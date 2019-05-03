Белорусская клубника за 12 рублей и черемша с огорода по рублю

Самая популярная клубника - греческая, а самая дорогая - белорусская

В обед буднего дня жизнь на Комаровке кипит. Пенсионерки выбирают огурчики, мамы с детьми - клубнику. Именно ее на рынке больше всего, цены на одну и ту же ягоду сильно разнятся. Самая дешевая клубника - 6,5 рубля за кило. На вид она темнее обычной, судя по надписи на коробке - польская. В другом ряду точно такая же - по 10 рублей. Самая дорогая - 12 рублей, на вид светлая, будто недозревшая, на ценнике подпись: Беларусь. Но у нашей клубники сезон начинается в конце мая!

На Комаровке начался клубничный сезон.Фото: Таисия САВИНА

- Это первая белорусская клубничка, из Иваново (Брестская область. - Авт.). На вкус с кислинкой. В этом году она рано, 2 - 3 дня назад привезли. Это еще тепличная, - признается продавец.

Другие продавцы в отечественную клубнику не верят.

- Нет еще белорусской клубники, не сезон, - безапелляционно заявляет продавец греческой клубники и добавляет: - На ящиках можно написать что угодно, а на заборе - еще больше!

Самая дорогая клубника - 12 рублей за кило.Фото: Таисия САВИНА

На рынке оказалось только три продавца белорусской клубники. В большинстве ларьков сладкая ягода из Греции, есть и польская. На вид и вкус - совершенно одинаковы.

- Сначала к нам идет греческая клубника, сербская, польская. Потом украинская, ее пока нет. И уже после - белорусская, обычно к концу мая. В этом году она очень рано! Тюльпаны срезали - и высадили клубнику и огурцы. Я пока белорусскую клубнику не беру, она в теплицах еще кисловатая, не набрала соку. А вообще, здесь везде греческая, которую покупают на оптовой базе. Ее везут через Польшу, поэтому на этикетке часто указана Польша, - объясняет нам улыбчивая Елена.

Самая дешевая клубника - 6,5 рубля за кило.Фото: Таисия САВИНА

Подпадая под обаяние продавца, беру лоточек греческой ягоды за 4 рубля. Действительно, очень сладкая!

«Черемшу теперь выращиваю на огороде»

Мой взгляд падает на прилавок с черемшой по 1 рублю за пучок. Но ведь это растение из Красной книги, продавать его запрещено? Если поймают в лесу с килограммом листьев черемши, придется заплатить штраф больше 120 рублей. Любопытствую у продавца, как у нее оказалась редкая зелень.

- У меня есть разрешение на продажу. Когда-то я выкопала кустик в лесу, а теперь выращиваю у себя на огороде - она размножается с помощью корней, - говорит продавец.

Купить черемшу можно за 1 рубль за пучок.Фото: Таисия САВИНА

На рынке нашлось только два продавца черемши. У другого продавца пучок стоил 2 рубля, и тоже выращена на огороде.

Удивила гигантская пинская редиска размером с персик, килограмм - 2,5 рубля.

- Все свое, белорусское! Редис этот - молодильные яблочки, она сейчас сочная и не горькая, - заверяет продавец.

На вкус редиска и правда приятная, в отличие от мелкой за 2 рубля - та оказалась совершенно пресной, будто мокрую тряпку жуешь.

Огурцы из Беларуси всего за 1,49 рубля.Фото: Таисия САВИНА

Затариться огурцами уже тоже можно без ущерба для кошелька. В феврале они были по 10 рублей, теперь в среднем по 3,5 рубля за хрустящие отечественные, с пупырышками. Есть и турецкие, но по виду они проигрывают. Нашлись маленькие странные огурцы из Беларуси, напоминающие по форме острый перец, всего за 1,49 рубля.

- Я часто беру их, дешевые. На вид, может, и не очень, но на вкус такие же, как и остальные. Попробуйте! - советует многодетная мама Екатерина.

Помидоры за 13,9 рубля и рыжики за 40 рублей

От разнообразия помидоров пестрит в глазах: сочные азербайджанские по 13,9 рубля, помятые польские по 1,8 рубля, томаты из Украины за 5 - 6 рублей - розовые, с аппетитным запахом, на вкус не хуже азербайджанских.

Белорусских помидоров мало, стоят они 3 - 3,5 рубля, твердые и совсем без запаха. Причем их не отличить от испанских, и по цене, и на вид, выделяются только черные испанские «Принц» за 2,5 рубля.

От разнообразия помидоров пестрит в глазахФото: Таисия САВИНА

Фермеры продают красивые томаты по 4 - 5 рублей, но они тоже не пахнут и проигрывают украинским и польским.

- Я пока не беру белорусские, они в теплицах «пластмассовые», кислые и незрелые, покупать их не хотят, - признается продавец Валентина.

Черные испанские помидоры «Принц» можно купить за 2,5 рубля за кило.Фото: Таисия САВИНА

Неподалеку лежит белорусская морковка по 1 - 1,5 рубля, картошка прошлого года по 60 - 90 копеек... Есть и молодой картофель из Азербайджана по 3,4 рубля за килограмм.

- Берите 45 килограммов «Лилеи», отдам по 70 копеек, - предлагает продавец Дмитрий. - Вкусная, желтая, хорошо разваривается! Бесплатно привезу сегодня.

На Комаровке огромный выбор не только ягод, но и овощей.Фото: Таисия САВИНА

- Нет уж, спасибо! - отвечаю я, вспоминая, как этот самый Дмитрий зимой привез мне 45 кило вместо 30, к тому же другого сорта.

Яблок целые ряды - желтые, зеленые, красные… Почти все не белорусские и по 2,5 рубля. В два раза дороже, чем польский «Глостер» в магазине у дома.

В рыбном павильоне на удивление пусто, продавцы сидят, уткнувшись в телефоны. Удивление проходит, когда смотришь на ценники: замороженная непотрошеная дорада - 20 рублей за кило. В супермаркете у дома потрошеная стоит 12 рублей за 400 г. Креветки - от 11 до 45 рублей за кило, при этом там явно много льда.

Но дороже всего на рынке оказались… грибы! Маринованные рыжики стоили 40 рублей за кило, шампиньоны - 20 - 25.