2019-05-02T17:31:52+03:00
Минск
КП Беларусь

Жильцы дома в Минске, где эвакуировали людей: «Разрушается еще одна колонна!»

Жильцы уже вызывали спасателей
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В конце апреля из дома эвакуировали жильцов всех трех подъездовВ конце апреля из дома эвакуировали жильцов всех трех подъездовФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Напомним, 26 апреля жильцов минского 15-этажного дома по улице Широкая, 3 эвакуировали. Минчанам пришлось покинуть свои квартиры на несколько часов. Причиной тому стали ремонтные работы по усилению колонны во втором подъезде.

- Мы начали сами обследовать колонны дома, не дожидаясь, пока кто-то это сделает: в третьем подъезде открыли помещение общего пользования, которое было закрыто на ключ. И увидели эту колонну с трещиной, - рассказывает Ирина. Женщина прислала «Комсомолке» фото той самой колонны. Трещина на колонне впечатляет. - Мы собираемся отправить письмо в Генпрокуратуру, Администрацию президента, Мингорисполком.

По словам Ирины, вход в подъезд, где аварийная колонна, закрыли. Теперь они входят в дом с противоположной стороны здания.

- В интернете пишут, что нужно не укреплять колонну, а людей отселять. Требуется серьезная экспертиза. Специалисты должны решить: подлежит этот дом ремонту, сколько он выстоит после такого ремонта, или нужно сразу отселить людей, - говорит Ирина.

- Морально готовы к отселению?

- Страшно, что дом упадет. Если экспертиза признает, что там все хорошо, несущие конструкции подлежат восстановлению и дом не опасен для жизни людей, то, конечно, я хотела бы здесь жить. Ведь столько средств вложено в эту квартиру…

- МЧС вызвали сами жильцы, - уточнили «Комсомолке в Минском городском управлении МЧС. - Сейчас там на месте работает межведомственная комиссия, в которую входят представили разных организаций и структур. Спасатели находятся на месте для спокойствия граждан.

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