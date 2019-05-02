Art-challenge от известных художников в центре Минска: 7 героев и 700 человек на выставке одного дня

В культурном центре «Корпус» прошел завершительный этап art-challenge «Искусство больших вызовов»: сначала гостями арт-проекта стали друзья и поклонники семи героев, в течение вечера они вместе с художниками буквально за несколько часов создали произведения искусства, которые уже на следующий день могли увидеть все желающие. И таких оказалось очень много - 1 мая в культурный центр «Корпус» заглянуло более 700 человек. Их уже ожидали интерактивные площадки, мастер-классы самых популярных современных белорусских художников нон-стоп и один концерт современной классической музыки, ради которого музыканты Дарья Мороз и Егор Шишков специально приехали в Минск из Москвы.

Стрит-арт-художника Андрея Бусла называют белорусским Бенкси.

- Я тоже приехала в Минск специально на это событие, - радуется Инга из Вильнюса. Рассказывает, что прочитала про уникальный проект и решила приехать в Минск на один день, вот только 1 мая не смогла найти, где обменять деньги. Путешественницу угощали кофе и булочками все собравшиеся. Сама атмосфера биеннале была очень душевной, люди приходили на один мастер-класс, а оставались на все, брали у художников автографы и даже забирали частички выставки с собой. Художница Надя Бука, автор нового вида искусства - «бутинанки», подготовила для выставки аж 500 губ-лепестков, которые предложила расклеить по ее работе, 3-метровому дереву сакуры. Идея обернулась перформансом: лепестки гости клеили не только там, но и на стены, одежду, позже их видели на стенах здания и на селфи-фото по всему городу!

Художник Алексей Лосик со своей артелью - Ярославом и Олегом.

- Получилось лучше, чем и думала, - только радуется художница. - Лепестки - это наши губы, это символ наших разговоров, которых очень много в нашей жизни. Вот они в нее и вылетели. Сотни людей стояло в очереди за лепестком - радует, когда твоя работа вызывает такой интерес!

Митя Писляк провел мастер-класс по гравюре, нанесенной на бумагу с помощью техники шелкографии, в конце он предложил каждому получить от него гравюру на память. Двести пятьдесят человек аудитории в течение нескольких часов стояли терпеливо в очереди, чтобы унести с собой по работе.

Митя Писляк провел мастер-класс по гравюре и 250 его фанатов унесли с собой его работы.

- Я про его работу давно мечтала, но уж больно дорого, я в таком восторге! - одна из посетительниц почти плакала в углу, прижимаю к груди гравюру с мишкой на велосипеде в типичной для художника манере, но не в типичной технике. Митя много говорил с поклонниками и попросил всех собравшихся не боятся мечты превращать в планы, а планировать только что-то большое и глобальное для себя. Такого принципа он придерживается и в своей жизни.

Работы неординарного аудиовизуального художника Bazinato всегда вызывают неоднозначную реакцию публики.

- В таком городе не стыдно жить, - рядом общались молодые люди и тестировали очки дополненной реальности, с помощью которых каждый мог почувствовать себя художником и нарисовать репродукцию знаменитой картины в зоне художника Алексея Лосика. Его работы, кстати, украшают резиденцию президента, церкви и дома на Рублевке. Работы неординарного аудиовизуального художника Bazinato всегда вызывают неоднозначную реакцию публики. С ним гости вели душевные беседы, сидя прямо на ковре, и рисовали. Каждый получил на память картину от художника. На своем мастер-классе он попросил каждого выкрикнуть самое заветное слово-молитву:

- Здоровья, - робко начали кричать люди. Их в зале были сотни. - Любви! Отдыха! Мира! Машину!

- У нас тут есть герой-машина, попробуем отправить запрос в космос, - рассмеялся художник-провокатор. Действительно, один из героев проекта, Mazda, был выбран за то, что в течение всей своей истории доказывает, что невозможное возможно, а делать не как все - это уже вошло в привычку.

Каждый посетитель мог почувствовать себя художником.

- Каждый герой проекта «Искусство больших вызовов» уникален, - рассуждал на открытии экспозиции представитель бренда Дмитрий Буховец. - Каждый столкнулся со своим, не похожим на другие, вызовом, но все же есть то, что их всех объединяет: они современные, стильные и креативные. Они вдохновляют других и сами добиваются успеха. И все они связаны с искусством. У художников для того, чтобы выразить свой вызов в визуальной форме, есть кисти, краски, баллончики, а у наших конструкторов Mazda, - металл, форма и большая идея.

Художница Надя Бука, автор нового вида искусства - «бутинанки», подготовила для выставки аж 500 губ-лепестков.

Гости активно участвовали в его «преображении», кстати, авторства еще одного героя проекта, аудио-визуального художника Олега Клейменова: нажав кнопку, можно было увидеть на машине, к примеру, звездное небо. Выбрав красочный фон, гости делали уникальные фотографии 360 и так сами становились частью экспозиции. Да и сама выставка вышла за рамки помещения: так, стрит-арт-художника Андрей Бусел (его еще называют белорусским Бенкси, пусть сам художник противится этому и просит себя называть белорусским Буслом) создал вместе с гостями постер, который оставил на стене помещения и пообещал продублировать где-нибудь на улицах города.

Выбрав красочный фон, гости делали уникальные фотографии 360 и так сами становились частью экспозиции.

- У этого проекта большая философия. Наша жизнь может идти абсолютно по-разному, но вызов - это то, с чем сталкивается каждый, - говорил на открытии art-challenge один из организаторов проекта, журналист Дмитрий Новицкий. - И мы либо принимаем его, либо нет. Все семь героев, которые сегодня здесь находятся, также однажды столкнулись с серьезным вызовом. И они сделали то, чего от них вообще никто не ожидал. «Искусство больших вызовов» - это искусство сказать самому себе «не бойся, ты это сделаешь», просто работать и не слушать никого!

Аудио-визуальный художник Олег Клейменов.

Он подчеркнул, что у всех собравшихся есть уникальная возможность увидеть тех, кто украшает наш город: красочные муралы, нестандартные арт-фигуры, перфомансы на улицах города видят многие, но наверняка не знают лиц, которые за этим стоят. И каждый, кто бросил вызов скуке, оторвался от своих дел и стал в этот день гостем площадки, стал и ее героем.