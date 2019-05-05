«На мою свадьбу бабушка откладывала с пенсии по 5 долларов»

Радуница - день, когда мы вспоминаем наших умерших. Едем на кладбище, приносим цветы, вытираем пожелтевшую фотографию на памятнике… И в душе снова и снова прокручиваются слова, которые так хочется сказать, но уже некому.

Сегодня журналисты «Комсомолки» рассказывают о тех близких, которых потеряли, но не забыли. И это настоящие истории любви.

Когда моя бабушка заболела и слегла, я подарила ей букет цветов. Большой, в красивой упаковке. Она прошептала «спасибо» и расплакалась. Бабушки уже нет рядом с нами два года, а чувство вины меня не покидает. Я корю себя за то, что так редко дарила ей цветы. И за то, что так и не подарила ей что-то такое, чтобы ее очень обрадовало - может быть, путевку в санаторий, или хотя бы новый телевизор. То, что она не могла позволить себе, а внуки не догадались подарить…

Моя бабушка Раиса Артемовна Макаревич всю жизнь работала не покладая рук. На пенсии смотрела своих родителей, держала пчел, большой огород, который кормил несколько семей, и яблоневый сад. До пенсии она была филологом, преподавала в училище. Там же работал учителем математики и мой дедушка Василий, с которым я, к сожалению, не познакомилась - он умер до моего рождения. Бабушка ушла к нему одним теплым майским днем, успев попрощаться со всеми родными. Она и похоронена рядом с ним на кладбище в городе Береза, что в Брестской области.

По бабушке я по-прежнему тоскую и, вспоминая ее, плачу. «Ты моя куколка», - так нежно она называла меня. А еще признавалась мне «по секрету», что я ее самая любимая внучка. Она говорила это и моим двоюродным сестрам. Но мы не обижались. Потому что знали: ее любви хватит на всех.

Бабушка была скромным человеком, но ради внучки соглашалась на селфи.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Бабушка была очень щедрым человеком. Внукам-студентам она выделяла «стипендию» из своей пенсии. Даже на мою свадьбу бабушка подарила мне большую сумму. Как я потом узнала, она долго откладывала деньги: с каждой пенсии по 5, 10 долларов.

Самое же ценное в моем свадебном видео - это не наша роспись с мужем, а ее улыбка, счастливые глаза и поздравление, в котором она цитировала Максима Горького: «Жизнь без любви — не жизнь, а существование. Для того и дана душа человеку, чтобы любить».

А как можно любить - не ожидая чего-то взамен - она показала нам своим примером. Незадолго до своей смерти она, уже прикованная к постели, рассказала, что хочет сделать подарок моему мужу - подарить баночку меда. Это были ее последние запасы с лета.

- Как ты думаешь, он обрадуется такому подарку? Ему точно понравится? - переживала она. «Конечно», - улыбалась я, стараясь не плакать. Бабушка до своего последнего дня думала не о себе, а о своих родных... Бабушка, прости: я так и не успела порадовать тебя! И об этом очень жалею.

Все, что я теперь могу, - это принести тебе цветы на кладбище и помолиться. Но я никогда не забуду твою любовь. И буду рассказывать своим детям, как можно любить, ничего не ожидая взамен.

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