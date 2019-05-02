2019-05-02T17:44:15+03:00
Общество
КП Беларусь

За четыре года количество ветеранов уменьшилось втрое

Но в строю еще Герои СССР и участники войны, получившие по три ордена Красной звезды
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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По данным на 1 апреля 2019 года, в Беларуси проживало 6250 ветеранов Великой Отечественной войны.По данным на 1 апреля 2019 года, в Беларуси проживало 6250 ветеранов Великой Отечественной войны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С каждым годом людей, к которым в нашем обществе особое уважение, становится все меньше и меньше. Даже в памятные даты редко теперь можно увидеть в городе непосредственных участников сражений, награжденных боевыми медалями и орденами. Им трудно не только добраться до мест празднований, но и просто выйти из дома. Что говорить, если средний возраст ветерана - около 97 лет. По нашим данным, самому молодому участнику войны 92 года, а самому младшему (детям, которые были в партизанских отрядах и подполье) - 87 лет.

- По данным на 1 апреля 2019 года, в Беларуси проживало 6250 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 3848 инвалидов и участников войны включая двух Героев СССР, - сообщил вчера Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты. - Время неумолимо забирает от нас ветеранов. В начале 2015 года их было 17 770.

Оба Героя СССР живут в Минске. Старший из них - Василий Мичурин, которому в июле исполнится 103 года. Звезду он получил еще в советско-финской войне. А в Великую Отечественную был награжден орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны.

Иван Кустов получил звание Героя в 1945-м, будучи командиром роты, форсировавшей польскую реку Пилица и захватившей на вражеском берегу важный плацдарм.

К сожалению, ушли из жизни белорусы, бывшие полными кавалерами Ордена славы. Но здравствуют ветераны, у которых есть три ордена Красной Звезды, другие боевые награды.

В эти праздничные дни внимание обещают уделить всем, кто пережил те трагичные годы. Одни воевали на фронте, другие обеспечивали работу тыла, огромное количество людей оказалось в концлагерях... На сегодняшний день здравствуют 15 194 человека, пострадавшие от последствий войны, из них более 14 тысяч - бывшие узники фашизма.

- Никто из наших граждан, пострадавших от войны, никто из ветеранов не должен быть один. За каждым для оказания шефской помощи закреплены предприятия и учебные заведения, - сказал Александр Румак.

В преддверии 75-летия освобождения Беларуси, которое будет отмечаться 3 июля, ветераны получат единовременную материальную помощь. По 2000 рублей - Герои СССР, по 1500 - инвалиды, участники войны и лица, принимавшие участие в разминировании после освобождения, по 800 рублей - труженики тыла (и другие категории), по 650 рублей – граждане, пострадавшие от последствий войны. Эти выплаты начнутся с 1 июня.

Кстати, пенсии ветеранов составляют от 530 до 800 рублей. Для сравнения: средний размер пенсии по возрасту в мае текущего года составит 418 рублей.

Ветераны имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение, но в силу возраста немногие им пользуются. Большинство получают компенсацию, денежную помощь на оздоровление.

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