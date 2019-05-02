В Беларуси хотят страховать работников от невыплаты зарплат. Эксперты сомневаются, что это поможет

Работники предприятия-банкрота часто оказываются ни с чем: денег у нанимателя для выплаты зарплаты нет, и компенсировать их никто не может. Но сейчас в Совмин поступило предложение от ФПБ о том, что если предприятие не в состоянии погасить долги перед работниками, оно сможет взять деньги в специальном фонде страхования для выплаты зарплат.

- Мы внесли в правительство предложение по созданию определенного страхового фонда на случай потери заработной платы людей, которые работают на предприятиях, которые попали под банкротство или под санацию, - сообщил 28 апреля председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Михаил Орда отметил, что ФПБ изучила опыт стран, которые уже сформировали свои страховые фонды зарплат. А зампредседателя Елена Манкевич еще в начале апреля на брифинге в ФПБ утверждала: «Мы уверены, что более эффективного метода, который бы помог людям получить свои зарплаты, никто еще не придумал».

Идея хорошая, вот только с экономической точки зрения такие гарантии у экспертов вызывают сомнения.

- Работникам такая мера не поможет, а предприятиям только навредит, - считает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский. - С точки зрения налогового регулирования для предприятий это дополнительный налог при и без того высокой налоговой нагрузке. Лучшее, что мы сможем сделать для работника, это создать условия, в которых он как можно быстрее найдет новую работу. Например, с помощью достойного пособия по безработице. Сейчас сложно себе представить, что кто-то выживет на пособие, которое составляет 25,5 - 51 рубль в месяц. Не знаю, зачем вообще эту сумму ввели: если ее отменить, для работника ровным счетом ничего не изменится. Но пособие по безработице - функция государства, которую оно с помощью создания такого фонда хочет переложить на плечи предприятий. Самый лучший выход - самому работнику искать себе новую работу заранее, еще до задержки зарплаты.

Страховой фонд будет пополняться из отчислений субъектов хозяйствования, у которых есть риск оказаться в банкротах. Однако пока сложно понять, что это за предприятия и на какой стадии будут вычислять потенциальных банкротов.

- Вероятно, деньги для такого фонда будут брать со всех предприятий, - говорит Лев Львовский. - Даже если представить, что мы вычислим предприятия с повышенным риском банкротства (к слову, чаще это госпредприятия), то будет уже поздно - они и так в тяжелом положении. И им нужно помогать выбраться оттуда: по статистике, большая часть из них в Беларуси впоследствии справляется со своими проблемами. Ведь нужно понимать, что при банкротстве задержка зарплат происходит не потому, что предприятие этого не хочет, а потому, что для него настали тяжелые времена.

Идею такого страхования в ФПБ предлагают не первый год, но долго она проваливалась на этапе воплощения. Например, не было ответов на вопросы о размерах отчислений в фонд, как долго их платить, где хранить и как распределять в случае чего. Было решено попробовать создать такие резервные фонды внутри предприятий и посмотреть, что из этого выйдет. Практика показала, что ничего хорошего - средства расходуются куда попало, а ограничения на них наложить нельзя.

Сейчас к вопросу вернулись уже с конкретными предложениями. Во-первых, о лимите выплаты зарплаты из фонда: не более трехмесячной средней зарплаты. Именно столько хотят гарантировать работнику в случае банкротства. Во-вторых, средства будет хранить «Белгосстрах».

- Весь этот закон выглядит странно. Мне кажется, что эта идея выгодна только «Белгосстраху», который будет собирать отчисления в фонд, предоставлять страховку и брать за это процент. Других вариантов компаний страховщиков, насколько мне известно, не предполагается, - резюмирует эксперт.