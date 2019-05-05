«Он семь лет прожил без ног, но ездил на квадроцикле и мастерил ульи»

Радуница - день, когда мы вспоминаем наших умерших. Едем на кладбище, приносим цветы, вытираем пожелтевшую фотографию на памятнике… И в душе снова и снова прокручиваются слова, которые так хочется сказать, но уже некому.

Сегодня журналисты «Комсомолки» рассказывают о тех близких, которых потеряли, но не забыли. И это настоящие истории любви.

Своего дедушку, Сергея Ивановича Антонова, я вспоминаю на Радуницу, на Пасху, на Новый год, 9 апреля и 21 августа… Мысли накрывают случайно, независимо от даты в календаре.

Вспоминаю, когда вижу похожий на дедушкин дом, выкрашенный желтым, когда на глаза попадается какой-нибудь его подарок - цепочка, сумка, которую никогда не выброшу, гитара, на которой я обязательно научусь играть. Вспоминаю, когда вдруг в метро вижу у кого-то похожие руки - дедушка первым делом при встрече подавал большую крепкую ладонь, в которой умещались две мои. Он улыбался и шутил при любой возможности. При этом хитро так щурился и мне подмигивал, как будто мы в сговоре. Я три года собиралась написать о нем, о его юморе и любви к жизни, о его пчелах - и прочитать вслух, чтобы дедушка улыбнулся еще раз. Не успела, пишу сейчас.

Каждое утро начиналось с того, что дедушка выезжал из спальни на своей инвалидной коляске и обрывал лист календаря со стены. Полминуты изучал, чьи там сегодня именины, какие лунные сутки и что они сулят, и двигался дальше по делам. Этот ритуал повторялся каждый день. Он был аккуратистом во всем. Вот расческа, маленькое зеркальце, несколько упаковок таблеток, тонометр, очки - все лежит на одном и том же месте в одинаковом положении. При этом дедушка не вмешивался в дела бабушки и не злился, если что-то она положила не так.

Семь лет он прожил без ног. Сначала лишился одной из-за болезни, потом и второй. Но никогда, ни одного раза за все это время я не слышала, чтобы он жаловался, жалел себя, обижался на судьбу. Только отказывался, когда его звали на свадьбы - раз больше нельзя танцевать, нечего и идти. Иногда тихонько плакал по ночам - так, чтобы никто не слышал. Но бабушка слышала, и успокаивала, и плакала вместе с ним.

Дедушка был отличным хозяином в своем деревенском доме, который построил сам. Но после его болезни бабушке стало трудно справляться одной - со слезами они продали сначала коня, потом корову. Оставили только кур и пчел, которых дедушка просто обожал. В любую погоду он выезжал к своим пчелиным семействам, наблюдал, разговаривал - мед в доме не переводился. Большим удовольствием было есть его ложками, запивая чаем из большой кружки.

Их дом был предпоследним на длинной улице. Чтобы добраться до магазина, нужно шагать 20 минут. Дедушка не мог так долго крутить вручную колеса инвалидного кресла, но и не хотел оказаться заточенным в собственном доме. И купил себе квадроцикл. Дети это решение не одобрили, возмущались, говорили, что лучше бы потратил эту крупную сумму на что-то «нужное» (раздал им). Некоторые соседи тоже крутили пальцем у виска и перешептывались: дед совсем с ума сошел. Ему было все равно - он всегда поступал так, как решил сам. И действительно гонял по деревне на квадроцикле и катал меня. Помню, как мы ездили в соседнюю деревню через поле - по нему ходили аисты, вдалеке темнел лес, а небо было бирюзовым полотном.

За домом рос большой яблоневый сад. Летом там можно было сойти с ума от запаха. Все деревья посадил дедушка - за каждым он любовно ухаживал и расстраивался, если дерево болело или подсыхали ветки. Таким же внимательным он был и к людям. На 8 Марта к ним часто приходили гости, и каждой бабуле, которая пришла в дом, дедушка обязательно покупал подарок.

Когда дедушка умер, провожать его пришла вся деревня. И каждый нашел что сказать, за что его поблагодарить. На поминках тогда поровну плакали и смеялись, потому что вспоминать его в отрыве от его шуток невозможно.

У дедушки осталось много внуков, но я не в их числе - мы с ним не были родственниками. Просто последние полтора десятка лет он жил с моей бабушкой, полюбил всю ее семью и ее внуков считал своими. И я любила его как своего - мои родные дедушки умерли до того, как я родилась.

С его смертью мне так и не удалось примириться. Мне кажется, он сидит дома за своим столиком, читает газету «Зара над Друццю» или что-то чистит перышком, щурясь от солнца. Сейчас приедет автолавка, мы купим мороженое на троих, сядем под разлапистым кленом во дворе и будем смотреть на аистов, которые затихли в своем гнезде возле нашего дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как ты там, папа? Слышишь ли, как играет на пианино твоя внучка?»

Я просто живу, а жуткой тоской по тебе накрывает в самый неожиданный момент… (читать далее)

«Баба с дедом! Благодаря вам даже воздух в моем деревенском детстве был концентрированной любовью»

Огурец с грядки, качели, я - дедов хвост и бабина болботуха… Я помню это счастье! (читать далее)

«На мою свадьбу бабушка откладывала с пенсии по 5 долларов»

Как можно любить, не ожидая чего-то взамен, она показала нам своим примером (читать далее)

«Тебе было всего 53. И спустя пять лет после смерти ты все еще снишься мне, папа»

С самого раннего детства главным авторитетом для меня был мой отчим Сергей (читать далее)