая 2019 года в 23.00 состоится праздничный салют 30 залпами в Минске и областных центрах Беларуси: Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске и Могилеве, - цитирует belta.by первого заместителя военного коменданта Минской военной комендатуры Сергея Иванова.
В Минске салют пройдет одновременно в шести точках. Вот где салют можно будет посмотреть:
1. Парк 50-летия Победы возле стелы «Минск - город-герой»,
2. У водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень
3. На взлетном поле бывшего аэропорта Минск-1
4. В детском парке имени Горького
5. В парке имени Янки Купалы
6. В микрорайоне Восточный в Уручье