2019-05-02T18:22:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сейчас мы вылавливаем из белорусских озер последних особей угря»

Ученые бьют тревогу: если мы не достигнем соглашения с Евросоюзом на покупку личинок исчезающей рыбы, через пять лет в белорусских водоемах просто не останется этого вида
Алеся ДОБЫШ
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Очередных браконьеров поймали недавно на МядельщинеОчередных браконьеров поймали недавно на МядельщинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Угорь в нашей стране считается особо ценным и особо охраняемым промысловым видом. Право на ловлю этой уникальной рыбы есть только у двух нацпарков - «Браславские озера» и «Нарочанский», а также у нескольких частников.

Простым любителям рыбалки ловить угря строго запрещено, потому что вид находится на грани исчезновения. Но браконьеров это не волнует. Например, несколько дней назад браконьеры попались на Мядельщине.

В озере Мядель незаконно выловили 45 кг угря. Фото: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте

В озере Мядель незаконно выловили 45 кг угря. Фото: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте

Чтобы задержать их с поличным, инспекторы даже поставили наблюдателя возле дома одного из браконьеров - в деревне Струголапы на берегу озера Мядель. Когда наблюдатель сообщил коллегам, что двое мужчин отъехали от дома скорее всего с уловом, машину решили задержать. Браконьеры поняли, что от погони не уйти, оставили автомобиль и бросились бежать. В багажнике инспекторы нашли сумку, а в ней - пакеты с угрем, всего 85 особей весом 45 кг. Двоих все-таки удалось задержать, еще один находится в розыске.

Скорее всего, ловили в несколько заходов, потому что часть рыбы была заморожена. Стоимость улова оценивают в 32,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Браконьерам придется не только выплатить крупный штраф, но и возместить весь ущерб природе.

Килограмм угря из белорусских водоемов стоит 40 рублей

Конечно, ценной рыбы браконьеры обычно пытаются выловить побольше - все идет на продажу. Один килограмм такого продукта в магазинах стоит недешево, дороже морской красной рыбы - около 40 рублей. Но браконьеры сбывают ее дешевле. Встретить таких дельцов можно даже на трассе по пути в Нарочанский нацпарк. Для того чтобы не попасться инспекторам с поличным, рыбаки хитрят: не выкладывают угря прямо перед собой, а стоят у обочины с длинной палкой в руках - знающие люди этот знак сразу расшифровывают и подъезжают за покупкой.

Такую рыбу купить можно и легально - конечно, продается она не в каждом магазине, за самой свежей придется ехать в фирменные - национального парка «Браславские озера» или «Нарочанский». Например, в магазине на Браславщине сейчас продается свежий угорь по 500 - 600 граммов - килограмм стоит 40 рублей. Свежую рыбу в магазин завозят трижды в неделю довольно крупными партиями - по 90 - 160 кг.

Даже тех, кому ловля угря разрешена, строго контролируют сотрудники Инспекции охраны животного и растительного мира.

Любительская ловля угря в Беларуси запрещена Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Любительская ловля угря в Беларуси запрещенаФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Ловить угря можно только в специально отведенных местах разрешенными орудиями, - рассказывает Александр Денисенок, исполняющий обязанности начальника Браславской межрайонной инспекции. - О размере улова нам обязательно отчитываются, весь угорь - под счет. Кроме того, нам должны докладывать о графиках подъема ловушек, в которые ловят рыбу. Пойманного угря взвешивают сразу на берегу. Например, с 10 апреля в Браславском и Миорском районе выловили 250 кг угря.

«В наших водоемах угря не будет уже через пять лет»

Ученые тем временем бьют тревогу: особей угря в Беларуси осталось катастрофически мало, то есть сейчас из водоемов вылавливают фактически последнюю рыбу этого вида.

- Раньше угорь сам заходил в Беларусь на нагул, но потом в связи с массовым строительством ГРЭС, загрязнением воды заход прекратился. Остался единственный путь, по которому рыба может заходить - по реке Вилии, но заходит она или нет, трудно сказать, - говорит Михаил Плюта, ведущий научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ НАН по биоресурсам. Европейский угорь - это проходная рыба. Большую часть жизни (а живут они около 30 лет) рыба проводит в пресной воде, но на нерест уходит только в Саргассово море.

После того как заход рыбы уменьшился, белорусские водоемы стали зарыблять искусственно - личинок угря покупали за бюджетные деньги во Франции, Англии. Их везли самолетом в Москву, а оттуда развозили по странам бывшего Советского Союза. В Беларуси было зарыблено порядка 50 озер.

- Какая ситуация сейчас?

- В 2007 году Евросоюз запретил продавать личинок угря в третьи страны, в том числе и в Беларусь. Поэтому пользуемся теми запасами, что есть от старых зарыблений - последнее было в 2008 году.

- Это значит, что, когда эти запасы закончатся, угря у нас больше не будет?

- В принципе такое возможно. Этот вопрос сейчас на контроле Совмина.

Оифициально ловить угря могут только 8 частных организаций и два нацпарка Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Оифициально ловить угря могут только 8 частных организаций и два нацпаркаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Татьяна Железнова говорит, что сейчас наша страна делает все возможное, чтобы все-таки получить разрешение покупать личинок угря. Активные переговоры ведут не только с ЕС, но и с Тунисом, Алжиром и Марокко. В ноябре Евросоюз озвучит свое решение.

- Мы не сидим сложа руки и намерены решить этот вопрос. По прогнозам ученых, в наших водоемах угря не будет уже через пять лет, фактически мы сейчас вылавливаем последних особей. Если проблема не будет решена - мы потеряем очередной вид дикого животного, который к тому же признан глобально исчезающим. Если определенный вид исчезнет из экосистемы - это по цепочке скажется и на других видах.

По словам Татьяны Железновой, браконьеры наносят серьезный урон природе, вылавливая угря.

- Они делают это в том числе в период нереста, что создает угрозу не только угрю, но и другим видам рыб. Отлавливать угря в такой катастрофической ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси, - это просто варварство.

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