2019-05-05T12:52:14+03:00
Общество
КП Беларусь

«Как ты там, папа? Слышишь ли, как играет на пианино твоя внучка?»

Я просто живу, а жуткой тоской по тебе накрывает в самый неожиданный момент…
Инна КОЧЕТКОВА
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Сегодня журналисты «Комсомолки» рассказывают о тех близких, которых потеряли, но не забыли. Фото: личный архивСегодня журналисты «Комсомолки» рассказывают о тех близких, которых потеряли, но не забыли. Фото: личный архив
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Радуница - день, когда мы вспоминаем наших умерших. Едем на кладбище, приносим цветы, вытираем пожелтевшую фотографию на памятнике… И в душе снова и снова прокручиваются слова, которые так хочется сказать, но уже некому.

Сегодня журналисты «Комсомолки» рассказывают о тех близких, которых потеряли, но не забыли. И это настоящие истории любви.

Раньше я думала: потерять очень близкого человека - это все время жить с чувством утраты, которая, возможно, со временем становится не такой острой… Оказалось, нет. Ты просто живешь, а накрывает тебя в самый неожиданный момент. В кино, где главный герой так же аккуратно складывает в дипломат газеты, очки и ссобойку, как складывал папа. На школьном концерте дочки, на котором он не видит ее выступления. После вопроса сына: "А можно попросить на Новый год, чтобы у меня никто не умирал?" Когда наливаешь кружку топленого молока, тянешься за овсяным печеньем - любимым с детства - и вдруг слезы ручьем, и воспоминания рекой, ведь это и папино любимое лакомство. Накрывает снова и снова, все эти четыре года, которые я живу без папы. Часто думаю: почему не спросила у него то, не поговорила об этом? Я ведь так мало знаю о его маме, которая погибла совсем молодой. И о самых черных страницах его трех лет в Афгане…

Сейчас уже не помню никаких претензий и обид, которые наверняка были. Помню лучшего в моей жизни тренера по плаванию, учителя по физике, инструктора по вождению, гитариста, повара, создателя невероятных механизмов типа электрокартофелечистки, мужчину, который был похож для меня сразу на всех самых красивых актеров советского кино - Янковского, Тихонова, Ланового...

Как ты там, папа? Слышишь ли, как играет на пианино твоя внучка? Знаешь ли, как часто вспоминает тебя внук? Был ли ты где-то поблизости, когда мы с братом пели под гитару твои любимые песни?

Мне так хочется верить, что наши ушедшие близкие слышат и видят нас, оставшихся здесь, откуда-то из очень хорошего места. Может, и там есть топленое молоко и овсяное печенье…

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