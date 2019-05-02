Директор предприятия, где работнице станком отрезало кисть руки: «Может, она в туалет пошла и куда-то залезла!»

Сегодня в Витебске прошло второе заседание суда по делу Ольги Товпенец (Витковской), которая потеряла руку на рабочем месте. Травму Ольга получила еще в 2016 году.

Молодая женщина устроилась на работу на частное предприятие, которое занимается деревообработкой. Взяли ее ученицей сортировщика, но позже, как утверждает Ольга, поставили работать за шипорезный станок. Это оборудование предназначено для сращивания кусков древесины - станок нарезает на небольших кусках дерева особой формы шипы, потом эти куски под давлением склеиваются в одну длинную рейку. Рука Ольги попала под пилы, которые вращаются со скоростью 4000 оборотов в минуту, когда она потянулась к емкости с отходами клея, чтобы заменить ее. Она не знала, что это опасно - с ней не провели ни инструктажа по технике безопасности, ни специального обучения. Как рассказывает Ольга, она всего лишь какое-то время понаблюдала за напарницей, запоминая, какие кнопки на станке нажимала женщина.

Ольга Товпенец (Витковская) живет без кисти левой руки уже три года. Фото: из личного архива Ольги.

Директора предприятия Олега Р. обвиняют в нарушении правил охраны труда, которое повлекло по неосторожности получение тяжкого телесного повреждения. Первоначально его обвиняли и в служебном подлоге - следствие установило, что директор задним числом внес или дал указания кому-то другому внести в документы записи о том, что Ольга прошла и все необходимые инструктажи по технике безопасности, и стажировку. Но следствие длилось три года, а у служебного подлога срок давности - два. И это обвинение с директора сняли.

- Большая часть обвинения мне непонятна, а в той части, что понимаю, вину не признаю, - заявил Олег Р. на суде. По его словам, Ольге никто не поручал работать на станке. А на рабочем месте сортировщика такую травму она получить не могла, да и вообще не должна была приближаться к станкам.

- Если бы я увидел, что она извлекает клей, я бы ее убил на месте! - горячится директор. После замечания судьи исправляется: - Наказал бы…

Олег Р. вообще не уверен, что его работнице отрезало руку шипорезным станком.

- Там еще десять станков стоит. Я не знаю, где она получила травму. В цеху было 30 человек, и никто ничего не видел! Все видели только человека с отрезанной рукой посреди цеха. Нет ни одного свидетеля, крови на станке не было. Может, она в туалет пошла и куда-то залезла!

Тем не менее директор выразил готовность помочь Ольге установить качественный протез.

Бионический протез, при помощи которого Ольга сможет брать предметы и делать еще ряд простых операций, вместе с имитирующей кожу перчаткой стоит около 18 тысяч долларов. Сейчас у Ольги есть только протез, который ей оплатили по страховке. Делать им ничего нельзя, да и эстетические функции он выполняет не очень хорошо - похож на руку манекена. Но и эту кукольную руку Ольга носить не может - культя похудела, и протез на ней не держится.

Генпрокурор пообещал Ольге адвоката, но на втором заседании суда она по прежнему представляет свои интересы сама.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

37-летняя Ольга на суд пришла без адвоката. На защитника у нее нет денег - молодая женщина живет пенсию по инвалидности. За три года у нее не получилось устроиться на работу. После того как она попала на прием к генеральному прокурору Александру Конюку, по его поручению работу Ольге пообещали найти.

- В центре занятости сказали, что найдут в течение месяца место сторожа или вахтера с зарплатой 250 - 300 рублей, - радуется Ольга. - Для меня это хорошая прибавка к 172 рублям пенсии!

Пообещал Александр Конюк решить и вопрос с адвокатом для Ольги. Но на втором заседании суда она все еще представляла свои интересы сама.