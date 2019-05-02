2019-05-02T15:00:44+03:00
Звезды
КП Беларусь

Джаред Лето позвал на свой концерт Nizkiz

Лидер знаменитой группы 30 Seconds To Mars лично выбрал могилевчан в качестве «специального гостя».
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Джаред Лето послушал белорусскую группу, и она ему понравилась. Фото: instagramДжаред Лето послушал белорусскую группу, и она ему понравилась. Фото: instagram
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15 июля в столичной «Чижовка-Арене» выступит альтернативная группа 30 Seconds To Mars. Ее лидером является Джаред Лето – не только крутой рок-музыкант, но и не менее гениальный киноактер, обладатель множества наград, в том числе премии "Оскар", "Золотого глобуса" и премии Гильдии киноактеров США. Он снимался в таких известных фильмах, как «Реквием по мечте», «Александр», «Далласский клуб покупателей», «Отряд самоубийц», «Бегущий по лезвию 2049».

Концерт 30 Seconds To Mars в Минске в 2015 году. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Концерт 30 Seconds To Mars в Минске в 2015 году.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В последний раз 30 Seconds To Mars приезжали в Минск в 2015 году, сразу после вручения Джареду Лето «Оскара». Всех невероятно удивило, как он запросто гулял по Минску, фотографировался на фоне своей афиши в переходе и делал селфи со всеми, кто его узнавал. А на самом концерте был внимателен к поклонникам – за руку вытаскивал их на сцену, чтобы сфотографироваться, спеть вместе и даже прервал концерт, когда увидел, что одной из поклонниц в зале стало плохо – попросил помочь ей, вывести из зала.

30 Seconds To Mars очень редко приглашают группы на свои концерты для разогрева – а тут улыбнулась удача! Джаред не поленился отслушать претендентов, их, говорят, было больше десяти, причем не только белорусских, но и европейских - и выбрал Nikiz. Более того, у них будет статус «специальный гость».

Nizkiz поют на белорусском, русском и английском языках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Nizkiz поют на белорусском, русском и английском языках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Nikiz - могилевская команда, созданная в 2008 году, сейчас ее называют одной из самых перспективных белорусских групп нового поколения.

Что касается 30 Seconds To Mars – в Минск они везут новый альбом «America». Но, конечно, на концерте исполнят также хиты из более ранних альбомов.

В Минске у Джареда Лето множество фанатов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске у Джареда Лето множество фанатов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Чижовка-Арена», 15 июля, 20:00.

Цена: 80-140 руб.

Тел.: (29) 389-86-16.

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