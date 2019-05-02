2019-05-02T17:21:30+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная Беларуси обыграла Словению на чемпионате мира: «Мы как тесто - понемногу «подходим».

Хоккеисты прибавляют от игры к игре. Но самые важные матчи впереди
Владимир КРИУЛИН
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Сборная Беларуси обыграла Словению. Фото: hockey.byСборная Беларуси обыграла Словению. Фото: hockey.by
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Изначально словенцы рассматривались как одни из главных соперников в борьбе за две путевки в элиту. Но они на старте турнира уступили Южной Корее и Казахстану. Впрочем, это не должно было расхолаживать наших хоккеистов. Что они доказали делом. Уже на 4-й минуте забросил Егор Шарангович. Счет 1:0 держался до начала третьего периода, когда Саболич восстановил равновесие. И после этого наши хоккеисты прибавили, забросив три шайбы (последнюю - в пустые ворота). По игре чувствовалось, что сборная прибавляет от игры к игре: в движении, взаимодействиях и уверенности. В том числе и вратарь Дмитрий Мильчаков. Здорово смотрится первая пятерка: Лисовец - Бэйлен, Демков - Ковыршин - Платт.

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- Три минувших матча прошли по плану, - сказал Андрей Сидоренко. - Мы как тесто - понемногу «подходим» все больше и больше. Давайте посмотрим, как пойдет дальше. Но то, что мы стали увереннее, - безусловно. И функционально команда продолжает справляться хорошо: движение присутствует от первой до последней минуты. Даже притом что половину второго периода сегодня вынужденно провели в обороне, отбиваясь в меньшинстве.

Подопечным Андрея Сидоренко в Нур-Султане осталось провести два матча: 4 мая с Казахстаном и 5 мая с Южной Кореей. Напомним, команды, занявшие первые два места, вернутся в сильнейший дивизион мирового хоккея. С девятью очками из девяти возможных сборная Беларуси возглавляет турнирную таблицу. Могут догнать Казахстан или Южная Корея: у них было по шесть очков, поздно вечером они проводили матч между собой.

- По сути, в субботу и воскресенье и у нас, и у оставшихся соперников игры плей-офф, - отметил Сидоренко.

Также он признался, что едва находит время, чтобы отвлечься от работы:

- Привычное состояние - не первый год в тренерской роли. Иногда нужно выйти, отвлечься, чтобы не забыть, как выглядят люди за пределами раздевалки. Обычно-то вместе со штабом - или на тренировке, или в компьютерах разбираем игры.

ТАБЛО

Беларусь - Словения - 4:1

Шайбы: 1:0 - Шарангович (Лисовец, Кислый, 3.24 - бол.). 1:1 - Саболич (Родман, 43.30). 2:1 - Евенко (Платт, Ковыршин, 45.42). 3:1 - Платт (Демков, Евенко, 49.12). 4:1 - Демков (58.49, в пустые ворота).

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