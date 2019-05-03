Учитель информатики из Лунинца воспитывает программистов мирового уровня

Иван Альфредович Трегубов преподает информатику в средней школе №2 Лунинца, что в Брестской области, уже более 25 лет. Многие его ученики стали программистами, работают в крупных IT-компаниях. Но еще одна гордость школьного учителя - дети, которые побеждают на республиканских и международных олимпиадах по спортивному программированию. Так, в прошлом году его ученик 11-го класса Андрей Некрашевич завоевал золото на международной олимпиаде по информатике в Японии. Сейчас парень учится в Высшей школе экономики в Москве. В позапрошлом году еще один воспитанник Ивана Альфредовича - Кирилл Гулин - выиграл бронзу на международной олимпиаде в Иране. А в этом году его воспитанник Алексей Филинович занял 3-е место на республиканской олимпиаде и стал кандидатом в команду, которая представит нашу страну на международной арене.

- Чем вы мотивируете учеников, чтобы они готовились к олимпиадам?

- Сама жизнь мотивирует учеников, ведь в IT неплохо зарабатывают. Причем еще не будучи дипломированными специалистами. Например, мой ученик поступил в университет и на третьем курсе получил работу в Яндексе. Он ездит в командировки за границу, может на свои, а не на родительские деньги съездить отдохнуть в Европу. Это довольно неплохая мотивация. Еще один стимул - победители республиканских олимпиад поступают в БГУ, БГУИР или другой вуз страны на специальность, связанную с информатикой, без экзаменов. А те, кто готовится к международной олимпиаде, не сдают школьные экзамены.

- Наверное, многие родители хотят, чтобы их дети стали программистами.

- В этом учебном году у нас открылся факультатив по информатике в 6-м классе, на который пришло 35 детей. Но из них реально занимаются 5 - 6 человек. Они приходят ко мне и после уроков. Некоторые хотят заниматься, но не могут, не хватает свободного времени. Был у меня такой ученик, который любил информатику, но не признавал математику. Он позанимался спортивным программированием год и бросил.

- Как часто вы занимаетесь с учениками? Сегодня выходной день, но вы с ними тоже встречались.

- У меня выходной от школьных занятий - четверг. А с ребятами, которые готовятся к олимпиадам, мы встречаемся практически каждый день. И в выходные тоже занимаемся.

«С учениками играем в дартс, пьем чай, говорим по душам»

- Как проходят эти занятия - вне школьной программы?

- Это свободное общение. Это не так, чтобы ребята сидели за партами, а я им читал лекции. Наоборот - в любой момент они могут заварить себе чай, кофе или просто пообщаться между собой, поиграть в дартс. Если же у меня будет железная дисциплина, то они не будут ходить на эти занятия. Программирование - это творческий процесс, и мы работаем по обоюдному желанию. Нужно понимать, что это большой труд. Ребята занимаются в день от 2 до 5 часов. Они сами понимают: если не будут вкалывать, то ничего не добьются. Желающих выиграть республиканскую олимпиаду много.

- Получается, что с учениками у вас дружеские отношения...

- Я для них всегда открыт. Они могут позвонить мне, что-то уточнить. Бывает даже так, что ученики делятся со мной своими секретами, о которых не знают даже их родители. Посиделки за чаем, разговоры по душам - это нормально. С учеником не нужно просто зубрить материал, иногда нужно просто поговорить по душам.

- Вам не жалко своего личного времени?

- То, что я занимаюсь с учениками вне школьной программы, - это мое хобби. Как и рыбалка. Да, мне дают премию, если ученик получает диплом на олимпиаде. Но я работаю не ради этого.

- Куда чаще поступают ребята: в белорусские вузы или в Москву, Санкт-Петербург?

- В Питер, Москву считаные единицы. В основном это наши главные вузы, где растят программистов - БГУ и БГУИР. Сейчас все зависит от ученика. Раньше подростку из небольшого райцентра казалось нереально поступить, например, в БГУ на престижный факультет прикладной математики и информатики. Сейчас ребята понимают, что все возможно. Главное трудиться. Можно даже не заниматься с учителем, а просто иметь доступ к интернету, где в режиме онлайн проходит много разных соревнований по программированию. Причем бесплатно.

- С бывшими учениками дружите?

- Конечно. Мы общаемся, ездим друг к другу в гости. С кем-то вместе ездим на рыбалку. Некоторым из них уже под сорок.

- Спортивное программирование и создание IT-продуктов - разные сферы. Как думаете, чему стоит уделять больше внимания в школьном образовании?

- Не знаю. Я считаю, что информатику можно разбить на два раздела. В школьной программе есть программирование, которое часть детей не очень любит, и прикладные программы, изучение которых большинству очень нравятся. Буквально единицы занимаются программированием, остальные же дети изучают с удовольствием прикладные программы. Им это интересно. А решать задачки для большинства не интересно. Всего же в неделю у учащихся один урок информатики. И сейчас в школе только появляются курсы по созданию прикладных программ - IT-продуктов.

- Многократный победитель соревнований по спортивному программированию Гена Короткевич из Гомеля в свои 12 лет поехал на международную олимпиаду. А у вас были такие ученики?

- По тому, сколько он золота и серебра выиграл на международной олимпиаде, ему равных в мире нет до сих пор. Но стоит учитывать то, что его родители программисты и он рано начал заниматься. Многие ребята начинают увлекаться спортивным программированием в средних классах.

- Не захотели бы вы сами пойти в IT? Там доходы выше, чем у учителей в школе.

- В 54 года получать новую специальность? Я простой учитель, в свое время закончил пединститут - по специальности учитель физики и информатики. Насколько я знаю, пик карьеры программиста наступает к 30 годам. После этого многие переходят в менеджеры - руководят проектами. У программистов очень короткий век, поэтому на работу берут молодых ребят.

- Вы занимаетесь самообразованием?

- Школьная программа по информатике изменяется каждые три - четыре года. Чтобы изучить новый язык программирования, мне нужен год. А молодые люди могут перейти на него за месяц.

- А ваши дети стали программистами?

- Племянник закончил БГУИР, работает программистом. Я с ним немного занимался, но он не был олимпиадником. А вот у моей дочки не математический склад ума. И в школьные годы ей было неинтересно информатика. К слову, в последнее время все больше девочек занимаются программированием, и у них хорошо получается. Но в основном в эту сферу все же идут парни. По моим наблюдениям, на 100 человек одна-две девочки, которые занимаются информатикой. Бывает так, что ребенок сам не знает, к чему больше расположен. Одна моя ученица до 10-го класса считала себя гуманитарием. А в 10-м увлеклась информатикой. Она сказала: «Оказывается, это так просто!»

- Какие цели у ваших учеников? Кто-то мечтает покорить в США Силиконовую долину?

- Все мои ученики работают в Беларуси. И никто, по-моему, не собирается в ближайшее время уезжать в Силиконовую долину или куда-то еще. Возможно, там зарплаты побольше, но и цены гораздо выше, чем в Беларуси. При этом белорусский айтишник может очень достойно обеспечить себя и свою семью материально. Cпортивное программирование - это старт для школьника. Благодарны ли мне ученики? Об этом лучше спросить у них. Приезжают, звонят, кто чаще, кто реже. Я считаю, что некоторым из них немного помог в выборе профессии. А дальше все зависит от них самих.